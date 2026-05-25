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Harry Kane envia mensagem aos torcedores do Tottenham depois que seu ex-clube evitou o rebaixamento na última rodada da temporada da Premier League
Permanência garantida em um domingo cheio de tensão
O gol de João Palhinha no final do primeiro tempo garantiu a vitória por 1 a 0 do Spurs em casa sobre o Everton, resultado suficiente para manter o clube na primeira divisão e condenar o rival West Ham ao primeiro retorno à Championship desde 2012, apesar da vitória deste último por 3 a 0 sobre o Leeds no London Stadium.
Foi um final feliz para uma campanha que, de outra forma, teria sido verdadeiramente desastrosa para o Tottenham, já que o time conseguiu evitar o primeiro rebaixamento da primeira divisão do futebol inglês em quase 50 anos. A vitória garantiu que o clube mantenha seu status de presença constante na era moderna da Premier League.
O apoio de Kane aos torcedores do Spurs
Kane parabenizou o Tottenham e seus torcedores após o clube ter evitado o rebaixamento da Premier League em uma última rodada dramática da temporada. Apesar de já não fazer mais parte do clube, o lendário atacante continua intimamente ligado ao norte de Londres e não hesitou em reconhecer a permanência do time de sua infância na primeira divisão.
Recorrendo às redes sociais para comemorar o resultado, Kane compartilhou sua alegria com os torcedores que passaram por uma campanha difícil. O capitão da Inglaterra escreveu em sua conta oficial no X: “Parabéns a todos no clube, especialmente aos torcedores — uma luta e um resultado incríveis na última rodada!”
Sorte contrária para o ícone do clube
Enquanto seu antigo clube lutava pela sobrevivência na parte de baixo da tabela, Kane estava ocupado acrescentando mais troféus à sua coleção pessoal. O capitão da Inglaterra teve um fim de semana espetacular, marcando um hat-trick na final da DFB-Pokal contra o Stuttgart para garantir a dobradinha nacional para o Bayern de Munique. Isso marca uma mudança significativa para o atacante, que ficou famoso por não ter conquistado nenhum troféu importante durante sua longa carreira profissional no Tottenham.
Desde sua transferência de 86 milhões de libras para a Allianz Arena, Kane se transformou em um vencedor inveterado, com o sucesso deste fim de semana marcando seu quarto troféu na Alemanha. Suas estatísticas individuais continuam igualmente impressionantes, enquanto ele se prepara para liderar a Inglaterra na próxima Copa do Mundo na América do Norte, após marcar 61 gols em 51 partidas pela equipe de Vincent Kompany nesta temporada.
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A grande reformulação do Spurs neste verão
Apesar do alívio pela permanência, o técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, já está de olho em uma grande reformulação para o verão. O italiano descreveu a permanência como a “maior conquista” de sua carreira, mas não hesitou em salientar que o elenco atual precisa de mudanças significativas. De Zerbi está determinado a transformar o Tottenham novamente em uma força competitiva, pedindo contratações de “primeiro nível” para evitar outra batalha contra o rebaixamento.