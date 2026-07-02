Kane marcou de duas maneiras diferentes — ambas decisivas — para reverter uma desvantagem de 1 a 0 e garantir um confronto com o México, um dos co-anfitriões, no domingo. No entanto, não deveria ter sido tão difícil assim.

A Inglaterra quer ganhar uma Copa do Mundo, tem um técnico, Thomas Tuchel, considerado um dos melhores estrategistas do planeta, e conta com talento suficiente nas posições-chave para competir com qualquer adversário. Mas a equipe terá que mostrar muito mais nos próximos jogos para ser considerada uma verdadeira candidata ao título.

“Mantivemos a confiança e acho que, mesmo no segundo tempo, continuamos pressionando, pressionando, pressionando. O goleiro deles não parava de fazer defesas incríveis, então as coisas continuaram difíceis, mas essa equipe hoje não aceitou a derrota como um resultado inevitável”, disse Tuchel.

É muito difícil que o estádio em Atlanta fique em silêncio, já que sua cúpula fechada amplifica até mesmo o menor ruído. Mas o entusiasmo pré-jogo certamente se dissipou aos sete minutos, quando a República Democrática do Congo marcou: uma bola para o segundo poste encontrou Brian Cipenga, que teve tempo de dominá-la, avaliar os ângulos e chutar com força, passando por Jordan Pickford no primeiro poste.

O restante do primeiro tempo não ficou isento de drama. A Inglaterra encontrou algo parecido com um ritmo, com Jude Bellingham tendo duas cabeçadas defendidas com habilidade e Marcus Rashford vendo um chute ser tirado em cima da linha. Houve também um momento de verdadeira polêmica quando Kane driblou o goleiro e pareceu ter sido derrubado dentro da área. O árbitro, porém, ignorou seus protestos.

Após o intervalo, o ímpeto da Inglaterra do final do primeiro tempo foi se esvaindo. Rashford acertou a rede lateral e Bellingham forçou mais uma bela defesa, mas, fora isso, foi uma verdadeira batalha para a equipe de Tuchel.

Kane mudou o jogo. Seu primeiro gol foi bem executado, um leve cabeceio no canto inferior após cruzamento de Anthony Gordon. O segundo, porém, foi espetacular: um drible e um chute forte da entrada da área que deixou o goleiro paralisado no chão.

“Nosso capitão é nosso líder e hoje decidiu as partidas com finalizações inacreditáveis, duas vezes. O segundo foi simplesmente um gol brilhante”, disse Tuchel.

Tudo isso pouco contribuiu para disfarçar o fato de que a Inglaterra mais uma vez complicou as coisas para si mesma. A República Democrática do Congo é a 46ª melhor seleção do mundo, de acordo com o ranking da FIFA; a Inglaterra, supostamente, é a quarta. Essa diferença de nível deveria ter ficado bem clara — por mais resistente que a defesa do Congo tenha sido.

A Inglaterra, portanto, continua viva, mas precisa mostrar muito mais se quiser derrotar os melhores nas próximas duas semanas e meia.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Atlanta...