Harry Kane e o Bayern de Munique vão iniciar negociações sobre um novo contrato para o atacante da Inglaterra

Apesar de continuar atraindo o interesse de grandes clubes europeus, como o Barcelona, além do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Kane parece estar satisfeito na Alemanha e não tem planos de se transferir.

O atacante, que recentemente marcou seis gols pela Inglaterra na Copa do Mundo, ostenta um histórico impressionante de 146 gols em 147 partidas desde que chegou do Tottenham em 2023. Sua notável produtividade já ajudou o clube a conquistar dois títulos da Bundesliga e a DFB-Pokal durante sua passagem pelo time.