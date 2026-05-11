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FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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Harry Kane e companhia receberam uma folga extra concedida por Vincent Kompany para se recuperarem de um período “extremamente intenso”, enquanto o Bayern busca conquistar a dobradinha nacional

Bayern de Munique
Bundesliga
H. Kane
Copa da Alemanha

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, decidiu recompensar seu elenco com um período de descanso inesperado após uma sequência exaustiva de jogos em três competições. O técnico belga concedeu a Harry Kane e seus companheiros três dias de folga especial para que possam recarregar as energias, tanto física quanto mentalmente, antes de partirem para a reta final na busca pelo bicampeonato nacional.

  • Descanso e recuperação para os campeões

    Após uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Wolfsburg na noite de sábado, o elenco do Bayern de Munique voltou da Baixa Saxônia e foi recebido com uma agradável surpresa do seu técnico. Vincent Kompany concedeu oficialmente uma folga de três dias aos jogadores, permitindo que eles relaxem e recarreguem as energias antes da decisiva última semana da temporada.

    A decisão foi confirmada pelo diretor esportivo Christoph Freund logo após a vitória na Volkswagen Arena. Falando na zona mista, o dirigente do Bayern explicou o motivo da pausa: “Os rapazes têm alguns dias de folga agora. As últimas semanas foram extremamente intensas, também do ponto de vista mental, com muitas viagens.”

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    Superando a decepção da Liga dos Campeões

    O cansaço mencionado por Freund decorre de uma agenda exaustiva, na qual o time recordista de títulos da Alemanha disputou partidas a cada três dias na Bundesliga, na DFB-Pokal e na Liga dos Campeões.

    Essa carga de trabalho pesada coincidiu com o desgaste emocional causado pela eliminação por uma diferença mínima nas semifinais da Europa, nas mãos do Paris Saint-Germain, o que acabou com as esperanças de conquistar a tríplice coroa continental.

    Os efeitos persistentes dessa decepção europeia ficaram evidentes contra o Wolfsburg, onde o Bayern teve dificuldades no primeiro tempo e contou fortemente com o goleiro Jonas Urbig, de 22 anos. O jovem, substituindo Manuel Neuer, fez quatro defesas magníficas para manter o placar empatado, antes que um voo noturno de volta a Munique permitisse aos jogadores iniciar seu período de recuperação coletiva.


  • A atenção se volta para o troféu da Bundesliga

    A equipe deve retornar ao centro de treinamento da Sabener Strasse na tarde de quarta-feira para iniciar os preparativos para sua última partida na Bundesliga.

    O time recebe o Colônia no dia 16 de maio, partida que será seguida pela entrega oficial do troféu do campeonato ao time e aos torcedores na Allianz Arena.

    Freund enfatizou a importância dessa breve pausa para encerrar a campanha na liga com força total: “Agora vamos desacelerar um pouco e, em seguida, temos nossa partida pelo título em casa, que definitivamente queremos vencer. Depois, nosso foco total estará em Berlim; queremos manter o ritmo agora.”


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    O que vem por aí para o Bayern de Munique?

    Assim que as comemorações do título do campeonato terminarem — incluindo uma recepção tradicional na prefeitura oferecida pelo novo prefeito de Munique, Dominik Krause —, o foco passará a ser inteiramente a final da DFB-Pokal. O Bayern enfrentará o Stuttgart no Olympiastadion, em Berlim, no dia 23 de maio, com a chance de conquistar a dobradinha nacional para encerrar a primeira temporada de Kompany no comando.

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