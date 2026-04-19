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FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Donny Afroni

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Harry Kane é considerado “perfeito para o Real Madrid” e “para qualquer time do mundo”, enquanto o Bayern de Munique aguarda a decisão do atacante de 50 gols sobre a renovação do contrato

H. Kane
Bayern de Munique
Bundesliga
Real Madrid
La Liga
F. Llorente

Harry Kane está vivendo atualmente a temporada mais prolífica de sua ilustre carreira, e seu ex-companheiro de equipe Fernando Llorente acredita que o craque do Bayern de Munique seria a escolha ideal para qualquer clube de elite do mundo. Apesar de um histórico de lesões, a implacável sequência de gols do capitão da Inglaterra na Alemanha reacendeu as discussões sobre sua aptidão para o mais alto nível, incluindo uma possível contratação pelo Real Madrid.

  • Números recordes na Baviera

    A transferência de Kane para a Allianz Arena causou verdadeiro furor, com o atacante vivendo atualmente uma temporada histórica sob o comando de Vincent Kompany. Em 42 partidas em todas as competições, o capitão dos Três Leões acumulou impressionantes 50 gols e seis assistências, provando que sua adaptação à Bundesliga foi perfeita. Mesmo com uma agenda pesada na Liga dos Campeões, que pode limitar seus minutos no campeonato, seu impacto continua absoluto. Embora uma lesão inoportuna possa impedi-lo de superar oficialmente o recorde de gols em uma única temporada da Bundesliga de Robert Lewandowski, Kane já garantiu seu status como uma das maiores contratações de todos os tempos do Bayern.

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  • Harry Kane Bayern MonacoGetty Images

    Um elogio caloroso de um ex-companheiro de equipe

    Llorente, que jogou ao lado de Harry Kane durante o período em que atuaram juntos no Tottenham Hotspur, insistiu que o atacante de 32 anos possui um conjunto de habilidades únicas que melhorariam qualquer time titular do mundo. Em entrevista ao Hajper, o ex-atacante da Juventus e do Athletic Bilbao foi questionado se Kane poderia ser o homem certo para substituir Lewandowski no Barcelona, mas a avaliação de Llorente foi muito além. “Ele seria o substituto perfeito para qualquer atacante em qualquer time do mundo. Quando eu estava no Tottenham, as pessoas falavam muito sobre o Real Madrid e eu disse que ele seria perfeito, não apenas para o Madrid, mas para qualquer time. Ele é um jogador que faz tudo bem”, disse Llorente.

  • Superando as preocupações com lesões para liderar o ataque

    Embora o talento de Kane nunca tenha sido posto em dúvida, alguns críticos já questionaram se sua condição física a longo prazo poderia se tornar um problema à medida que ele entra nos últimos anos de seu auge. Llorente reconheceu essas dificuldades passadas, especialmente os problemas recorrentes no tornozelo que atormentaram o atacante durante o período em que jogaram juntos no norte de Londres, mas observou que elas pouco fizeram para diminuir o rendimento do inglês.

    “Um jogador de equipe, um profissional de corpo e alma. Ele tem tudo. A única pena é que ele está envelhecendo e tem menos anos pela frente. Ele também sofreu várias lesões; lembro-me de quando eu estava no Tottenham, ele tinha muitos problemas no tornozelo que o deixavam mais lento, mas ele continua lá marcando gols como sempre. Isso nunca vai deixá-lo e ele poderia ser o melhor em qualquer time do mundo”, acrescentou Llorente.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    O Bayern de Munique enfrenta uma espera

    Enquanto os rumores sobre o interesse dos tradicionais gigantes europeus continuam a circular, o Bayern aguarda um compromisso de longo prazo por parte de seu craque. O contrato atual e os planos futuros de Kane continuam sendo um tema de grande interesse para a diretoria bávara, especialmente agora que ele iguala recordes da Liga dos Campeões da UEFA anteriormente detidos por nomes como Cristiano Ronaldo. O atacante é atualmente o favorito indiscutível para as principais honrarias individuais, com muitos apostando em uma boa colocação na classificação da Bola de Ouro. Por enquanto, o foco de Kane continua sendo trazer títulos para Munique, começando por um confronto de semifinal de tirar o fôlego contra o Paris Saint-Germain, enquanto ele busca finalmente garantir os principais troféus que até agora lhe escaparam durante sua carreira recordista.

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