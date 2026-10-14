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Harry Kane diz ser “uma pena” a expulsão de Michael Olise, e Bayern de Munique empata com o Viking em jogo emocionante da Champions League
Jogo eletrizante de seis gols sacode a Noruega
Uma vitória dramática que parecia ao alcance dos gigantes alemães escapou de repente na Noruega, depois que um cartão vermelho acabou com o controle dos visitantes sobre a partida. Os donos da casa surpreenderam logo no início com um rápido gol de cabeça de Gianni Stensness e uma finalização precisa de Peter Christiansen, antes que dois gols de Kane e um de Luis Diaz virassem o placar. No entanto, a atitude imprudente de Olise ao atirar a bola no capitão Zlatko Tripic lhe rendeu o segundo cartão amarelo, abrindo caminho para Herman Haugen marcar o gol de empate aos 90 minutos e selar o 3 a 3.
- NTB
Cartão vermelho sob intenso escrutínio
A expulsão de Olise foi um ponto de virada custoso para o Bayern de Munique fora de casa contra o Viking, especialmente porque o ponta perdeu a cabeça poucos instantes depois de receber o primeiro cartão amarelo por uma falta tática.
Kane não escondeu o arrependimento nem a frustração com o incidente que fez os visitantes deixarem a vitória escapar. Em conversa com jornalistas após a partida, o capitão da Inglaterra foi direto ao cobrar mais maturidade do companheiro: “Ele terá que assumir a responsabilidade, obviamente. Terá que aprender com isso.”
O ex-atacante do Tottenham Hotspur acrescentou: “É uma pena porque, obviamente, temos jogos importantes pela Champions League pela frente, e ele vai ficar arrasado por perdê-los. Mas isso é futebol. Às vezes, erros acontecem. Faz parte da vida.”
Marco alcançado por Kane é ofuscado pela frustração
Os dois gols de Kane haviam ampliado uma marca pessoal extraordinária: nove partidas consecutivas na Champions League com gol. Com 57 gols, o atacante também chegou à oitava posição entre os maiores artilheiros da história da competição, empatado com outros jogadores.
O empate dramático também reforçou a reputação do Viking como um time caótico, disposto a entreter a qualquer custo: seus últimos 12 jogos em competições da UEFA tiveram impressionantes 53 gols, média de 4,4 por partida. Ainda assim, a atuação individual heroica do atacante não impediu que o embalo do Bayern fosse interrompido bruscamente após a convincente goleada por 5 a 0 sobre o Bodo/Glimt no mês passado.
Ao avaliar a atuação geral da equipe após o apito final, Kane acrescentou: “Deveríamos ter vencido o jogo pela atuação no segundo tempo.” O atacante concluiu: “Você aceita o ponto e segue em frente.”
- Beautiful Sports International
Testes difíceis pela frente para o Bayern
O Bayern precisa se reorganizar rapidamente para o aguardado confronto da terceira rodada da Champions League contra o Arsenal, um dos grandes clubes da Premier League, na próxima quarta-feira. A ausência de Olise por suspensão representa um desfalque tático significativo, especialmente porque o Arsenal será um desafio muito mais difícil do que os dois primeiros adversários europeus do Bayern.
Antes de voltar as atenções para o norte de Londres, a equipe de Vincent Kompany precisa se concentrar na sexta rodada da Bundesliga, quando receberá o RB Leipzig no sábado, 17 de outubro.
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