Getty Images Sport
Traduzido por
Harry Kane e o Bayern de Munique vão iniciar negociações sobre um novo contrato para o atacante da Inglaterra
O Bayern prepara a renovação do contrato de Kane
O Bayern de Munique, gigante da Baviera, está se preparando para iniciar negociações formais sobre a renovação do contrato do capitão da seleção inglesa, Kane, conforme noticiado pela BBC Sport. O contrato atual do atacante na Allianz Arena está previsto para expirar no final da próxima temporada, mas Kane já está ciente da intenção do atual campeão da Bundesliga de mantê-lo no clube. Espera-se que as discussões detalhadas avancem nas próximas semanas.
Kane está satisfeito na Alemanha
Apesar de continuar atraindo o interesse de grandes clubes europeus, como o Barcelona, além do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Kane parece estar satisfeito na Alemanha e não tem planos de se transferir.
O atacante, que recentemente marcou seis gols pela Inglaterra na Copa do Mundo, ostenta um histórico impressionante de 146 gols em 147 partidas desde que chegou do Tottenham em 2023. Sua notável produtividade já ajudou o clube a conquistar dois títulos da Bundesliga e a DFB-Pokal durante sua passagem pelo time.
Recorde de Shearer está fora de alcance
A decisão de Kane de priorizar a prorrogação de sua permanência no Bayern acaba, de fato, com as especulações em torno de um possível retorno ao Tottenham ou de uma transferência para o Manchester United. Seu novo compromisso na Alemanha praticamente encerra as chances do atacante de superar o recorde de 260 gols de Alan Shearer como o maior artilheiro de todos os tempos da Premier League. Seu foco agora permanece totalmente voltado para prolongar sua trajetória de sucesso no gigante alemão.
- Getty Images Sport
Bávaros miram na conquista de títulos
O Bayern vai concentrar seus esforços em finalizar as negociações contratuais com Kane antes que o calendário de jogos se torne mais intenso. Manter Kane como o ponto-chave do ataque será fundamental para as ambições do Bayern de manter o domínio nacional e disputar a Liga dos Campeões. A diretoria espera que garantir o futuro do artilheiro traga estabilidade antes do início da nova temporada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.