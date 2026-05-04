Harry Kane exibe o novo uniforme titular do Bayern de Munique antes do jogo decisivo da Liga dos Campeões contra o PSG

Com a conquista europeia agora como principal objetivo da equipe de Vincent Kompany após o título da Bundesliga, espera-se que Kane lidere o ataque e traga a eficácia necessária para superar os campeões franceses, que detêm uma vantagem de 5 a 4 no placar agregado da primeira partida. A nova camisa será usada pela primeira vez na partida contra o PSG na Allianz Arena.

“O palco não poderia ser maior: quando o FC Bayern enfrentar o Paris Saint-Germain na decisiva partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões na Allianz Arena, em 6 de maio, a camisa titular adidas 2026/27 fará sua estreia”, dizia o comunicado oficial do clube. “Sob os holofotes, diante de sua torcida e com uma vaga na final da principal competição de clubes da Europa à vista, os campeões alemães entrarão em campo com um novo visual – prontos para uma daquelas noites memoráveis.”















