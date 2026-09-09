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Harry Kane está “na disputa” pela Bola de Ouro de 2026, mas não tem garantida a Bola de Ouro da Copa do Mundo, com ex-atacante da Inglaterra discutindo o “melhor jogador do mundo”
Superestrelas de Bayern, PSG e Espanha na disputa
Qualquer um desses superastros pode levar o prêmio principal quando a contagem final dos votos for concluída. O Paris Saint-Germain conquistou o bicampeonato da Champions League, enquanto a Espanha faturou um título mundial na Copa do Mundo de 2026.
O atacante do Real Madrid Mbappe fez história naquele torneio, tornando-se o maior artilheiro de todos os tempos da competição, enquanto figuras talismânicas na Allianz Arena registraram números impressionantes em gols e assistências na temporada passada.
Kane balançou as redes 73 vezes em suas partidas por clube e seleção, com o veterano de 33 anos sendo considerado por muitos merecedor do rótulo de “melhor jogador do planeta”. Ele foi confirmado como candidato à Bola de Ouro, com a lista de 30 nomes sendo revelada.
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Kane fez o suficiente para ganhar a Bola de Ouro de 2026?
Questionado sobre se Kane deveria ocupar o primeiro lugar, diante de tudo o que conquistou ao longo dos últimos 12 meses, o ex-atacante da Inglaterra Cole, que falava em parceria com o Unibet Casino, disse à GOAL: “Depende de como forem os votos durante a Bola de Ouro, no que as pessoas estão votando. Só dá para analisar coisas assim.
“Quero dizer, às vezes as pessoas ganham a Bola de Ouro, pessoas muito inesperadas já ganharam a Bola de Ouro. É tudo uma questão de percepção e do que as pessoas querem. Ele está na disputa. Ele teve uma temporada fantástica pelo Bayern, então com certeza está na disputa. Mas quem sabe quando se trata da Bola de Ouro.”
Mbappé é o melhor jogador do planeta?
A Bola de Ouro deveria ser um prêmio que recompensa a habilidade, não a conquista de troféus. Lendas de todos os tempos como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo dominaram esse cenário ao longo dos últimos 20 anos ou mais, mas começaram a ver suas respectivas coroas serem passadas adiante.
Se o talento está sendo reconhecido, e não as medalhas, esse sistema de classificação deveria fazer o atacante francês Mbappe subir ao topo, com o jogador de 27 anos exibindo velocidade e instinto artilheiro que o diferenciam de muitos de seus contemporâneos?
Quando essa pergunta foi feita a Cole, vencedor da Tríplice Coroa em 1999, o ex-atacante do Manchester United, que sabe tudo sobre balançar as redes, disse: “O melhor jogador do mundo? Ele está lá em cima, não está? Está lá em cima. Se você olhar para o que ele fez, não apenas pela França, mas pelo Real Madrid e times assim, você tem que colocá-lo lá em cima.
“Se você perguntar às pessoas em quem elas acreditam ser o melhor jogador do mundo agora, o nome dele vai ser citado o tempo todo. Mas, como eu disse, isso depende da visão das pessoas sobre como elas julgam certas coisas, e é por isso que chegam a quem vence a Bola de Ouro.”
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Cerimônia da Bola de Ouro de 2026: data e local
O “Galáctico” do Madrid, Mbappe, apesar de tudo o que já conquistou, nunca terminou acima do terceiro lugar na votação da Bola de Ouro. Ele parece destinado a ficar novamente de mãos vazias em 2026, com outros aparentemente apresentando candidaturas mais fortes à Bola de Ouro.
A vez dele deve chegar, ao lado da joia do Barcelona Yamal, com Kane, que entra no ocaso de sua carreira como jogador, fazendo o suficiente para justificar um lugar no topo do futebol mundial. O mais prestigioso dos prêmios individuais será entregue em Londres em 26 de outubro.
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