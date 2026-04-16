Harry Kane deixou uma mensagem desafiadora para o Paris Saint-Germain e advertiu o clube, segundo afirmou o atacante de 32 anos em entrevista à TNT Sports. O Bayern de Munique venceu na última quarta-feira a dupla de confrontos contra o Real Madrid na Liga dos Campeões e se classificou para as semifinais, onde enfrentará o PSG.
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Harry Kane, em nome do Bayern de Munique, deixou uma mensagem clara para o Paris Saint-Germain após a eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões
O Bayern esteve três vezes em desvantagem na Allianz Arena, mas acabou vencendo a partida de volta contra o Real Madrid de forma espetacular por 4 a 3 (6 a 4 no total das duas partidas). O Rekordmeister classificou-se assim para as semifinais da competição bilionária e enfrentará o time de Paris.
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Kane não mede palavras após o jogo e parece estar alertando o atual campeão da Liga dos Campeões, conforme revelou em entrevista à TNT Sports. “Temos a sensação de que podemos derrotar qualquer adversário se jogarmos no nosso nível. Portanto, também o PSG, que é uma das melhores equipes da Europa.”
O craque inglês afirma que essa vitória dá um grande impulso à equipe de Vincent Kompany. “Quando você derrota um time como o Real Madrid nesta fase da temporada, isso traz muita confiança.”
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O ex-atacante do Tottenham Hotspur destaca que o clube alemão, recordista de títulos, está tendo uma temporada excelente. “Desde o início deste ano, temos falado constantemente sobre o fato de ainda estarmos na disputa em todas as competições.”
Kane também comenta brevemente sobre o cartão vermelho recebido pelo meio-campista do Real Madrid, Eduardo Camavinga, e concorda com a decisão do árbitro Slavko Vincic. “Achei que foi um segundo cartão amarelo merecido. Às vezes, a decisão é a nosso favor, outras vezes contra. Desta vez, a decisão foi a nosso favor.”
O Bayern ainda tem chances de conquistar o famoso triplo nesta temporada. O clube lidera a Bundesliga e está doze pontos à frente do Borussia Dortmund. Além disso, está nas semifinais da DFB-Pokal e da Liga dos Campeões, onde enfrentará, respectivamente, o Bayer Leverkusen e o PSG.