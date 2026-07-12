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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Harry Kane defende Thomas Tuchel ao admitir que a Inglaterra mostrou apenas “indícios” de seu melhor nível na Copa do Mundo de 2026

H. Kane
T. Tuchel
Inglaterra
Noruega x Inglaterra
Noruega
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Argentina

Harry Kane saiu em defesa de Thomas Tuchel depois que o técnico da Inglaterra fez uma avaliação contundente da vitória dos Três Leões sobre a Noruega nas quartas de final. Apesar de ter garantido uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo, o técnico alemão estava longe de estar satisfeito com o desempenho pouco convincente em Miami.

  • Kane apoia a busca de Tuchel pela perfeição

    Kane insistiu que as duras críticas de Tuchel ao desempenho da equipe contra a Noruega foram motivadas pelo desejo de ver a excelência demonstrada nos treinos se traduzir nos dias de jogo. Embora os Três Leões tenham garantido uma vitória por 2 a 1 graças a dois gols de Jude Bellingham, Tuchel não escondeu sua insatisfação com a exibição, descrevendo a equipe como “sortuda” e citando a falta de velocidade e de serenidade técnica.

    Kane acredita que o técnico está simplesmente tentando manter padrões elevados antes do confronto nas semifinais contra a Argentina. Falando sobre a abordagem do técnico, Kane disse: “Quando ele nos vê treinar e percebe a coesão e o que somos capazes de fazer, especialmente com os jogadores que temos, a maneira como atacamos, nossos confrontos individuais e as habilidades… ele só quer ver essa versão de nós. Ele sabe tão bem quanto qualquer um que não é tão simples assim; estamos jogando contra adversários fortes e times de qualidade. Ele está tentando tirar o melhor de nós, e nós mesmos sabemos que temos outro nível que podemos alcançar.”

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Os Três Leões em busca do ritmo ideal

    Apesar da Inglaterra ter chegado às semifinais pela quarta vez em sua história — tendo conquistado o título em 1966 e terminado em quarto lugar em 1990 e 2018 —, há um consenso crescente dentro do time de que a equipe ainda não conseguiu apresentar um desempenho completo durante os 90 minutos. Kane admitiu que a equipe tem enfrentado dificuldades para obter controle total durante sua trajetória na América do Norte, sugerindo que o melhor ainda está por vir para esse elenco repleto de estrelas.

    O atacante do Bayern de Munique disse: “Ainda não vimos esse [melhor nível]. Mostramos isso em alguns momentos. Contra a Noruega, foram apenas alguns momentos. Não tivemos o controle total que gostaríamos e que sinto que podemos ter. Mas, nesta fase do torneio, você está jogando contra as melhores seleções do mundo. Vamos enfrentar uma das melhores seleções do mundo na semifinal.”

  • Bellingham gera atrito com sua reação

    A crítica direta de Tuchel ao desempenho não foi bem recebida por Bellingham, que a descartou dizendo: “É, bem, tanto faz”, e acrescentou mais tarde: “Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições contra Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa e [Alexander] Sorloth.” O craque do Real Madrid apontou as condições adversas de Miami como um fator determinante.

    Kane foi rápido em minimizar qualquer possível desentendimento, concentrando-se, em vez disso, na resiliência da equipe e na contribuição vital de Bellingham. Tanto Kane quanto Bellingham têm agora seis gols cada na disputa pela artilharia do torneio, ficando atrás apenas de Lionel Messi e Kylian Mbappé (oito gols) e Erling Haaland (sete gols). Ao comentar sobre o desempenho, Kane afirmou: “O mais gratificante é que estamos na semifinal e ainda sentimos que podemos melhorar. Não acho que seja algo para ficarmos muito empolgados. Estamos mostrando muitas coisas boas – a maneira como os rapazes se defenderam como equipe contra a Noruega, a forma como atacamos… ainda tivemos alguns momentos realmente bons. E o Jude se destacou para nós com mais dois gols.”

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A atenção se volta para a semifinal contra a Argentina

    As críticas específicas de Tuchel centraram-se na incapacidade da Inglaterra de superar a pressão alta e na falta de penetração no terço final do campo. O técnico alemão sugeriu que seus jogadores estavam “pensando demais” quando estavam com a posse de bola, o que levava à perda de oportunidades. Com uma semifinal histórica contra a Argentina se aproximando em Atlanta, a pressão é grande para encontrar uma solução para essas frustrações táticas.

    Olhando para o futuro, Kane se mostrou otimista quanto às chances da Inglaterra chegar a mais uma final. “Esta tem sido uma era de enorme sucesso para a nossa seleção, chegando a semifinais e finais, e queremos cruzar a linha de chegada. Essa é a peça que falta agora. Estamos juntos há seis semanas e demonstramos toda a garra pelo emblema. Vamos precisar de um esforço ainda maior agora, nesta última semana”, concluiu o capitão.

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