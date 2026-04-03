Harry Kane está fora do confronto contra o Bayern de Munique, enquanto Vincent Kompany dá notícias sobre lesões na Liga dos Campeões

Em declarações à imprensa na manhã desta sexta-feira, Kompany expressou sua decepção, mas deu um sinal de esperança em relação à próxima viagem ao Santiago Bernabéu.

“Harry treinou bem até domingo, mas depois sentiu uma dor no tornozelo enquanto estava com a seleção”, disse Kompany em uma coletiva de imprensa. “Isso vai afetar o jogo de amanhã — ele não vai poder jogar. Mesmo assim, estou otimista em relação à terça-feira. Não é nada bom, eu gostaria que ele jogasse contra o Freiburg, mas, da forma como as coisas estão hoje, isso não vai ser possível.”

No entanto, pensando na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o técnico belga acrescentou: “Estou bastante otimista em relação ao jogo de terça-feira em Madri.”