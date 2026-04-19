Harry Kane é considerado “perfeito para o Real Madrid” e “para qualquer time do mundo”, enquanto o Bayern de Munique aguarda a decisão do atacante de 50 gols sobre a renovação do contrato

Embora o talento de Kane nunca tenha sido posto em dúvida, alguns críticos já questionaram se sua condição física a longo prazo poderia se tornar um problema à medida que ele entra nos últimos anos de seu auge. Llorente reconheceu essas dificuldades passadas, especialmente os problemas recorrentes no tornozelo que atormentaram o atacante durante o período em que jogaram juntos no norte de Londres, mas observou que elas pouco fizeram para diminuir o rendimento do inglês.

“Um jogador de equipe, um profissional de corpo e alma. Ele tem tudo. A única pena é que ele está envelhecendo e tem menos anos pela frente. Ele também sofreu várias lesões; lembro-me de quando eu estava no Tottenham, ele tinha muitos problemas no tornozelo que o deixavam mais lento, mas ele continua lá marcando gols como sempre. Isso nunca vai deixá-lo e ele poderia ser o melhor em qualquer time do mundo”, acrescentou Llorente.