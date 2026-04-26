Harry Kane explica como o Bayern de Munique conseguiu um “milagre” depois de estar perdendo por 3 a 0 contra o Mainz - com o atacante inglês marcando seu 53º gol nesta temporada histórica

Após a vitória dramática, Kane destacou a mudança de abordagem que impulsionou a recuperação. “Dissemos no intervalo que precisávamos trazer mais energia e intensidade”, disse Kane. “E acho que isso ficou evidente desde o primeiro minuto do segundo tempo. Obviamente, também é preciso mostrar qualidade, e acho que fizemos isso com os gols que marcamos. O mérito é de todos — virar o jogo depois de estar perdendo por 3 a 0 no intervalo mostra a mentalidade que temos.”

O capitão da Inglaterra entrou em campo no intervalo ao lado de Michael Olise, enquanto Kompany buscava corrigir um fraco início de partida. Refletindo sobre as dificuldades iniciais, Kane acrescentou: “O primeiro tempo foi difícil. Ficamos abaixo do nosso padrão habitual em termos de como abordamos cada jogo. Não controlamos bem os contra-ataques, nossa cobertura defensiva não foi boa o suficiente. Fomos um pouco descuidados com a bola.”