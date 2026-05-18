Harry Kane está determinado a bater o recorde de gols de Robert Lewandowski na Bundesliga na próxima temporada, enquanto o atacante do Bayern de Munique afirma que isso “certamente não é impossível”

Logo após a comemoração do 35º título do Bayern na liga, conquistado após uma goleada de 5 a 1 sobre o Colônia, Kane já está de olho no prestigioso recorde de gols em uma única temporada da Bundesliga, atualmente detido pelo ex-ícone do Bayern Lewandowski, que marcou 41 vezes na campanha 2020-21.

Falando durante as comemorações do título do clube no Rathausbalkon, Kane não escondeu suas ambições para a próxima temporada. “Esse é o objetivo! Eu sempre digo que depende de jogar muito e manter a forma. Vou tentar continuar fazendo exatamente isso. O recorde certamente não é impossível”, declarou o jogador de 32 anos, que pretende gravar seu nome ainda mais profundamente nos livros de recordes.