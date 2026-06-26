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Harry Kane é apontado como favorito para alcançar um feito que nenhum jogador inglês jamais conseguiu, enquanto o ex-capitão dos Três Leões explica por que o atual capitão lembra Cristiano Ronaldo
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Kane pode conseguir o que Beckham, Rooney e companhia não conseguiram
Nenhum jogador da seleção da Inglaterra jamais representou seu país no principal evento da FIFA em tantas ocasiões — nem mesmo a “Geração de Ouro”, formada por David Beckham, Steven Gerrard e Wayne Rooney, chegou a esse número. Há grandes chances de que Kane se torne o primeiro.
Tendo já brilhado nesse palco em 2018 e 2022, conquistando a Chuteira de Ouro durante a campanha que levou a seleção às semifinais no primeiro desses torneios, Kane está de volta sob os holofotes mais intensos em 2026. Ele espera pôr fim a 60 anos de busca frustrada por títulos — o que lhe garantiria o status de “GOAT” (o maior de todos os tempos).
Será que Kane representará a Inglaterra na Copa do Mundo de 2030?
Kane já marcou 81 gols pela Inglaterra — e continua elevando essa marca em direção aos três dígitos — e deve superar o recorde de 125 partidas de Peter Shilton em um futuro não muito distante. Não há sinais de que o atacante do Bayern de Munique esteja perdendo o ritmo, depois de balançar as redes 61 vezes pelo clube na temporada 2025-26.
Ele completará 33 anos em breve, mas acredita-se que ainda tenha muito futebol pela frente. Grandes nomes de todos os tempos, como Lionel Messi e Ronaldo, continuaram jogando até os 40 anos, e espera-se que Kane faça o mesmo. É provável que a Inglaterra ainda conte com ele em 2030.
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Kane é apontado como o primeiro jogador da Inglaterra a disputar quatro Copas do Mundo
Questionado se Kane ainda tem forças para mais um ciclo de Copa do Mundo, o ex-zagueiro da seleção inglesa Butcher — falando em parceria com a campanha “Shirtiette” da Domino’s — disse ao GOAL: “Ninguém jogou em quatro finais de Copa do Mundo pela Inglaterra, jogou?
“Esta é a sexta de Ronaldo. Sei que é a sexta de Lionel Messi também. Não sei se serão seis, mas com certeza acho que ele tem mais uma. E, pelo jeito que ele está no Bayern de Munique — sei que o campeonato não é tão bom quanto a Premier League —, ele está mandando gols, criando chances e, sem dúvida, fazendo o que é necessário.
“Ele é simplesmente um rapaz simpático. Todo mundo o adora porque ele é direto. É honesto, vai direto ao ponto. Se ele ganhar a Copa do Mundo pela Inglaterra ou jogar na seleção que ganhar a Copa do Mundo, então poderá se aposentar quando quiser.
“Você sabe como é com o Ronaldo e jogadores que parecem jogar para sempre: eles só querem continuar. Eu gostaria de poder simplesmente continuar, mas meu corpo me deixou na mão. É o que acontece com grandes jogadores ou com muitos jogadores no passado, e vai acontecer no futuro. Mas quando você observa a maneira como ele encara as partidas, a maneira como joga, a maneira como se prepara para os jogos, tendo até mesmo seu próprio chef e tudo mais, ele é simplesmente o profissional perfeito.
“E, assim como Ronaldo, ele poderia disputar sua quarta Copa do Mundo — provavelmente vai. É ótimo tê-lo conosco. Só me preocupo com quem poderá substituí-lo. Essa é a questão, e se alguém algum dia chegará a esse nível. Mas, do jeito que ele é, ele estabeleceu um padrão muito alto para que outros jogadores possam tirar seu lugar. Acho que isso é ótimo para o futebol inglês.”
Será que o recorde de gols de Will Kane pela Inglaterra será superado algum dia?
Kane tem sido uma figura de destaque na seleção da Inglaterra desde março de 2015. Ele marcou logo na estreia e, desde então, vem mantendo um desempenho individual notável. Em março de 2023, ele ultrapassou a marca de 53 gols internacionais de Wayne Rooney.
Messi e Ronaldo ainda podem se juntar a um clube exclusivo de jogadores que marcaram mais de 100 gols, e Butcher acrescentou, ao ser questionado se o recorde de gols de Kane com os Três Leões poderia durar para sempre: “Sim, acho que vai. Acho que estamos formando agora atacantes centrais que são completamente diferentes do Harry.
“Queremos que sejam grandes finalizadores, mas também queremos que participem do jogo às vezes, como o Harry, que recua para o meio-campo. É preciso ter alguns jogadores especiais que façam isso. Não temos ninguém por aqui que realmente se compare a Harry Kane. Esperamos sinceramente formar jogadores que possam fazer isso pelo futuro do futebol internacional inglês.
“Ele está muito à frente de todo mundo. É um jogo diferente. E acho que a maneira como ele se adaptou ao novo jogo, ao estilo de jogo, mostra que ele tem a mentalidade de que, seja o que for que apareça na sua frente, ele vai encarar com naturalidade e vai processar a situação. Ele vai garantir que seja o melhor e que saia por cima, e se adaptou muito bem. Ele tem essa capacidade de fazer isso.”
Kane e a Inglaterra, que esperam dar a uma torcida fiel e sedenta por vitórias muitos motivos para comemorar nas próximas semanas, voltam a campo no sábado, quando enfrentam o Panamá no MetLife Stadium, em Nova Jersey — com a liderança do Grupo L em jogo, enquanto a equipe de Thomas Tuchel avança para as oitavas de final da Copa do Mundo.
Torcedores da Inglaterra estão ansiosos para comemorar na Copa do Mundo de 2026
Assistir a jogos de futebol pode ser uma atividade que deixa a gente todo sujo, por isso a Domino’s criou a “Shirtiette” – uma camisa de futebol feita de tecido de guardanapo de verdade, projetada para que os torcedores usem com orgulho as manchas de comida e bebida neste verão. A marca de pizza está distribuindo as camisas gratuitamente para os torcedores da Inglaterra e da Escócia, para que possam se sujar nos dias de jogo, aceitando de bom grado os respingos durante as comemorações de gols, erros de pênalti ou a raiva causada pelo VAR.
As camisetas são feitas especialmente com material absorvente de guardanapo, para que os torcedores possam limpar respingos de molho de pizza, acidentes com mussarela e coberturas que caem enquanto assistem aos jogos em casa. A “Shirtiette” está disponível no site www.dominosshirtiette.com, onde os torcedores da Inglaterra e da Escócia podem se inscrever para ganhar uma “Shirtiette” de edição limitada da Inglaterra ou da Escócia.