Harry Kane e Jude Bellingham tiveram suas chuteiras roubadas! A seleção da Inglaterra ficou com APENAS UMA bola de treino na base da Copa do Mundo, após uma invasão inesperada que resultou em prisão e investigação policial

A Federação Inglesa de Futebol iniciou uma investigação urgente após um veículo de transporte que levava o equipamento essencial de treino da seleção inglesa ter sido assaltado. O roubo ocorreu durante o trajeto entre o pré-concentração da equipe em West Palm Beach, na Flórida, e sua base oficial para o torneio no Swope Soccer Village, no Missouri. A equipe de segurança suspeita fortemente de envolvimento interno por parte de motoristas de logística de confiança. A polícia local já foi contatada para localizar a carga roubada, enquanto a equipe de apoio se esforça desesperadamente para avaliar a extensão total dos itens desaparecidos.







