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Harry Kane exibe o novo uniforme titular do Bayern de Munique antes do jogo decisivo da Liga dos Campeões contra o PSG
O Bayern apresenta o novo uniforme titular antes do confronto decisivo na Europa
O Bayern apresentou seu novo uniforme titular, com Kane liderando a campanha promocional. A camisa mantém a icônica combinação de vermelho e branco do clube, ao mesmo tempo em que introduz um design moderno e elegante, com o objetivo de combinar tradição e desempenho. Fabricado pela adidas, o uniforme apresenta listras sutis e um corte aerodinâmico, feito para competições de alto nível. O lançamento ocorre em um momento crucial para o gigante bávaro, que se prepara para a decisiva partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG.
Estreia do Jersey no grande palco
Com a conquista europeia agora como principal objetivo da equipe de Vincent Kompany após o título da Bundesliga, espera-se que Kane lidere o ataque e traga a eficácia necessária para superar os campeões franceses, que detêm uma vantagem de 5 a 4 no placar agregado da primeira partida. A nova camisa será usada pela primeira vez na partida contra o PSG na Allianz Arena.
“O palco não poderia ser maior: quando o FC Bayern enfrentar o Paris Saint-Germain na decisiva partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões na Allianz Arena, em 6 de maio, a camisa titular adidas 2026/27 fará sua estreia”, dizia o comunicado oficial do clube. “Sob os holofotes, diante de sua torcida e com uma vaga na final da principal competição de clubes da Europa à vista, os campeões alemães entrarão em campo com um novo visual – prontos para uma daquelas noites memoráveis.”
O rosto de uma nova era em Munique
Desde sua transferência de grande repercussão para a Allianz Arena em 2023, Kane se consolidou como o líder indiscutível do time. Só nesta temporada, o capitão da Inglaterra marcou 54 gols em 47 partidas em todas as competições. No entanto, Kane não é o único rosto da campanha. Outras estrelas do Bayern, como Michael Olise e Luis Díaz, também estão prontas para liderar a nova era do Die Roten.
“Neste jogo especial, Joshua Kimmich, Michael Olise, Harry Kane e o resto da equipe usarão uma camisa que representa tudo o que o clube simboliza: confiança, carisma e mentalidade vencedora absoluta”, acrescentou o comunicado do clube. “Em vermelho e branco vibrantes, a nova camisa titular combina tradição com um design moderno e marcante – feita para grandes momentos.”
- AFP
E agora?
A atenção volta agora totalmente para o campo, enquanto o Bayern se prepara para um confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o PSG. A equipe de Kompany também está na final da DFB-Pokal, com Kane em busca do triplo antes de liderar a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.