A expulsão de Olise foi um ponto de virada custoso para o Bayern de Munique fora de casa contra o Viking, especialmente porque o ponta perdeu a cabeça poucos instantes depois de receber o primeiro cartão amarelo por uma falta tática.

Kane não escondeu o arrependimento nem a frustração com o incidente que fez os visitantes deixarem a vitória escapar. Em conversa com jornalistas após a partida, o capitão da Inglaterra foi direto ao cobrar mais maturidade do companheiro: “Ele terá que assumir a responsabilidade, obviamente. Terá que aprender com isso.”

O ex-atacante do Tottenham Hotspur acrescentou: “É uma pena porque, obviamente, temos jogos importantes pela Champions League pela frente, e ele vai ficar arrasado por perdê-los. Mas isso é futebol. Às vezes, erros acontecem. Faz parte da vida.”