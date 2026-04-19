Harry Kane elogia a “mentalidade” do Bayern de Munique após a conquista do segundo título consecutivo da Bundesliga

O Bayern foi oficialmente coroado campeão alemão da temporada 2025-26 após uma vitória por 4 a 2 sobre o Stuttgart. Apesar de Chris Führich ter aberto o placar para os visitantes, os anfitriões responderam com três gols em rápida sucessão, marcados por Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson e Alphonso Davies, em um período devastador de seis minutos. Harry Kane, que entrou no intervalo no lugar de Jamal Musiala, marcou o quarto gol aos 52 minutos, antes de Chema Andrés marcar o gol de honra no final da partida. A vitória leva o Bayern a 79 pontos, com uma vantagem de 15 pontos sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, faltando quatro jogos para o fim do campeonato, consolidando uma incrível defesa do título.