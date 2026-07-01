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Tuchel KaneGetty Images
Oliver Maywurm

Traduzido por

Harry Kane: de desajeitado a jogador de classe mundial - a jogada de última hora de Thomas Tuchel marca a virada: como a Inglaterra evitou uma humilhação histórica na Copa do Mundo

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Inglaterra x RD Congo
Inglaterra
RD Congo
T. Tuchel
H. Kane
D. Spence
D. Rice
E. Eze

A República Democrática do Congo esteve perto de causar uma surpresa nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Inglaterra. Mas, no fim, Harry Kane acabou salvando o grande sonho dos Three Lions.

Uma partida muito difícil para a Inglaterra! Nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra, uma das favoritas ao título, passou grande parte do jogo tentando recuperar-se de uma desvantagem de 0 a 1 contra a República Democrática do Congo, golo marcado por Brian Cipenga aos 7 minutos.

Até os últimos minutos, os ingleses passaram por momentos de tensão e temeram uma eliminação precoce, até que Harry Kane marcou o gol de empate aos 75 minutos. Foi justamente o jogador de 32 anos, do Bayern de Munique, quem, aos 86 minutos, marcou o gol da vitória por 2 a 1, poupando os Three Lions da prorrogação.

Três aspectos que chamaram a atenção na difícil classificação da Inglaterra para as oitavas de final da Copa do Mundo contra o co-anfitrião México (segunda-feira, às 2h, horário da Alemanha).

  • Harry Kane começou meio desajeitado, mas acabou se tornando o salvador da Inglaterra

    Quando, pouco antes do fim do primeiro tempo, Harry Kane passou a bola pelo goleiro da República Democrática do Congo, Lionel Mpasi, que saía do gol, dentro da área e caiu no chão, todos em Atlanta esperavam que o árbitro Adham Makhadmeh apitasse e apontasse para a marca do pênalti. No entanto, o pênalti não foi marcado; em vez disso, o árbitro jordaniano indicou que Kane simplesmente havia se jogado no chão.

    Uma decisão ousada, que o VAR, naturalmente, analisou em seguida, mas não contestou. Embora Mpasi tenha tocado o pé de Kane com a mão, o movimento do goleiro não foi necessariamente ativo, mas sim já em fase de recuo. Além disso, o artilheiro inglês buscou o contato, como costuma acontecer e pelo que o atacante frequentemente recebe o pênalti. Kane ficou ainda mais perplexo com a decisão do árbitro de não lhe conceder o pênalti.

    Mas a verdade é que a sequência de movimentos do astro do Bayern parecia bastante ensaiada. Ele se posicionou, sentiu o contato e caiu. Com a certeza de que receberia um pênalti e de que, com a segurança de quem está em sonho, como (quase) sempre, mandaria a bola para o fundo da rede, empatando o jogo. A República Democrática do Congo não teria motivos para reclamar de um pênalti, mas, olhando com mais atenção, de certa forma também era justificável não marcar a falta.

    Na mesma linha, o ícone do Bayern e comentarista da ARD, Bastian Schweinsteiger, comentou no intervalo: “O contato existe, mas ele (Kane, nota do editor) salta cedo demais. Para mim, parece muito que ele está tentando forçar esse pênalti. Se ele fizesse isso com um pouco mais de habilidade e não caísse de forma tão desajeitada em cima do goleiro, poderia ter sido marcado um pênalti.”

    Como o pênalti não foi marcado, a Inglaterra continuou em desvantagem. E por um bom tempo. Até os 75 minutos, a Inglaterra vivia em suspense; aos poucos, o cenário de pesadelo começava a se concretizar. Mas então surgiu Kane: de cabeça, ele marcou o gol que empatou o jogo em 1 a 1 e, pouco antes do fim (aos 86 minutos), o atacante do FCB marcou mais um com uma demonstração de pura determinação. Com persistência, ele se colocou em posição de finalização e, em seguida, mandou a bola no ângulo, selando o placar final de 2 a 1. O alívio que tomou conta do coração das estrelas da Inglaterra foi perceptível até bem além de Atlanta.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um jogador desconhecido faz com que uma decisão polêmica sobre o elenco venha assombrar Thomas Tuchel

    O lateral-direito do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, estava entre os muitos nomes de peso que o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, decidiu voluntariamente – e de forma bastante polêmica – deixar de fora de sua convocação para a Copa do Mundo de 2026. E como Reece James e Jarell Quansah, duas das opções que Tuchel levou para a lateral direita, perderam a partida das oitavas de final contra a República Democrática do Congo devido a lesões, Djed Spence – que no Tottenham Hotspur tem atuado principalmente como lateral-esquerdo – teve que entrar de titular.

