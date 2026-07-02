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England DR Congo W+Ls GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Harry Kane é um jogador de nível mundial - mas a Inglaterra não tem NENHUMA chance de conquistar o título da Copa do Mundo se o desempenho da equipe não melhorar rapidamente: vencedores e perdedores, já que as substituições de Thomas Tuchel se mostraram cruciais na recuperação da República Democrática do Congo após mais um início lento

Vencedores & perdedores
Inglaterra
Copa do Mundo
H. Kane
T. Tuchel
RD Congo
Especiais e Opinião
Inglaterra x RD Congo
Análises

Harry Kane teve um desempenho impressionante com a camisa da Inglaterra contra a República Democrática do Congo na quarta-feira, mas os Três Leões terão que jogar muito melhor para chegar longe na Copa do Mundo de 2026. No momento, eles estão muito aquém do nível necessário para derrotar as melhores seleções.

Kane marcou de duas maneiras diferentes — ambas decisivas — para reverter uma desvantagem de 1 a 0 e garantir um confronto com o México, um dos anfitriões, no domingo. No entanto, não deveria ter sido tão difícil assim.

A Inglaterra quer ganhar uma Copa do Mundo, tem um técnico, Thomas Tuchel, considerado um dos melhores estrategistas do planeta, e conta com talento suficiente nas posições-chave para competir com qualquer adversário. Mas a equipe terá que mostrar muito mais nos próximos jogos para ser considerada uma verdadeira candidata ao título.

“Mantivemos a confiança e acho que, mesmo no segundo tempo, continuamos pressionando, pressionando, pressionando. O goleiro deles não parava de fazer defesas incríveis, então as coisas continuaram difíceis, mas essa equipe hoje não aceitou a derrota como um resultado”, disse Tuchel.

É muito difícil que o estádio em Atlanta fique em silêncio, já que sua cúpula fechada amplifica até mesmo o menor ruído. Mas o entusiasmo pré-jogo certamente se dissipou aos sete minutos, quando a República Democrática do Congo marcou: uma bola para o segundo poste encontrou Brian Cipenga, que teve tempo de dominá-la, avaliar os ângulos e chutar com força, passando por Jordan Pickford no primeiro poste.

O restante do primeiro tempo não ficou isento de drama. A Inglaterra encontrou algo parecido com um ritmo, com Jude Bellingham tendo duas cabeçadas defendidas com habilidade e Marcus Rashford vendo um chute ser tirado em cima da linha. Houve também um momento de verdadeira polêmica quando Kane driblou o goleiro e pareceu ter sido derrubado dentro da área. O árbitro, porém, ignorou seus protestos.

Após o intervalo, o ímpeto da Inglaterra do final do primeiro tempo foi se esvaindo. Rashford acertou a rede lateral e Bellingham forçou mais uma bela defesa, mas, fora isso, foi uma verdadeira batalha para a equipe de Tuchel.

Kane mudou o jogo. Seu primeiro gol foi bem executado, um leve cabeceio no canto inferior após cruzamento de Anthony Gordon. O segundo, porém, foi espetacular: um drible e um chute forte da entrada da área que deixou o goleiro paralisado no chão.

“Nosso capitão é nosso líder e hoje decidiu as partidas de futebol com finalizações inacreditáveis, duas vezes. O segundo foi simplesmente um gol brilhante”, disse Tuchel.

Tudo isso pouco contribuiu para disfarçar o fato de que a Inglaterra mais uma vez complicou as coisas para si mesma. A República Democrática do Congo é a 46ª melhor seleção do mundo, de acordo com o ranking da FIFA; a Inglaterra, supostamente, é a quarta. Essa diferença de nível deveria ter ficado bem clara — por mais resistente que a defesa do Congo tenha sido.

A Inglaterra, portanto, continua na disputa, mas precisa mostrar muito mais se quiser derrotar os melhores nas próximas duas semanas e meia.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Atlanta...

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    VENCEDOR: Harry Kane

    Quem mais? A Inglaterra tem contado com Bellingham e Kane para tirá-la de apuros neste torneio (talvez mais do que Tuchel gostaria), e isso não ficou mais claro do que aqui.

    Kane estava tendo um daqueles jogos em que atuava mais na periferia — participava aqui e ali, mas sem deixar uma marca significativa. E então ele ganhou vida.

    O primeiro gol parecia inevitável assim que o cruzamento saiu do pé direito de Gordon. Kane se movimentou mais rápido, antecipou a trajetória da bola como só os grandes atacantes sabem fazer, e a partir daí a finalização foi simples. Mas o segundo gol foi simplesmente brilhante.

    Kane é um jogador especial, e essa foi uma finalização verdadeiramente especial, um chute forte no ângulo superior da rede que deixou o goleiro paralisado no lugar. Foi, sem dúvida, o maior momento de Kane com a camisa da Inglaterra e mais um motivo para sugerir que os craques dos Três Leões podem levá-los longe neste torneio, mesmo que nem todos estejam em sua melhor forma.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: As esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo

    Não se pode tirar o mérito da República Democrática do Congo, que fez partidas muito boas contra Portugal e a Colômbia na fase de grupos. O futebol está crescendo por lá, assim como o seu pool de talentos. Eles vão voltar.

    Mas, com todo o respeito, a Inglaterra tem objetivos maiores aqui, e mesmo os adversários mais resistentes precisam ser derrotados nesta fase inicial do torneio.

