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Harry Kane está determinado a bater o recorde de gols de Robert Lewandowski na Bundesliga na próxima temporada, enquanto o atacante do Bayern de Munique afirma que isso “certamente não é impossível”
O artilheiro mira a coroa de Lewandowski
Logo após a comemoração do 35º título do Bayern na liga, conquistado após uma goleada de 5 a 1 sobre o Colônia, Kane já está de olho no prestigioso recorde de gols em uma única temporada da Bundesliga, atualmente detido pelo ex-ícone do Bayern Lewandowski, que marcou 41 vezes na campanha 2020-21.
Falando durante as comemorações do título do clube no Rathausbalkon, Kane não escondeu suas ambições para a próxima temporada. “Esse é o objetivo! Eu sempre digo que depende de jogar muito e manter a forma. Vou tentar continuar fazendo exatamente isso. O recorde certamente não é impossível”, declarou o jogador de 32 anos, que pretende gravar seu nome ainda mais profundamente nos livros de recordes.
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Em busca da difícil marca de 42 gols
Para superar Lewandowski, Kane precisará marcar pelo menos 42 gols em uma única temporada de 34 jogos. Embora seja uma tarefa monumental, seu histórico em Munique sugere que ele é mais do que capaz. Em suas três temporadas na Baviera, ele marcou 36 gols no campeonato por duas vezes, embora tenha registrado uma ligeira queda na última temporada, quando conseguiu 26 gols. No entanto, seu desempenho geral continua sendo assustador para os zagueiros adversários.
A eficiência continua sendo o fator-chave nessa busca. Embora Kane ainda não tenha disputado todas as 34 partidas em uma única temporada da Bundesliga, Lewandowski estabeleceu o atual recorde de 41 gols em apenas 29 partidas. Kane provavelmente precisará aumentar sua média de gols se quiser alcançar o polonês, embora já tenha superado o recorde de Lewandowski em uma única temporada em todas as competições, depois que seu hat-trick contra o Colônia levou a contagem de Kane a impressionantes 58 gols, superando a melhor marca anterior de Lewandowski, de 55.
Negociações coletivas e reivindicações de igualdade salarial
Fora de campo, o futuro de Kane também está sob os holofotes, já que ele busca um compromisso de longo prazo por parte da diretoria do clube. O atacante estaria pressionando por uma renovação de contrato que o manteria na Allianz Arena até 2030, embora os termos financeiros continuem sendo um ponto-chave das negociações. À medida que as negociações avançam, soube-se que ele busca uma renovação de contrato que reflita o salário astronômico do companheiro de equipe Jamal Musiala.
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A busca por mais títulos
Conquistar prêmios individuais é uma preocupação secundária para Kane, que se mudou para a Alemanha especificamente para levantar troféus importantes. Tendo já conquistado dois títulos do campeonato, ele agora se prepara para a próxima final da DFB-Pokal contra o Stuttgart, no dia 23 de maio. Uma vitória em Berlim completaria a dobradinha nacional, justificando ainda mais sua decisão de deixar o Tottenham em 2023.
Além do domínio nacional, o capitão da Inglaterra é motivado pelo desejo de conquistar a Europa. Sua equipe teria indicado que ele acredita que a conquista da Liga dos Campeões é altamente provável no Bayern, especialmente considerando a trajetória atual do clube sob o comando de Vincent Kompany.