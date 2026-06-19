Harry Kane e Declan Rice vão jogar contra Gana? Atualização sobre a dupla da Inglaterra após sustos com lesões na vitória sobre a Croácia durante a Copa do Mundo

Os torcedores da Inglaterra ficaram preocupados, apesar da impressionante vitória dos Três Leões por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia na Copa do Mundo de 2026. Kane marcou dois gols no Texas, mas a atenção rapidamente se voltou para a condição física tanto do capitão quanto de Rice após o apito final.

Rice foi substituído aos 72 minutos e parecia estar com dificuldades físicas antes de dar lugar a Morgan Rogers. Já Kane foi visto com uma forte bandagem na perna esquerda após a partida, o que gerou receios de uma possível lesão.

No entanto, ambos os jogadores já receberam liberação para atuar contra Gana. A equipe médica da Inglaterra determinou que o problema de Kane foi apenas o tratamento de cãibras, e não algo grave, enquanto a substituição de Rice foi uma medida de precaução.