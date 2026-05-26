Harry Kane e Michael Olise recusaram ofertas do PSG, já que o gigante da Ligue 1 temia se tornar um “clube pequeno” sem Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar

A aura do Paris Saint-Germain sofreu um duro golpe com a transição do clube para além da era dos “Galácticos”. Após as saídas de Messi, Neymar e, por fim, Mbappé, os campeões franceses tiveram dificuldades para convencer a elite europeia de que continuavam sendo um destino de primeira linha.

Internamente no PSG, diz-se que “muitas pessoas/jogadores achavam que o PSG voltaria a ser um clube pequeno” após a saída de Mbappé, Messi e Neymar.

Essa ansiedade interna refletiu-se na busca por grandes alvos, que começaram a procurar garantias esportivas em outros lugares. A diretoria do clube teve cada vez mais dificuldade em vender uma visão de futuro quando os pilares de sua identidade global partiram em um curto espaço de tempo, deixando um vácuo de estrelas no Parc des Princes.