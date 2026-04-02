Harry Kane deixa o Bayern de Munique em suspense quanto à sua condição física, à medida que se aproxima o confronto contra o Real Madrid na Liga dos Campeões

O Bayern enfrenta uma espera angustiante quanto à disponibilidade de Kane para o retorno às competições nacionais neste fim de semana. O jogador de 32 anos foi forçado a ficar de fora do recente amistoso da Inglaterra contra o Japão, que terminou com uma derrota por 1 a 0 para os Três Leões, tendo a FA descrito a decisão como uma medida de precaução devido a uma “leve lesão”. Apesar do otimismo inicial, a situação tornou-se mais complexa com o retorno do atacante à Baviera. De acordo com a Sky Sports na Alemanha, Kane tem apresentado um desconforto no tornozelo significativo o suficiente para exigir repouso, e deve ficar de fora da partida contra o Freiburg no sábado.