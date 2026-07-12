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Harry Kane defende Thomas Tuchel ao admitir que a Inglaterra mostrou apenas “indícios” de seu melhor nível na Copa do Mundo de 2026
Kane apoia a busca de Tuchel pela perfeição
Kane insistiu que as duras críticas de Tuchel ao desempenho da equipe contra a Noruega foram motivadas pelo desejo de ver a excelência demonstrada nos treinos se traduzir nos dias de jogo. Embora os Três Leões tenham garantido uma vitória por 2 a 1 graças a dois gols de Jude Bellingham, Tuchel não escondeu sua insatisfação com a exibição, descrevendo a equipe como “sortuda” e citando a falta de velocidade e de serenidade técnica.
Kane acredita que o técnico está simplesmente tentando manter padrões elevados antes do confronto nas semifinais contra a Argentina. Falando sobre a abordagem do técnico, Kane disse: “Quando ele nos vê treinar e percebe a coesão e o que somos capazes de fazer, especialmente com os jogadores que temos, a maneira como atacamos, nossos confrontos individuais e as habilidades… ele só quer ver essa versão de nós. Ele sabe tão bem quanto qualquer um que não é tão simples assim; estamos jogando contra adversários fortes e times de qualidade. Ele está tentando tirar o melhor de nós, e nós mesmos sabemos que temos outro nível que podemos alcançar.”
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Os Três Leões em busca do ritmo ideal
Apesar da Inglaterra ter chegado às semifinais pela quarta vez em sua história — tendo conquistado o título em 1966 e terminado em quarto lugar em 1990 e 2018 —, há um consenso crescente dentro do time de que a equipe ainda não conseguiu apresentar um desempenho completo durante os 90 minutos. Kane admitiu que a equipe tem enfrentado dificuldades para obter controle total durante sua trajetória na América do Norte, sugerindo que o melhor ainda está por vir para esse elenco repleto de estrelas.
O atacante do Bayern de Munique disse: “Ainda não vimos esse [melhor nível]. Mostramos isso em alguns momentos. Contra a Noruega, foram apenas alguns momentos. Não tivemos o controle total que gostaríamos e que sinto que podemos ter. Mas, nesta fase do torneio, você está jogando contra as melhores seleções do mundo. Vamos enfrentar uma das melhores seleções do mundo na semifinal.”
Bellingham gera atrito com sua reação
A crítica direta de Tuchel ao desempenho não foi bem recebida por Bellingham, que a descartou dizendo: “É, bem, tanto faz”, e acrescentou mais tarde: “Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições contra Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa e [Alexander] Sorloth.” O craque do Real Madrid apontou as condições adversas de Miami como um fator determinante.
Kane foi rápido em minimizar qualquer possível desentendimento, concentrando-se, em vez disso, na resiliência da equipe e na contribuição vital de Bellingham. Tanto Kane quanto Bellingham têm agora seis gols cada na disputa pela artilharia do torneio, ficando atrás apenas de Lionel Messi e Kylian Mbappé (oito gols) e Erling Haaland (sete gols). Ao comentar sobre o desempenho, Kane afirmou: “O mais gratificante é que estamos na semifinal e ainda sentimos que podemos melhorar. Não acho que seja algo para ficarmos muito empolgados. Estamos mostrando muitas coisas boas – a maneira como os rapazes se defenderam como equipe contra a Noruega, a forma como atacamos… ainda tivemos alguns momentos realmente bons. E o Jude se destacou para nós com mais dois gols.”
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A atenção se volta para a semifinal contra a Argentina
As críticas específicas de Tuchel centraram-se na incapacidade da Inglaterra de superar a pressão alta e na falta de penetração no terço final do campo. O técnico alemão sugeriu que seus jogadores estavam “pensando demais” quando estavam com a posse de bola, o que levava à perda de oportunidades. Com uma semifinal histórica contra a Argentina se aproximando em Atlanta, a pressão é grande para encontrar uma solução para essas frustrações táticas.
Olhando para o futuro, Kane se mostrou otimista quanto às chances da Inglaterra chegar a mais uma final. “Esta tem sido uma era de enorme sucesso para a nossa seleção, chegando a semifinais e finais, e queremos cruzar a linha de chegada. Essa é a peça que falta agora. Estamos juntos há seis semanas e demonstramos toda a garra pelo emblema. Vamos precisar de um esforço ainda maior agora, nesta última semana”, concluiu o capitão.
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