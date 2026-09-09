A Bola de Ouro deveria ser um prêmio que recompensa a habilidade, não a conquista de troféus. Lendas de todos os tempos como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dominaram esse cenário ao longo dos últimos 20 anos ou mais, mas começaram a ver suas respectivas coroas serem passadas adiante.

Se o talento está sendo reconhecido, e não as medalhas, esse sistema de classificação deveria fazer o atacante francês Mbappe subir ao topo, com o jogador de 27 anos exibindo velocidade e instinto artilheiro que o diferenciam de muitos de seus contemporâneos?

Quando essa pergunta foi feita a Cole, vencedor da Tríplice Coroa em 1999, o ex-atacante do Manchester United, que sabe tudo sobre balançar as redes, disse: “O melhor jogador do mundo? Ele está lá em cima, não está? Está lá em cima. Se você olhar para o que ele fez, não apenas pela França, mas pelo Real Madrid e times assim, você tem que colocá-lo lá em cima.

“Se você perguntar às pessoas em quem elas acreditam ser o melhor jogador do mundo agora, o nome dele vai ser citado o tempo todo. Mas, como eu disse, isso depende da visão das pessoas sobre como elas julgam certas coisas, e é por isso que chegam a quem vence a Bola de Ouro.”