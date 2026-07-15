Harry Kane é considerado o “GOAT” pelo herói de 1966, Geoff Hurst, enquanto o capitão da Inglaterra, que vem quebrando recordes, busca a glória na Copa do Mundo

Enquanto a Inglaterra se prepara para um confronto histórico na América do Norte, a seleção recebeu o maior reconhecimento possível de um homem que sabe exatamente o que é preciso para chegar ao topo. Hurst, o único jogador a marcar três gols em uma final de Copa do Mundo até 2022, elogiou Kane como o melhor artilheiro de todos os tempos do país. As façanhas recordistas de Kane neste verão fizeram com que ele ultrapassasse Bobby Moore no número de partidas como capitão dos Três Leões e consolidassem seu status como o maior artilheiro de todos os tempos da seleção em grandes torneios.

Em declarações em Wembley antes da semifinal contra a Argentina, Hurst foi inequívoco em sua avaliação do astro do Bayern de Munique. “Vai ser difícil superar os gols que ele marcou, então eu diria que ele é o melhor da Inglaterra”, admitiu Hurst ao site oficial da seleção inglesa. “Seu histórico atual é simplesmente incrível, tanto pelo número de partidas quanto pelos gols que vem marcando, e por fazer isso em jogos importantes, como vimos neste torneio.”



