Harry Kane é o protagonista! O herói do hat-trick arrasa contra o Bayern de Munique e leva o time à final da DFB-Pokal, enquanto os jogadores de Vincent Kompany conquistam a dobradinha nacional
Kane acaba com a seca do Bayern em Berlim
Em uma temporada marcada pelo domínio, o Bayern voltou a Berlim, local de tantas esperas, para conquistar seu primeiro título da DFB-Pokal em seis anos. Apesar da ausência do capitão Manuel Neuer, afastado devido a problemas na panturrilha, os campeões alemães mostraram-se superiores a um time do Stuttgart que resistiu com garra. A vitória marca a 14ª vez na ilustre história do clube em que conquistou a dobradinha nacional.
O confronto teve Harry Kane como protagonista. O capitão da Inglaterra abriu o placar no segundo tempo antes de marcar mais dois gols no final da partida, garantindo o resultado. Após o apito final, Joshua Kimmich refletiu sobre o significado do retorno à capital, dizendo à ARD: “Todos nós estávamos felizes por finalmente estar de volta a Berlim. Queríamos vencer aqui a qualquer custo.”
O Stuttgart criou perigo antes do gol de Kane
O Stuttgart, atual campeão, recusou-se a desistir sem lutar e dominou os primeiros momentos da partida sob o olhar atento de convidados de destaque, incluindo Julian Nagelsmann e José Mourinho. Maximilian Mittelstadt e o dinâmico ataque do Stuttgart testaram com frequência o goleiro reserva do Bayern, Jonas Urbig, enquanto o Bayern teve dificuldades para encontrar seu ritmo no terço final do campo durante um primeiro tempo cauteloso.
O gol finalmente saiu aos 55 minutos, em meio a uma densa nuvem de fumaça pirotécnica vinda das arquibancadas. Michael Olise cruzou com precisão para dentro da área, permitindo que Kane cabeceasse de perto para marcar seu 59º gol em uma temporada incrível.
O atacante do Stuttgart, Deniz Undav, admitiu a dificuldade de conter o atacante, afirmando: “Queríamos dificultar as coisas para o Bayern. Mas não dá para perder Harry Kane de vista. Mesmo assim, todos podemos nos orgulhar de nós mesmos. Há coisas piores do que perder para o Bayern.”
Recorde após recorde numa noite histórica
O segundo e o terceiro gols de Kane, aos 80 e 92 minutos – este último de pênalti –, elevaram sua contagem para impressionantes 61 gols na temporada. O placar de 3 a 0 também garantiu que o Bayern igualasse um recorde do clube ao conquistar sua 46ª vitória na temporada, feito anteriormente alcançado apenas durante a lendária temporada de 2012-13, quando conquistou o triplo. Foi uma resposta perfeita aos últimos anos de decepções na copa contra times como Saarbrücken e Freiburg.
Mesmo à margem do campo, havia uma história pessoal para Neuer. Ao conquistar o troféu, o goleiro de 40 anos comemorou seu sétimo título da DFB-Pokal, empatando com Bastian Schweinsteiger como detentor do recorde de vitórias individuais na competição. O experiente goleiro se juntou aos companheiros de equipe diante da torcida visitante para erguer o troféu, marcando um final bem-sucedido para uma campanha nacional desafiadora.
Kane faz história na DFB-Pokal
Kane gravou ainda mais seu nome na história do futebol alemão ao se tornar o quarto jogador a marcar um hat-trick em uma final da DFB-Pokal, juntando-se ao seleto grupo formado por Uwe Seeler em 1963, Roland Wohlfarth em 1986 e Robert Lewandowski em 2012. O ponto crucial é que o atacante inglês se destacou ao registrar um hat-trick perfeito durante a exibição no estilo Wembley.
Com isso, Kane também se tornou apenas o terceiro jogador na história do torneio a marcar em todas as rodadas de uma campanha da copa – incluindo a final –, igualando o feito raro de Dieter Müller pelo Colônia em 1976-77 e de Dirk Kurtenbach pelo Stuttgarter Kickers em 1986-87. Suas façanhas elevaram sua contagem para nove gols na atual temporada da DFB-Pokal, um número impressionante que fica logo atrás do lendário Gerd Müller, que continua sendo o único jogador do Bayern de Munique a marcar mais gols em uma única campanha da copa, com 10 gols em 1970-71 e 11 em 1976-77.