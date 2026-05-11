Harry Kane e companhia receberam uma folga extra concedida por Vincent Kompany para se recuperarem de um período “extremamente intenso”, enquanto o Bayern busca conquistar a dobradinha nacional

O cansaço mencionado por Freund decorre de uma agenda exaustiva, na qual o time recordista de títulos da Alemanha disputou partidas a cada três dias na Bundesliga, na DFB-Pokal e na Liga dos Campeões.

Essa carga de trabalho pesada coincidiu com o desgaste emocional causado pela eliminação por uma diferença mínima nas semifinais da Europa, nas mãos do Paris Saint-Germain, o que acabou com as esperanças de conquistar a tríplice coroa continental.

Os efeitos persistentes dessa decepção europeia ficaram evidentes contra o Wolfsburg, onde o Bayern teve dificuldades no primeiro tempo e contou fortemente com o goleiro Jonas Urbig, de 22 anos. O jovem, substituindo Manuel Neuer, fez quatro defesas magníficas para manter o placar empatado, antes que um voo noturno de volta a Munique permitisse aos jogadores iniciar seu período de recuperação coletiva.



