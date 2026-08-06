Kane se tornou um dos favoritos da torcida no Bayern e, aos 33 anos, ainda deve ter muito futebol pela frente no mais alto nível. Se ele realmente se comprometer com pelo menos mais algumas temporadas em Munique, então seu status nos corações e mentes de uma torcida apaixonada será reforçado.

Questionado se Kane precisa passar mais tempo na Alemanha antes de alcançar status de ídolo, o ex-meio-campista do Bayern Hamann acrescentou: “Eles o adoram aqui. Obviamente, é algo muito importante para a liga alemã, é algo muito importante para o Bayern de Munique ter um capitão inglês aqui.

“Agora, se você quer entrar para a história do Bayern de Munique, provavelmente precisa vencer a Champions League. Alguns dos maiores jogadores foram campeões da Champions League. Então, se ele realmente quer entrar para o folclore e para a história, provavelmente precisa vencer a Champions League.

“Eles o adoram aqui porque ele é um grande embaixador. Você nunca ouve histórias ruins sobre ele, nada fora de campo. Ele se comporta bem, é um exemplo, lidera pelo exemplo. Sabe, não há nada de que não gostar.

“Mas, para realmente entrar para a história em um clube onde Kahn, [Mehmet] Scholl, [Lothar] Matthaus, Beckenbauer, [Stefan] Effenberg, quem você quiser citar, [Arjen] Robben, Ribery, todos venceram a Champions League aqui. E acho que ele provavelmente precisa fazer o mesmo. Lewandowski, para não esquecer também.”