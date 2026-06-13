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Harry Kane e Jude Bellingham tiveram suas chuteiras roubadas! A seleção da Inglaterra ficou com APENAS UMA bola de treino na base da Copa do Mundo, após uma invasão inesperada que resultou em prisão e investigação policial
Assalto ousado perturba o acampamento
A Federação Inglesa de Futebol iniciou uma investigação urgente após um veículo de transporte que levava o equipamento essencial de treino da seleção inglesa ter sido assaltado. O roubo ocorreu durante o trajeto entre o pré-concentração da equipe em West Palm Beach, na Flórida, e sua base oficial para o torneio no Swope Soccer Village, no Missouri. A equipe de segurança suspeita fortemente de envolvimento interno por parte de motoristas de logística de confiança. A polícia local já foi contatada para localizar a carga roubada, enquanto a equipe de apoio se esforça desesperadamente para avaliar a extensão total dos itens desaparecidos.
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Funcionários abalados com o assalto
De acordo com reportagens do Daily Mail, os dirigentes da seleção inglesa estão abalados com a grave falha de segurança, que prejudicou significativamente os preparativos táticos a poucos dias da estreia no torneio. O material roubado vai muito além do calçado pessoal dos jogadores, afetando gravemente a infraestrutura tecnológica e física da comissão técnica. Equipamentos de análise de alta tecnologia, quadros táticos e mesas de massagem médica essenciais foram todos levados durante o assalto, forçando a equipe a uma corrida frenética contra o tempo para recuperar ou substituir itens fundamentais para seus planos meticulosos.
O caos atrapalha a preparação perfeita
Essa perturbadora distração fora de campo ameaça minar o imenso ímpeto conquistado sob o comando de Tuchel. O técnico alemão havia conduzido uma campanha de qualificação impecável, levando os Três Leões à fase final com oito vitórias consecutivas e oito jogos sem sofrer gols. Além disso, o carismático capitão Kane chegou ao campo de treinamento em plena forma, após uma temporada histórica no Bayern de Munique, com 61 gols marcados, mas as falhas logísticas de segurança acabaram dominando completamente as manchetes.
- AFP
O teste contra a Croácia se aproxima
A Inglaterra precisa recuperar rapidamente o foco operacional antes de enfrentar a Croácia, adversária já conhecida, na partida de estreia na quarta-feira. A equipe de Tuchel chega ao torneio em busca de regularidade, após ter conquistado uma vitória apertada em um amistoso contra a Nova Zelândia, seguindo-se a reveses anteriores contra o Japão e o Uruguai. Com as lembranças da infame derrota nas semifinais de 2018 ainda frescas na memória, o time não pode se dar ao luxo de apresentar qualquer lentidão tática ao enfrentar uma fase de grupos competitiva em solo estrangeiro.