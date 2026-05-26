Getty Images Sport
Traduzido por
Harry Kane e Michael Olise recusaram ofertas do PSG, já que o gigante da Ligue 1 temia se tornar um “clube pequeno” sem Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar
Dúvidas sobre o projeto após a saída em massa das estrelas
A aura do Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe com a transição do clube para além da era dos “Galácticos”. Após as saídas de Messi, Neymar e, por fim, Mbappé, os campeões franceses tiveram dificuldades para convencer a elite europeia de que continuavam sendo um destino de primeira linha.
Internamente no PSG, diz-se que “muitas pessoas/jogadores achavam que o PSG voltaria a ser um clube pequeno” após a saída de Mbappé, Messi e Neymar.
Essa ansiedade interna refletiu-se na busca por grandes alvos, que começaram a procurar garantias esportivas em outros lugares. A diretoria do clube teve cada vez mais dificuldade em vender uma visão de futuro quando os pilares de sua identidade global partiram em um curto espaço de tempo, deixando um vácuo de estrelas no Parc des Princes.
- Getty Images Sport
Kane priorizou o sucesso imediato na Europa
De acordo com o L'Equipe, Kane era o principal alvo do time parisiense, que buscava repor os gols perdidos com a saída de seus atacantes. O clube chegou a manter negociações intensas com o círculo mais próximo do capitão da Inglaterra. O clube francês conversou com seu irmão e seu pai, mas o atacante não se convenceu com a proposta apresentada.
Uma fonte do PSG revelou o motivo por trás da recusa, afirmando: “Na sua idade, Kane queria se juntar a um clube capaz de ganhar a Liga dos Campeões imediatamente. Ele não acreditava muito no projeto do PSG.” Consequentemente, Kane optou pela estabilidade da Baviera, deixando o PSG a refletir sobre sua incapacidade de contratar um sucessor de nível mundial para o seu ataque.
Olise seguiu o modelo do Bayern
A recusa não se limitou a estrelas consagradas como Kane; jovens talentos também demonstraram preferência pelo time da Bundesliga. Olise, que vinha se destacando no Crystal Palace, foi outro alvo importante que ponderou cuidadosamente suas opções antes de decidir que seu desenvolvimento seria mais favorecido longe da capital francesa. Ele acabou se juntando a Kane na Allianz Arena em uma transferência milionária.
Fontes do PSG admitem que ficaram de mãos atadas assim que o jogador tomou sua decisão. Sobre a escolha do ponta, o clube observou: “A decisão era dele. Ele avaliou tudo e, assim como outros, escolheu outro projeto.”
- AFP
Um novo começo sob o comando de Luis Enrique
Apesar dessas rejeições de grande repercussão, o panorama em Paris mudou desde então, após um período de reinvenção tática. A identidade coletiva estabelecida por Luis Enrique ajudou a restaurar parte da reputação abalada do clube.
Enquanto Kane e Olise antes temiam que o clube estivesse em declínio, surgiu uma estrutura de equipe mais coesa, levando a um melhor desempenho nas competições continentais que silenciou alguns dos céticos iniciais.
O clube adotou agora uma estratégia de contratações mais focada, afastando-se da obsessão por individualidades e buscando um elenco equilibrado. Regras internas determinam agora que toda saída deve ser compensada numericamente, garantindo que o elenco permaneça competitivo sem necessariamente depender das contratações “ostentosas” que marcaram a década anterior.