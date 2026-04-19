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Harry Kane elogia a “mentalidade” do Bayern de Munique após a conquista do segundo título consecutivo da Bundesliga
O Bayern de Munique conquista o título na Allianz Arena
O Bayern foi oficialmente coroado campeão alemão da temporada 2025-26 após uma vitória por 4 a 2 sobre o Stuttgart. Apesar de Chris Führich ter aberto o placar para os visitantes, os anfitriões responderam com três gols em rápida sucessão, marcados por Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson e Alphonso Davies, em um período devastador de seis minutos. Harry Kane, que entrou no intervalo no lugar de Jamal Musiala, marcou o quarto gol aos 52 minutos, antes de Chema Andrés marcar o gol de honra no final da partida. A vitória leva o Bayern a 79 pontos, com uma vantagem de 15 pontos sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, faltando quatro jogos para o fim do campeonato, consolidando uma incrível defesa do título.
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A mentalidade de elite impulsiona o Bayern
Após a conquista do troféu, Kane não hesitou em destacar que a força psicológica da equipe foi o fator decisivo neste ano. O atacante disse à DAZN: “Foi uma temporada fantástica para nós. Concluir o campeonato da maneira como fizemos, e com os gols que marcamos, é um grande mérito da mentalidade dos rapazes. Do primeiro ao último jogo, vamos continuar dando tudo de nós. Obviamente, ainda temos muito pelo que lutar em outras competições. Todo o trabalho árduo, todos os dias que passamos juntos, tudo isso faz com que valha a pena, para sermos campeões novamente.”
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Números históricos para Kane
O artilheiro inglês tem sido fenomenal mais uma vez pelo Bayern nesta temporada, com seu gol contra o Stuttgart elevando seu total para 32 gols no campeonato em apenas 27 partidas. Em todas as competições nesta temporada, Kane marcou impressionantes 51 gols em 43 partidas. Sua atuação individual contra o Stuttgart, que incluiu 95% de precisão nos passes durante sua participação de 45 minutos, resumiu bem seu impacto geral. Desde que chegou à Alemanha em 2023, seu incrível histórico é de 136 gols e 32 assistências em 139 partidas. A consistência letal de Kane impulsionou uma campanha dominante no campeonato, na qual o Bayern acumulou 109 gols e um saldo de gols impressionante de +80.
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Em busca do triplo e de mais glórias
O Bayern tem pouco tempo para comemorar enquanto busca um triplo histórico. A equipe viaja para enfrentar o Bayer Leverkusen em uma partida crucial das semifinais da DFB-Pokal nesta quarta-feira, antes de voltar à ação no campeonato contra o Mainz. No horizonte, destaca-se a importante semifinal da Liga dos Campeões, disputada em duas partidas, contra o atual campeão Paris Saint-Germain.