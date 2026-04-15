Getty
Traduzido por
Harry Kane e companhia devem levantar o NOVO troféu da Bundesliga assim que o Bayern de Munique conquistar o segundo título consecutivo
Espaço para a próxima geração
A Liga Alemã de Futebol (DFL) supervisionou uma mudança estrutural significativa no troféu da Bundesliga, pois este tinha, literalmente, ficado sem espaço. O famoso troféu de prata teve seu anel externo substituído por uma versão maior, a fim de garantir espaço suficiente para gravar os nomes dos futuros campeões. Essa modificação foi essencial, já que a versão anterior não tinha mais espaço disponível para imortalizar os vencedores da primeira divisão alemã.
De acordo com o site oficial da Bundesliga, o trabalho meticuloso foi realizado pela fabricante de prata Koch & Bergfeld em nome da liga, adicionando área de superfície suficiente para acomodar os próximos 30 anos da história do futebol alemão. O troféu agora apresenta cinco faixas de prata em seu anel externo, um aumento em relação às três faixas que eram visíveis na versão anterior, usada durante o histórico triunfo do Bayer Leverkusen em 2023-24 e a vitória subsequente do Bayern em 2024-25.
- Getty Images
Heavy metal para Kane & Cia.
A presença física do troféu cresceu junto com sua tradição. Após a restauração e ampliação, a Meisterschale pesa agora mais de 11 quilos e tem um diâmetro total de 56 cm. Continua sendo um troféu itinerante, com o original nas mãos dos atuais campeões, enquanto réplicas são mantidas nas salas de troféus dos ex-vencedores por todo o país. Esta última ampliação não é a primeira vez que o escudo passa por uma reforma. O troféu foi projetado pela primeira vez em 1949 por Elisabeth Treskow, substituindo a estátua “Victoria” que desapareceu durante o caos da Segunda Guerra Mundial. Desde então, ele tem sido um documento vivo do futebol alemão, listando todos os campeões desde o VfB Leipzig em 1903. A DFL confirmou que, neste último processo, o troféu foi completamente desmontado e restaurado minuciosamente para recuperar sua antiga glória.
História do escudo em crescimento
A primeira grande reforma ocorreu em 1981, quando foi adicionado um anel de prata acompanhado de cinco cabochões de turmalina incrustados em ouro. Posteriormente, em 2009, foram fixadas cinco placas de gravação maiores para ampliar a superfície, versão que perdurou até que a atual temporada 2025-26 exigisse novas reformas.
O troféu leva em conta até mesmo as anomalias da história do futebol alemão. Ele apresenta uma dupla gravação para o ano de 1922, reconhecendo tanto o FC Nuremberg quanto o Hamburger SV, e deixa especificamente uma lacuna para 1904, quando o campeonato foi abandonado. Todos esses detalhes foram preservados no novo anel, maior, garantindo que a linhagem do futebol alemão permaneça intacta para que Kane e seus contemporâneos possam se juntar a ela.
- AFP
O encontro do Bayern com o destino
Espera-se que a equipe de Kompany estreie oficialmente o troféu renovado no dia 16 de maio, após o último jogo em casa contra o Colônia. O Bayern lidera a Bundesliga com 12 pontos de vantagem, faltando apenas cinco partidas para o fim do campeonato. Se os resultados continuarem na trajetória atual, o experiente goleiro Manuel Neuer conduzirá sua equipe para receber o troféu ampliado diante da torcida da Allianz Arena. Para Kane, o troféu de grandes dimensões representará mais um marco em sua prolífica passagem pela Alemanha. Depois de quebrar o jejum de títulos na temporada passada, o atacante está agora pronto para fazer parte da primeira geração a ser imortalizada no anel ampliado. Com uma avaliação de aproximadamente € 50.000 para fins de seguro, a Meisterschale continua sendo o prêmio máximo do esporte alemão, agora pronta para mais várias décadas de competição.