Harry Kane é incentivado a selar retorno emocionante ao Tottenham enquanto torcedor do Spurs faz pedido de desculpas humilhante à superestrela do Bayern de Munique

Kane tem atualmente 213 gols na Premier League, apenas 47 atrás do recorde histórico de Shearer. Em uma passagem de 14 anos pelo time principal do Tottenham, ele marcou 280 gols em 435 partidas em todas as competições e se tornou o primeiro jogador a marcar 100 gols fora de casa na história da Premier League.

Majestic detalhou como um retorno poderia consolidar o legado do atacante: "Roberto De Zerbi diz a ele: 'Olha, é uma temporada sem futebol europeu, o que permite que você descanse um pouco mais depois de uma longa temporada e de uma Copa do Mundo... isso te dá o foco de fazer gols na Premier League, você não precisa jogar na Copa da Liga.'"

Ele acrescentou: "Você está tão perto do recorde de Alan Shearer. Se tiver uma boa temporada neste ano, marcando 20 ou mais gols, o que é totalmente possível, você pode se tornar campeão da Bundesliga, o maior artilheiro da Inglaterra, o maior artilheiro da história do Tottenham e possivelmente o maior artilheiro da história da Premier League.

"Este é o legado de Harry Kane gravado em pedra. As pessoas não podem dizer que ele não ganhou nada, ele foi lá e conseguiu isso. Agora ele pode voltar para casa e levar o Spurs adiante. Vamos, Harry, é hora de voltar para casa, isso é bom para você, é bom para nós, é bom para o Bayern, vamos fazer isso."