    É difícil entender o que causou esse desempenho. Certamente, existe uma fórmula clara para derrotar a Inglaterra: defender na retaguarda, frustrá-la e marcar no contra-ataque. Mas há também problemas maiores aqui.

    A Inglaterra, mesmo depois de ficar perdendo por 1 a 0, voltou a fracassar no início do segundo tempo. Somente após o segundo intervalo para hidratação, quando chegou a hora de entrar em pânico de verdade, é que a equipe encontrou o nível necessário para vencer essa partida.

    Tuchel afirmou após a partida que a Inglaterra se manteve serena e calma durante todo o jogo. Quem assistia nas arquibancadas e em casa pela televisão — incluindo seus possíveis adversários no restante da competição — certamente pensou o contrário.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Anthony Gordon

    A Inglaterra precisava de um impulso vindo do banco, e Gordon foi quem o proporcionou. Um jogador cujo maior trunfo é o empenho que demonstra quando não está com a posse de bola conseguiu mostrar sua qualidade no terço final do campo.

    A nova contratação do Barcelona deu assistência nos dois gols: primeiro, com um passe perfeito e provocante para Kane cabecear para o gol; depois, mantendo vivo o ataque após uma defesa em chute de Bellingham e rolando a bola na trajetória de Kane para que ele pudesse fazer sua mágica.

    Foi uma participação importante para Gordon, que havia ficado de fora nas duas últimas partidas, dando lugar a Marcus Rashford. Ele pode muito bem continuar sendo um reserva decisivo, mas esse foi um impacto muito impressionante.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDORES: Os alas titulares da Inglaterra

    Até agora, Tuchel tem feito alterações na escalação inicial nas laterais. Pela esquerda, ele tem alternado entre Rashford e Gordon. Na quarta-feira, Rashford foi o escolhido, mas não conseguiu se destacar totalmente. Ele teve um chute defendido na linha pelo seu ex-companheiro do Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, no primeiro tempo, mas, fora isso, faltou-lhe aquele tipo de eficiência que Tuchel disse ser uma prioridade real para o ponta. Não foi uma falta total de impacto, mas Rashford não aproveitou a oportunidade como seu técnico poderia ter esperado.

    Na outra lateral, Noni Madueke se esforçou bastante. Ele cumpre seu papel para Tuchel, ficando feliz em permanecer aberto e esticar a defesa, mas foi pego em falta em dois aspectos aqui.

    A primeira falha foi em sua função mais óbvia: seus passes finais foram imprecisos durante toda a partida. Do ponto de vista defensivo, por outro lado, sua falta de recuo deixou Djed Spence com dois jogadores para marcar e Cipenga com muito espaço para abrir o placar. Essas são as pequenas diferenças que fazem a diferença em Copas do Mundo, e Madueke não esteve à altura do momento.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    VENCEDOR: Thomas Tuchel

    Em suas coletivas de imprensa pós-jogo, Tuchel se recusou a assumir qualquer mérito pelo que aconteceu ao longo dos 90 minutos.

    “Não precisamos descobrir nada taticamente, nem precisávamos de uma nova abordagem ou de uma nova solução”, disse ele. “Eu senti isso toda vez que eles vinham, toda vez que falavam comigo: eles estavam empenhados, tinham clareza de pensamento e fizeram o que era necessário.”

    Ele estava sendo humilde demais. Jogos como esses, quando os times estão passando por dificuldades, exigem um pouco de intervenção do técnico para que as coisas aconteçam. E Tuchel acertou em cheio em dois aspectos aqui.

    A primeira foram suas substituições. Madueke e Rashford foram trocados exatamente no momento certo, enquanto Eberechi Eze causou impacto na função de meio-campista ofensivo — e a correspondente mudança de Declan Rice para lateral-direito pode oferecer uma solução em potencial para uma posição difícil daqui para frente.

    A segunda foi o que quer que Tuchel tenha dito na reunião durante o intervalo para hidratação no segundo tempo. Ele parecia bastante animado de longe, gesticulando e gritando. Tuchel insistiu após a partida que não se lembrava do que havia dito e que apenas tentou incutir calma em seus jogadores. Se foi esse o caso, então foi uma aula magistral sobre como manter a cabeça fria.

    “A mensagem foi sempre a mesma: continuem martelando a rocha. Continuem batendo, batendo, batendo. Continuem acreditando, continuem fazendo o que fazemos. Não desistam”, disse ele quando questionado sobre suas instruções durante a partida.

  • Jordan PickfordGetty

    PERDEDOR: Jordan Pickford

    Até agora, tem sido um verão tranquilo para Jordan Pickford. O mérito de o goleiro do Everton ter passado relativamente sem sobressaltos deve-se à capacidade da Inglaterra de neutralizar contra-ataques — algo a que Tuchel costuma se referir. Nesta jogada, porém, ele teve que fazer uma defesa — e falhou completamente.

    Cipenga chutou bem e poderia ter pegado o goleiro do Everton de surpresa ao direcionar a bola para o primeiro poste. Mas Pickford simplesmente não pode ser vencido nessas situações — especialmente em um momento em que a Inglaterra está com dificuldades para criar jogadas no ataque.

    Felizmente, os Três Leões não pagaram caro por isso. Mas haverá times que criem mais jogadas, ofereçam mais perigo e ataquem com mais ímpeto. Pickford precisa começar a fazer algumas defesas.