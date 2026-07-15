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Harry Kane é considerado o “GOAT” pelo herói de 1966, Geoff Hurst, enquanto o capitão da Inglaterra, que vem quebrando recordes, busca a glória na Copa do Mundo
O maior de todos os tempos
Enquanto a Inglaterra se prepara para um confronto histórico na América do Norte, a seleção recebeu o maior reconhecimento possível de um homem que sabe exatamente o que é preciso para chegar ao topo. Hurst, o único jogador a marcar três gols em uma final de Copa do Mundo até 2022, elogiou Kane como o melhor artilheiro de todos os tempos do país. As façanhas recordistas de Kane neste verão fizeram com que ele ultrapassasse Bobby Moore no número de partidas como capitão dos Três Leões e consolidassem seu status como o maior artilheiro de todos os tempos da seleção em grandes torneios.
Em declarações em Wembley antes da semifinal contra a Argentina, Hurst foi inequívoco em sua avaliação do astro do Bayern de Munique. “Vai ser difícil superar os gols que ele marcou, então eu diria que ele é o melhor da Inglaterra”, admitiu Hurst ao site oficial da seleção inglesa. “Seu histórico atual é simplesmente incrível, tanto pelo número de partidas quanto pelos gols que vem marcando, e por fazer isso em jogos importantes, como vimos neste torneio.”
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Liderança ao estilo de Moore
Além dos gols, Hurst ficou particularmente impressionado com os aspectos intangíveis que Kane traz para o time de Thomas Tuchel. A lenda do West Ham traçou paralelos diretos entre o atual capitão e seu próprio capitão lendário de 1966, Bobby Moore. Hurst relembrou como Moore era um líder nato desde os tempos de escola e vê essa mesma autoridade magnética na presença de Kane, tanto dentro quanto fora de campo, durante esta longa trajetória na competição.
“Sua liderança é óbvia, e isso é importante”, explicou Hurst. “Ele conversa com os jogadores depois de uma partida, quando estão reunidos em círculo e assim por diante. É claro que ele também é um grande exemplo com sua atitude, comportamento e maneira de jogar.
“Ele é um exemplo magnífico, não apenas no futebol, mas na vida, como pessoa, e isso também é importante... Acho que Harry Kane segue exatamente esse mesmo padrão, não apenas em campo, mas fora dele, em tudo o que fazem juntos.”
Apoiando a revolução de Tuchel
Hurst também demonstrou seu apoio ao técnico Tuchel. Em outra entrevista, o experiente atacante abordou o fato de que nenhuma seleção nacional jamais venceu uma Copa do Mundo com um técnico estrangeiro, mas destacou sua convicção de que a preparação meticulosa de Tuchel e o espírito de equipe que ele cultivou poderiam quebrar essa maldição de longa data.
Ele até considera encorajadores os momentos mais descontraídos em meio à tensão do estágio. Após a reação direta de Jude Bellingham às críticas de Tuchel, após a vitória nas quartas de final contra a Noruega, Hurst achou engraçada a confiança do astro do Real Madrid. “Adorei o fato de Tuchel ter dito que não estávamos no nosso melhor, e isso é empolgante. A resposta de Bellingham, ‘tanto faz’, me fez rir, foi muito engraçada. Adoro essa atitude, foi uma resposta fantástica”, comentou Hurst.
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Uma disputa acirrada que ficará para a história
A próxima semifinal coloca a Inglaterra frente a frente com a Argentina em um confronto repleto de drama histórico. Embora os torcedores de hoje possam pensar imediatamente no famoso gol da “Mão de Deus” de Diego Maradona em 1986, a acirrada rivalidade na Copa do Mundo realmente começou duas décadas antes. Hurst foi quem marcou o gol da vitória contra os sul-americanos em 1966, em uma partida famosa pela expulsão de Antonio Rattin. Com a notícia do recente falecimento de Rattin, Hurst reservou um momento para prestar homenagem ao antigo rival.
“É muito triste, é claro, que isso aconteça sessenta anos depois”, refletiu ele. “Ele era o líder da equipe deles, e eles tinham alguns jogadores muito bons. É claro que ele foi expulso, o que teve um impacto no resultado, já que perderam um jogador muito importante naquela época.”
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