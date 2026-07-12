Harry Kane defende Thomas Tuchel ao admitir que a Inglaterra mostrou apenas “indícios” de seu melhor nível na Copa do Mundo de 2026

Kane insistiu que as duras críticas de Tuchel ao desempenho da equipe contra a Noruega foram motivadas pelo desejo de ver a excelência demonstrada nos treinos se traduzir nos dias de jogo. Embora os Três Leões tenham garantido uma vitória por 2 a 1 graças a dois gols de Jude Bellingham, Tuchel não escondeu sua insatisfação com a exibição, descrevendo a equipe como “sortuda” e citando a falta de velocidade e de serenidade técnica.

Kane acredita que o técnico está simplesmente tentando manter padrões elevados antes do confronto nas semifinais contra a Argentina. Falando sobre a abordagem do técnico, Kane disse: “Quando ele nos vê treinar e percebe a coesão e o que somos capazes de fazer, especialmente com os jogadores que temos, a maneira como atacamos, nossos confrontos individuais e as habilidades… ele só quer ver essa versão de nós. Ele sabe tão bem quanto qualquer um que não é tão simples assim; estamos jogando contra adversários fortes e times de qualidade. Ele está tentando tirar o melhor de nós, e nós mesmos sabemos que temos outro nível que podemos alcançar.”