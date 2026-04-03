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Harry Kane está fora do confronto contra o Bayern de Munique, enquanto Vincent Kompany dá notícias sobre lesões na Liga dos Campeões
Kane fica de fora da viagem para a Bundesliga
O Bayern não poderá contar com seu artilheiro na visita de sábado a Freiburg. Kompany confirmou a notícia após uma pausa para os jogos internacionais complicada, na qual o jogador de 32 anos não pôde atuar pela Inglaterra. Apesar de ter viajado com a seleção, o prolífico atacante ficou de fora dos amistosos contra o Uruguai e o Japão. A lesão ocorreu durante um treino com os Three Lions e, embora Kane tenha tentado retomar os treinos individuais na Baviera nesta semana, ele ainda não se juntou ao grupo principal. Ele passou a quinta-feira trabalhando em uma bicicleta ergométrica na academia, em vez de participar de exercícios de alto impacto no gramado.
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Kompany otimista quanto ao regresso a Madrid
Em declarações à imprensa na manhã desta sexta-feira, Kompany expressou sua decepção, mas deu um sinal de esperança em relação à próxima viagem ao Santiago Bernabéu.
“Harry treinou bem até domingo, mas depois sentiu uma dor no tornozelo enquanto estava com a seleção”, disse Kompany em uma coletiva de imprensa. “Isso vai afetar o jogo de amanhã — ele não vai poder jogar. Mesmo assim, estou otimista em relação à terça-feira. Não é nada bom, eu gostaria que ele jogasse contra o Freiburg, mas, da forma como as coisas estão hoje, isso não vai ser possível.”
No entanto, pensando na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o técnico belga acrescentou: “Estou bastante otimista em relação ao jogo de terça-feira em Madri.”
Dando um descanso ao recordista
A decisão de deixar Kane fora da lista de convocados é, em grande parte, estratégica. O Bayern ocupa atualmente a liderança confortável da tabela da Bundesliga, com uma vantagem de nove pontos, o que dá a Kompany a liberdade de poupar seu craque. Com 31 gols no campeonato nesta temporada, a equipe médica está priorizando sua recuperação para a fase europeia.
Questionado sobre a estratégia da equipe sem Kane, Kompany disse: “Tudo depende um pouco do que acontecer no treino de hoje, de quem mostrar que está 100% apto para este jogo. A interpretação dessa função conosco, os dois jogadores que assumem a função de camisa dez, é muito, muito flexível. Podemos jogar com dois atacantes, sem problema. Podemos ter dois números dez em campo. Podemos escalar alguém com um perfil de número dez/nove. Isso é o bom, porque temos atacantes suficientes na área. Veremos se faremos isso — depende das informações da última sessão de treino. Tentaremos tomar decisões lógicas que nos ajudem.”
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E agora?
O Bayern chega ao confronto contra o Freiburg com o objetivo de manter sua excelente fase no campeonato nacional, tendo conquistado quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas. Apesar da ausência de Kane, o time continua sendo o grande favorito para conquistar os três pontos antes de voltar toda a sua atenção para a Liga dos Campeões. A equipe médica continuará acompanhando o atacante nas próximas 48 horas. Se ele passar nos testes físicos, espera-se que ele lidere o ataque no Bernabéu na noite de terça-feira, enquanto o Bayern busca seu primeiro título europeu desde 2020.