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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Donny Afroni

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Harry Kane explica como o Bayern de Munique conseguiu um “milagre” depois de estar perdendo por 3 a 0 contra o Mainz - com o atacante inglês marcando seu 53º gol nesta temporada histórica

H. Kane
Bayern de Munique
Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bundesliga
V. Kompany

O Bayern de Munique chegou a Mainz em clima de comemoração, já tendo garantido o título da Bundesliga e assegurado sua vaga na final da DFB-Pokal no início da semana. No entanto, esse ânimo se esvaiu rapidamente durante um primeiro tempo desastroso, em que uma equipe com muitas alterações no elenco ficou três gols atrás após gols de Dominik Kohr, Paul Nebel e Sheraldo Becker. Harry Kane elogiou a incrível capacidade de recuperação do Bayern de Munique, que conseguiu virar o jogo e vencer o Mainz por 4 a 3.

  • Uma tarde histórica para os campeões

    O capitão da Inglaterra saiu do banco para marcar o gol da vitória, somando seu 53º gol em uma campanha individual impressionante, enquanto o gigante bávaro fazia história na Renânia. A reviravolta marcou apenas a terceira vez na história da Bundesliga em que um time venceu após estar perdendo por 3 a 0 no intervalo, e a primeira vez desde 1980. Foi também a primeira vitória do Bayern em qualquer competição após estar perdendo por três ou mais gols desde 1988, provando que a equipe de Vincent Kompany possui um raro nível de resiliência.

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  • 1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Kane explica a mudança tática

    Após a vitória dramática, Kane destacou a mudança de abordagem que impulsionou a recuperação. “Dissemos no intervalo que precisávamos trazer mais energia e intensidade”, disse Kane. “E acho que isso ficou evidente desde o primeiro minuto do segundo tempo. Obviamente, também é preciso mostrar qualidade, e acho que fizemos isso com os gols que marcamos. O mérito é de todos — virar o jogo depois de estar perdendo por 3 a 0 no intervalo mostra a mentalidade que temos.”

    O capitão da Inglaterra entrou em campo no intervalo ao lado de Michael Olise, enquanto Kompany buscava corrigir um fraco início de partida. Refletindo sobre as dificuldades iniciais, Kane acrescentou: “O primeiro tempo foi difícil. Ficamos abaixo do nosso padrão habitual em termos de como abordamos cada jogo. Não controlamos bem os contra-ataques, nossa cobertura defensiva não foi boa o suficiente. Fomos um pouco descuidados com a bola.”

  • Kompany elogia a virada milagrosa

    A entrada dos grandes nomes mudou completamente o rumo da partida. Nicolas Jackson deu início à recuperação aos 53 minutos, seguido por um gol sensacional de Olise e pelo empate de Jamal Musiala. Kane acabou marcando o gol da vitória aos 83 minutos. Refletindo sobre o caos, Kompany observou: “Parecia que poderiam ter sido quatro ou cinco gols antes do intervalo. Depois disso, tudo se resumiu à qualidade e à mentalidade. A maneira como a equipe enfrentou o desafio no segundo tempo... Comemoramos como se tivéssemos nos salvado do rebaixamento. Adoro esse tipo de mentalidade.”

    Com a semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain se aproximando na terça-feira, o técnico acredita que este resultado proporciona o impulso psicológico perfeito. “Quando você precisa de um milagre no final da temporada, não pode partir do zero”, explicou Kompany. “Você precisa adquirir a sensação e a confiança, e isso esteve sempre presente hoje. Essa é a base para mim.”

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    A busca por recordes continua

    A marca de Kane representa o maior número de gols marcados por qualquer jogador nas cinco principais ligas da Europa desde que Robert Lewandowski marcou 55 gols pelo Bayern na temporada 2019-20, quando o clube conquistou o triplo. A forma impecável de Kane tem sido a espinha dorsal do sucesso do Bayern no campeonato nacional, e sua capacidade de influenciar o jogo saindo do banco de reservas ressaltou sua importância para a equipe, que se prepara para o confronto continental em Paris.

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