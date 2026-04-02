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Harry Kane deixa o Bayern de Munique em suspense quanto à sua condição física, à medida que se aproxima o confronto contra o Real Madrid na Liga dos Campeões
A pausa para os jogos internacionais traz preocupações com lesões
O Bayern enfrenta uma espera angustiante quanto à disponibilidade de Kane para o retorno às competições nacionais neste fim de semana. O jogador de 32 anos foi forçado a ficar de fora do recente amistoso da Inglaterra contra o Japão, que terminou com uma derrota por 1 a 0 para os Três Leões, tendo a FA descrito a decisão como uma medida de precaução devido a uma “leve lesão”. Apesar do otimismo inicial, a situação tornou-se mais complexa com o retorno do atacante à Baviera. De acordo com a Sky Sports na Alemanha, Kane tem apresentado um desconforto no tornozelo significativo o suficiente para exigir repouso, e deve ficar de fora da partida contra o Freiburg no sábado.
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Medidas de precaução para o capitão da Inglaterra
A comissão técnica da Inglaterra procurou minimizar a gravidade da contusão durante a pausa para os jogos internacionais, mas o foco passou a ser a disponibilidade de Kane a longo prazo para o seu clube. Em comunicado divulgado no X, a conta oficial da Inglaterra esclareceu a situação do atacante: “Harry Kane está sendo poupado esta noite por precaução, após ter sofrido uma pequena lesão no treino, mas permanece com a equipe para passar por novas avaliações.”
A conquista da UCL continua sendo a prioridade
A decisão de possivelmente deixar Kane de fora da partida contra o Freiburg é calculada. O Bayern está focado na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no Bernabéu, que acontecerá apenas três dias após o jogo pelo campeonato nacional. Os dirigentes do clube estão desesperados para ter seu atacante 100% recuperado para a viagem à Espanha. Com nove pontos de vantagem na disputa pelo título da Bundesliga e entre os favoritos para vencer a Liga dos Campeões, a diretoria não está disposta a arriscar um contratempo de longo prazo para um jogador que Uli Hoeness recentemente afirmou “valer 250 milhões de euros”.
- AFP
E agora?
Enquanto Kane continua se recuperando da lesão, o Bayern se prepara para enfrentar o Freiburg no sábado. O Bayern lidera atualmente a tabela da Bundesliga, com nove pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Após essa partida, a equipe viajará para a Espanha para enfrentar o Real Madrid pela Liga dos Campeões.