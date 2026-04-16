Harry Kane, em nome do Bayern de Munique, deixou uma mensagem clara para o Paris Saint-Germain após a eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões

Kane não mede palavras após o jogo e parece estar alertando o atual campeão da Liga dos Campeões, conforme revelou em entrevista à TNT Sports. “Temos a sensação de que podemos derrotar qualquer adversário se jogarmos no nosso nível. Portanto, também o PSG, que é uma das melhores equipes da Europa.”

O craque inglês afirma que essa vitória dá um grande impulso à equipe de Vincent Kompany. “Quando você derrota um time como o Real Madrid nesta fase da temporada, isso traz muita confiança.”