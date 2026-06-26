Harry Kane é apontado como favorito para alcançar um feito que nenhum jogador inglês jamais conseguiu, enquanto o ex-capitão dos Três Leões explica por que o atual capitão lembra Cristiano Ronaldo

Questionado se Kane ainda tem forças para mais um ciclo de Copa do Mundo, o ex-zagueiro da seleção inglesa Butcher — falando em parceria com a campanha “Shirtiette” da Domino’s — disse ao GOAL: “Ninguém jogou em quatro finais de Copa do Mundo pela Inglaterra, jogou?

“Esta é a sexta de Ronaldo. Sei que é a sexta de Lionel Messi também. Não sei se serão seis, mas com certeza acho que ele tem mais uma. E, pelo jeito que ele está no Bayern de Munique — sei que o campeonato não é tão bom quanto a Premier League —, ele está mandando gols, criando chances e, sem dúvida, fazendo o que é necessário.

“Ele é simplesmente um rapaz simpático. Todo mundo o adora porque ele é direto. É honesto, vai direto ao ponto. Se ele ganhar a Copa do Mundo pela Inglaterra ou jogar na seleção que ganhar a Copa do Mundo, então poderá se aposentar quando quiser.

“Você sabe como é com o Ronaldo e jogadores que parecem jogar para sempre: eles só querem continuar. Eu gostaria de poder simplesmente continuar, mas meu corpo me deixou na mão. É o que acontece com grandes jogadores ou com muitos jogadores no passado, e vai acontecer no futuro. Mas quando você observa a maneira como ele encara as partidas, a maneira como joga, a maneira como se prepara para os jogos, tendo até mesmo seu próprio chef e tudo mais, ele é simplesmente o profissional perfeito.

“E, assim como Ronaldo, ele poderia disputar sua quarta Copa do Mundo — provavelmente vai. É ótimo tê-lo conosco. Só me preocupo com quem poderá substituí-lo. Essa é a questão, e se alguém algum dia chegará a esse nível. Mas, do jeito que ele é, ele estabeleceu um padrão muito alto para que outros jogadores possam tirar seu lugar. Acho que isso é ótimo para o futebol inglês.”