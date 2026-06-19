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Harry Kane e Declan Rice vão jogar contra Gana? Atualização sobre a dupla da Inglaterra após sustos com lesões na vitória sobre a Croácia durante a Copa do Mundo
A Inglaterra recebe duplo alívio em relação à condição física
Os torcedores da Inglaterra ficaram preocupados, apesar da impressionante vitória dos Três Leões por 4 a 2 sobre a Croácia na estreia na Copa do Mundo de 2026. Kane marcou dois gols no Texas, mas a atenção rapidamente se voltou para a condição física tanto do capitão quanto de Rice após o apito final.
Rice foi substituído aos 72 minutos e parecia estar com dificuldades físicas antes de dar lugar a Morgan Rogers. Já Kane foi visto com uma forte bandagem na perna esquerda após a partida, o que gerou receios de uma possível lesão.
No entanto, ambos os jogadores já receberam liberação para atuar contra Gana. A equipe médica da Inglaterra determinou que o problema de Kane foi apenas o tratamento de cãibras, e não algo grave, enquanto a substituição de Rice foi uma medida de precaução.
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Tuchel explica a decisão sobre Rice
Tuchel revelou que Rice relatou sentir desconforto durante a partida, o que levou a comissão técnica a agir com cautela, já que a Inglaterra já estava no controle do jogo. O técnico da Inglaterra também procurou tranquilizar os torcedores quanto à gravidade do problema.
“Declan apontou para a região lombar e a parte superior do tendão da coxa e sente um certo desconforto”, disse Tuchel após a partida. “Não quis correr nenhum risco. Era o momento de protegê-lo. Declan me garantiu no final que está tudo bem. Não é nada grave para se preocupar.”
Os principais números continuam disponíveis
Essa notícia positiva é um grande alívio para a Inglaterra. Kane continua sendo o ponto-chave do ataque de Tuchel e, mais uma vez, deverá liderar o ataque dos Três Leões na busca pelos três pontos contra Gana.
Rice foi igualmente influente antes de ser substituído. O meio-campista do Arsenal cobrou o escanteio que resultou no segundo gol de Kane e mais uma vez demonstrou seu valor no centro do meio-campo da Inglaterra.
Manter os dois jogadores à disposição preserva a espinha dorsal da equipe e permite que Tuchel mantenha a continuidade, enquanto a Inglaterra busca dar continuidade ao seu forte início no torneio.
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A atenção se volta para o amistoso contra Gana
A Inglaterra se deslocou para Kansas City para a próxima etapa de seus preparativos, e espera-se que tanto Kane quanto Rice participem dos treinos completos antes do confronto de terça-feira contra Gana. As Estrelas Negras representarão um desafio diferente do da Croácia, mas a Inglaterra chega à partida com um bom momento e confiança crescente. Com a presença de Kane e Rice, Tuchel conta com uma base sólida para garantir mais uma vitória e fortalecer a posição da Inglaterra no Grupo L.