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Kane-TottenhamGetty/GOAL
Donny Afroni

Traduzido por

Harry Kane envia mensagem aos torcedores do Tottenham depois que seu ex-clube evitou o rebaixamento na última rodada da temporada da Premier League

H. Kane
Tottenham
Premier League
Bayern de Munique
Bundesliga

Harry Kane entrou em contato com seu antigo clube após uma última rodada dramática da Premier League, na qual o Tottenham garantiu sua permanência na primeira divisão. O capitão da seleção inglesa, que atualmente vive uma fase repleta de títulos no Bayern de Munique, fez questão de compartilhar o alívio da torcida do Spurs depois que o time escapou por pouco do rebaixamento.

  • Permanência garantida em um domingo cheio de tensão

    O gol de João Palhinha no final do primeiro tempo garantiu a vitória por 1 a 0 do Spurs em casa sobre o Everton, resultado suficiente para manter o clube na primeira divisão e condenar o rival West Ham ao primeiro retorno à Championship desde 2012, apesar da vitória deste último por 3 a 0 sobre o Leeds no London Stadium.

    Foi um final feliz para uma campanha que, de outra forma, teria sido verdadeiramente desastrosa para o Tottenham, já que o time conseguiu evitar o primeiro rebaixamento da primeira divisão do futebol inglês em quase 50 anos. A vitória garantiu que o clube mantenha seu status de presença constante na era moderna da Premier League.

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  • O apoio de Kane aos torcedores do Spurs

    Kane parabenizou o Tottenham e seus torcedores após o clube ter evitado o rebaixamento da Premier League em uma última rodada dramática da temporada. Apesar de já não fazer mais parte do clube, o lendário atacante continua intimamente ligado ao norte de Londres e não hesitou em reconhecer a permanência do time de sua infância na primeira divisão.

    Recorrendo às redes sociais para comemorar o resultado, Kane compartilhou sua alegria com os torcedores que passaram por uma campanha difícil. O capitão da Inglaterra escreveu em sua conta oficial no X: “Parabéns a todos no clube, especialmente aos torcedores — uma luta e um resultado incríveis na última rodada!”


  • Sorte contrária para o ícone do clube

    Enquanto seu antigo clube lutava pela sobrevivência na parte de baixo da tabela, Kane estava ocupado acrescentando mais troféus à sua coleção pessoal. O capitão da Inglaterra teve um fim de semana espetacular, marcando um hat-trick na final da DFB-Pokal contra o Stuttgart para garantir a dobradinha nacional para o Bayern de Munique. Isso marca uma mudança significativa para o atacante, que ficou famoso por não ter conquistado nenhum troféu importante durante sua longa carreira profissional no Tottenham.

    Desde sua transferência de 86 milhões de libras para a Allianz Arena, Kane se transformou em um vencedor inveterado, com o sucesso deste fim de semana marcando seu quarto troféu na Alemanha. Suas estatísticas individuais continuam igualmente impressionantes, enquanto ele se prepara para liderar a Inglaterra na próxima Copa do Mundo na América do Norte, após marcar 61 gols em 51 partidas pela equipe de Vincent Kompany nesta temporada.

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    A grande reformulação do Spurs neste verão

    Apesar do alívio pela permanência, o técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, já está de olho em uma grande reformulação para o verão. O italiano descreveu a permanência como a “maior conquista” de sua carreira, mas não hesitou em salientar que o elenco atual precisa de mudanças significativas. De Zerbi está determinado a transformar o Tottenham novamente em uma força competitiva, pedindo contratações de “primeiro nível” para evitar outra batalha contra o rebaixamento.