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Harry Kane explica como o Bayern de Munique conseguiu um “milagre” depois de estar perdendo por 3 a 0 contra o Mainz - com o atacante inglês marcando seu 53º gol nesta temporada histórica
Uma tarde histórica para os campeões
O capitão da Inglaterra saiu do banco para marcar o gol da vitória, somando seu 53º gol em uma campanha individual impressionante, enquanto o gigante bávaro fazia história na Renânia. A reviravolta marcou apenas a terceira vez na história da Bundesliga em que um time venceu após estar perdendo por 3 a 0 no intervalo, e a primeira vez desde 1980. Foi também a primeira vitória do Bayern em qualquer competição após estar perdendo por três ou mais gols desde 1988, provando que a equipe de Vincent Kompany possui um raro nível de resiliência.
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Kane explica a mudança tática
Após a vitória dramática, Kane destacou a mudança de abordagem que impulsionou a recuperação. “Dissemos no intervalo que precisávamos trazer mais energia e intensidade”, disse Kane. “E acho que isso ficou evidente desde o primeiro minuto do segundo tempo. Obviamente, também é preciso mostrar qualidade, e acho que fizemos isso com os gols que marcamos. O mérito é de todos — virar o jogo depois de estar perdendo por 3 a 0 no intervalo mostra a mentalidade que temos.”
O capitão da Inglaterra entrou em campo no intervalo ao lado de Michael Olise, enquanto Kompany buscava corrigir um fraco início de partida. Refletindo sobre as dificuldades iniciais, Kane acrescentou: “O primeiro tempo foi difícil. Ficamos abaixo do nosso padrão habitual em termos de como abordamos cada jogo. Não controlamos bem os contra-ataques, nossa cobertura defensiva não foi boa o suficiente. Fomos um pouco descuidados com a bola.”
Kompany elogia a virada milagrosa
A entrada dos grandes nomes mudou completamente o rumo da partida. Nicolas Jackson deu início à recuperação aos 53 minutos, seguido por um gol sensacional de Olise e pelo empate de Jamal Musiala. Kane acabou marcando o gol da vitória aos 83 minutos. Refletindo sobre o caos, Kompany observou: “Parecia que poderiam ter sido quatro ou cinco gols antes do intervalo. Depois disso, tudo se resumiu à qualidade e à mentalidade. A maneira como a equipe enfrentou o desafio no segundo tempo... Comemoramos como se tivéssemos nos salvado do rebaixamento. Adoro esse tipo de mentalidade.”
Com a semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain se aproximando na terça-feira, o técnico acredita que este resultado proporciona o impulso psicológico perfeito. “Quando você precisa de um milagre no final da temporada, não pode partir do zero”, explicou Kompany. “Você precisa adquirir a sensação e a confiança, e isso esteve sempre presente hoje. Essa é a base para mim.”
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A busca por recordes continua
A marca de Kane representa o maior número de gols marcados por qualquer jogador nas cinco principais ligas da Europa desde que Robert Lewandowski marcou 55 gols pelo Bayern na temporada 2019-20, quando o clube conquistou o triplo. A forma impecável de Kane tem sido a espinha dorsal do sucesso do Bayern no campeonato nacional, e sua capacidade de influenciar o jogo saindo do banco de reservas ressaltou sua importância para a equipe, que se prepara para o confronto continental em Paris.