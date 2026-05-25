O gol de João Palhinha no final do primeiro tempo garantiu a vitória por 1 a 0 do Spurs em casa sobre o Everton, resultado suficiente para manter o clube na primeira divisão e condenar o rival West Ham ao primeiro retorno à Championship desde 2012, apesar da vitória deste último por 3 a 0 sobre o Leeds no London Stadium.

Foi um final feliz para uma campanha que, de outra forma, teria sido verdadeiramente desastrosa para o Tottenham, já que o time conseguiu evitar o primeiro rebaixamento da primeira divisão do futebol inglês em quase 50 anos. A vitória garantiu que o clube mantenha seu status de presença constante na era moderna da Premier League.