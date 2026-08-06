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Harry Kane é avisado sobre o que precisa fazer para se juntar a Oliver Kahn, Franz Beckenbauer e Robert Lewandowski na lista de lendas do Bayern de Munique, com previsão feita sobre renovação de contrato
Quantos gols Kane marcou pelo Bayern de Munique?
Kane se despediu do Tottenham como o maior artilheiro da história do clube no verão de 2023. Ele se adaptou rapidamente à Alemanha, apesar de ter sido forçado a esperar sua jovem família se juntar a ele em uma nova aventura, e agora já soma três Chuteiras de Ouro da Bundesliga. Em 147 partidas pelo Bayern, Kane marcou 146 gols.
Sua famosa maldição de títulos foi encerrada, com dois troféus nacionais e um par de copas conquistados, e os livros de história seguem sendo reescritos regularmente por clube e seleção.
O maior artilheiro que a seleção masculina da Inglaterra já viu, com 85 gols marcados pela Inglaterra, está determinado a deixar seu currículo ainda mais brilhante. No entanto, ele tem apenas mais 12 meses de contrato na Baviera.
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Kane deve assinar novo contrato com os campeões da Bundesliga
Novos termos estão sendo cogitados, depois de resistir ao interesse do Barcelona e de times da Premier League, com Hamann, falando em associação com MrQ, dizendo à GOAL, ao ser questionado se uma permanência estendida no Bayern é a melhor opção para todas as partes envolvidas: “Bem, obviamente o clube está muito feliz, ele marcou inúmeros gols por eles. Acho que 50 ou 60 em todas as competições na temporada passada, marcou um hat-trick na final da copa.
“Ele parece estar muito bem adaptado aqui, acho que a esposa e os filhos dele estão felizes aqui. Falta um ano no contrato dele, mas, se ele quiser ficar, se der qualquer sinal de que quer ficar, acho que o clube provavelmente fará praticamente qualquer coisa para mantê-lo aqui.
“Acho que vai acontecer. Não acho que ele tenha qualquer intenção de voltar para a Premier League, porque, se quisesse bater o recorde de [Alan] Shearer, provavelmente não teria vindo para Munique em primeiro lugar. Então, sim, acho que vai acontecer.”
Do que Kane precisa para se tornar um ícone do Bayern
Kane se tornou um dos favoritos da torcida no Bayern e, aos 33 anos, ainda deve ter muito futebol pela frente no mais alto nível. Se ele realmente se comprometer com pelo menos mais algumas temporadas em Munique, então seu status nos corações e mentes de uma torcida apaixonada será reforçado.
Questionado se Kane precisa passar mais tempo na Alemanha antes de alcançar status de ídolo, o ex-meio-campista do Bayern Hamann acrescentou: “Eles o adoram aqui. Obviamente, é algo muito importante para a liga alemã, é algo muito importante para o Bayern de Munique ter um capitão inglês aqui.
“Agora, se você quer entrar para a história do Bayern de Munique, provavelmente precisa vencer a Champions League. Alguns dos maiores jogadores foram campeões da Champions League. Então, se ele realmente quer entrar para o folclore e para a história, provavelmente precisa vencer a Champions League.
“Eles o adoram aqui porque ele é um grande embaixador. Você nunca ouve histórias ruins sobre ele, nada fora de campo. Ele se comporta bem, é um exemplo, lidera pelo exemplo. Sabe, não há nada de que não gostar.
“Mas, para realmente entrar para a história em um clube onde Kahn, [Mehmet] Scholl, [Lothar] Matthaus, Beckenbauer, [Stefan] Effenberg, quem você quiser citar, [Arjen] Robben, Ribery, todos venceram a Champions League aqui. E acho que ele provavelmente precisa fazer o mesmo. Lewandowski, para não esquecer também.”
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Bayern está pronto para realizar mais conversas sobre contrato com Kane
Kane tem aproveitado uma pausa prolongada após sua participação na Copa do Mundo com a Inglaterra, que o viu capitão da seleção em mais uma semifinal e em uma campanha que terminou com o terceiro lugar.
Quando estiver novamente integrado ao elenco de Vincent Kompany, antes de um confronto da Supercopa com o Borussia Dortmund em 22 de agosto, as conversas sobre um novo contrato devem se intensificar e a caneta provavelmente será colocada no papel antes de a campanha de 2026-27 começar para valer.
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