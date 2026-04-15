Harry Kane e companhia devem levantar o NOVO troféu da Bundesliga assim que o Bayern de Munique conquistar o segundo título consecutivo

A Liga Alemã de Futebol (DFL) supervisionou uma mudança estrutural significativa no troféu da Bundesliga, pois este tinha, literalmente, ficado sem espaço. O famoso troféu de prata teve seu anel externo substituído por uma versão maior, a fim de garantir espaço suficiente para gravar os nomes dos futuros campeões. Essa modificação foi essencial, já que a versão anterior não tinha mais espaço disponível para imortalizar os vencedores da primeira divisão alemã.

De acordo com o site oficial da Bundesliga, o trabalho meticuloso foi realizado pela fabricante de prata Koch & Bergfeld em nome da liga, adicionando área de superfície suficiente para acomodar os próximos 30 anos da história do futebol alemão. O troféu agora apresenta cinco faixas de prata em seu anel externo, um aumento em relação às três faixas que eram visíveis na versão anterior, usada durante o histórico triunfo do Bayer Leverkusen em 2023-24 e a vitória subsequente do Bayern em 2024-25.