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Harry Kane e companhia receberam uma folga extra concedida por Vincent Kompany para se recuperarem de um período “extremamente intenso”, enquanto o Bayern busca conquistar a dobradinha nacional
Descanso e recuperação para os campeões
Após uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Wolfsburg na noite de sábado, o elenco do Bayern de Munique voltou da Baixa Saxônia e foi recebido com uma agradável surpresa do seu técnico. Vincent Kompany concedeu oficialmente uma folga de três dias aos jogadores, permitindo que eles relaxem e recarreguem as energias antes da decisiva última semana da temporada.
A decisão foi confirmada pelo diretor esportivo Christoph Freund logo após a vitória na Volkswagen Arena. Falando na zona mista, o dirigente do Bayern explicou o motivo da pausa: “Os rapazes têm alguns dias de folga agora. As últimas semanas foram extremamente intensas, também do ponto de vista mental, com muitas viagens.”
- AFP
Superando a decepção da Liga dos Campeões
O cansaço mencionado por Freund decorre de uma agenda exaustiva, na qual o time recordista de títulos da Alemanha disputou partidas a cada três dias na Bundesliga, na DFB-Pokal e na Liga dos Campeões.
Essa carga de trabalho pesada coincidiu com o desgaste emocional causado pela eliminação por uma diferença mínima nas semifinais da Europa, nas mãos do Paris Saint-Germain, o que acabou com as esperanças de conquistar a tríplice coroa continental.
Os efeitos persistentes dessa decepção europeia ficaram evidentes contra o Wolfsburg, onde o Bayern teve dificuldades no primeiro tempo e contou fortemente com o goleiro Jonas Urbig, de 22 anos. O jovem, substituindo Manuel Neuer, fez quatro defesas magníficas para manter o placar empatado, antes que um voo noturno de volta a Munique permitisse aos jogadores iniciar seu período de recuperação coletiva.
A atenção se volta para o troféu da Bundesliga
A equipe deve retornar ao centro de treinamento da Sabener Strasse na tarde de quarta-feira para iniciar os preparativos para sua última partida na Bundesliga.
O time recebe o Colônia no dia 16 de maio, partida que será seguida pela entrega oficial do troféu do campeonato ao time e aos torcedores na Allianz Arena.
Freund enfatizou a importância dessa breve pausa para encerrar a campanha na liga com força total: “Agora vamos desacelerar um pouco e, em seguida, temos nossa partida pelo título em casa, que definitivamente queremos vencer. Depois, nosso foco total estará em Berlim; queremos manter o ritmo agora.”
- AFP
O que vem por aí para o Bayern de Munique?
Assim que as comemorações do título do campeonato terminarem — incluindo uma recepção tradicional na prefeitura oferecida pelo novo prefeito de Munique, Dominik Krause —, o foco passará a ser inteiramente a final da DFB-Pokal. O Bayern enfrentará o Stuttgart no Olympiastadion, em Berlim, no dia 23 de maio, com a chance de conquistar a dobradinha nacional para encerrar a primeira temporada de Kompany no comando.