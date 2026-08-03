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Harry Kane é incentivado a selar retorno emocionante ao Tottenham enquanto torcedor do Spurs faz pedido de desculpas humilhante à superestrela do Bayern de Munique
Retorno a Londres é pedido
O futuro de Kane voltou a ser um grande tema de debate em meio ao interesse persistente do Barcelona, enquanto seu contrato com o Bayern entra em sua reta final até 2027. O apresentador e torcedor do Spurs Majestic fez um apelo aberto na talkSPORTpara que o capitão da Inglaterra retorne ao clube de infância e supere o recorde de 260 gols de Shearer na Premier League. No entanto, o Bayern segue confiante de que o maior artilheiro da história do Tottenham assinará uma renovação, com o atacante bem adaptado à Alemanha após três anos em Munique.
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Pedido de desculpas e de transferência
Falando à talkSPORT, Majestic começou sua mensagem aberta com um pedido de desculpas antes de apresentar uma proposta sensacional para trazer Kane de volta ao norte de Londres.
Ele iniciou sua mensagem em tom de remorso: "Sr. Harry Kane. Já pedi desculpas a você antes, porque quando você saiu pela primeira vez partiu meu coração e eu não queria que você ganhasse nada. Mas Harry venceu, é um atacante de nível mundial. Você conseguiu isso na Alemanha, você venceu. Eu, pessoalmente, não vejo o Bayern vencendo a Liga dos Campeões tão cedo, o Arsenal tem mais chances de vencê-la."
Majestic então olhou diretamente para a câmera do estúdio para mandar uma mensagem tanto ao Bayern quanto a Kane: "Bayern, vocês tiveram ótimos momentos com Harry, ele deu a vocês o título da liga. Nós vamos devolver o dinheiro, então vocês vão receber £81 milhões de volta, a cláusula de rescisão, pá, na hora, vamos acioná-la. Harry, volte para casa. Vamos lhe dar £400.000 por semana, números altos, mas ele merece, uma superestrela mundial."
Perseguindo o recorde de gols de Shearer
Kane tem atualmente 213 gols na Premier League, apenas 47 atrás do recorde histórico de Shearer. Em uma passagem de 14 anos pelo time principal do Tottenham, ele marcou 280 gols em 435 partidas em todas as competições e se tornou o primeiro jogador a marcar 100 gols fora de casa na história da Premier League.
Majestic detalhou como um retorno poderia consolidar o legado do atacante: "Roberto De Zerbi diz a ele: 'Olha, é uma temporada sem futebol europeu, o que permite que você descanse um pouco mais depois de uma longa temporada e de uma Copa do Mundo... isso te dá o foco de fazer gols na Premier League, você não precisa jogar na Copa da Liga.'"
Ele acrescentou: "Você está tão perto do recorde de Alan Shearer. Se tiver uma boa temporada neste ano, marcando 20 ou mais gols, o que é totalmente possível, você pode se tornar campeão da Bundesliga, o maior artilheiro da Inglaterra, o maior artilheiro da história do Tottenham e possivelmente o maior artilheiro da história da Premier League.
"Este é o legado de Harry Kane gravado em pedra. As pessoas não podem dizer que ele não ganhou nada, ele foi lá e conseguiu isso. Agora ele pode voltar para casa e levar o Spurs adiante. Vamos, Harry, é hora de voltar para casa, isso é bom para você, é bom para nós, é bom para o Bayern, vamos fazer isso."
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Teste de decisão sobre a carreira se aproxima
Kane enfrenta uma encruzilhada decisiva na carreira entre prolongar sua permanência na Bundesliga com o Bayern ou fazer um retorno de grande impacto ao futebol inglês. A prioridade imediata do atacante continua sendo manter sua forma artilheira para brigar por títulos nacionais e europeus com o gigante da Baviera. No entanto, a tentação de consolidar seu lugar na história como o maior artilheiro de todos os tempos da Premier League continuará rondando as próximas janelas de transferências.
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