    Como o jogador de 25 anos esteve longe de apresentar um desempenho convincente na primeira partida de mata-mata da Inglaterra nesta Copa do Mundo, Tuchel poderia agora voltar a recorrer à polêmica escolha de Alexander-Arnold. Spence teve um desempenho muito ruim no gol sofrido logo no início: Ao receber o passe de Chancel Mbemba do meio-campo, ele se deixou puxar para dentro por Noah Sadiki, em vez de sinalizar para o volante Elliot Anderson que ele deveria marcar o meio-campista da República Democrática do Congo que avançava. O lado direito de Spence ficou, assim, completamente desprotegido. E foi assim que Brian Cipenga teve todo o tempo do mundo para controlar a bola e superar Jordan Pickford.

    Spence, porém, teve grandes dificuldades em outros momentos, além de sua participação no gol de 0 a 1. O extremamente ágil Cipenga não parou de complicar a vida do zagueiro do Spurs, chegando a deixar Spence completamente desorientado em alguns momentos. O valor de mercado do inglês é de 30 milhões de euros, enquanto Cipenga só vale mais de um milhão de euros há pouco mais de meio ano (fonte: Transfermarkt).

    O jogador de 28 anos acabou de se transferir, dentro da segunda divisão espanhola, do CD Castellón para a UD Almería. Até três anos atrás, Cipenga ainda jogava na terceira divisão portuguesa por um clube chamado Vilavardense FC, estando muito longe de um palco mundial como o desta quarta-feira em Atlanta.

    Foi só em outubro que o jogador de 1,72 metro, nascido em Kinshasa, estreou na seleção nacional; na última partida da fase de grupos contra o Uzbequistão (3 a 1), ele fez sua estreia na Copa do Mundo. E como teve um desempenho convincente naquela partida, Cipenga também foi titular contra a Inglaterra – e deu um verdadeiro trabalho a um zagueiro da Premier League.

  • A República Democrática do Congo se defendeu de forma compacta e com muita garra: mas outro fator foi decisivo para os problemas da Inglaterra

    Devido ao fato de a seleção inglesa ser a grande favorita, era de se esperar que a República Democrática do Congo buscasse sua salvação, acima de tudo, em um trabalho defensivo compacto. E foi exatamente isso que os africanos fizeram: se posicionaram com enorme disciplina, deixaram poucas brechas na maior parte do tempo e defenderam na última linha com tudo o que tinham.

    No entanto, a chave para que eles causassem tantas dificuldades à Inglaterra não se resumiu apenas a isso. Pelo contrário, a qualidade de jogo demonstrada pelo azarão foi, no mínimo, tão importante quanto. Assim, a RD Congo conseguiu repetidamente sair da própria metade do campo, manter o jogo por mais tempo longe do próprio gol, ocupar a Inglaterra e não ficar sob pressão constante.

    O fato de isso ter sido possível contra um adversário que, no papel, contava com um elenco claramente superior, diz muito sobre a qualidade futebolística da República Democrática do Congo. Com belas sequências de passes, a equipe do técnico Sébastien Desabre fez os adversários ingleses, tão cotados, correrem bastante; o trio do meio-campo formado por Sadiki (AFC Sunderland), Ngal’ayel Mukau (OSC Lille) e Samuel Moutoussamy (Atromitos Atenas) impressionou com segurança no domínio da bola e nos passes.

    Os dois alas, Nathanael Mbuku (FC Augsburg) e o próprio Cipenga, deram um bom apoio, e o posicionamento em campo foi, na maioria das vezes, preciso. Já Yoane Wissa, na ponta do ataque, se destacou como pivô e, pouco antes do intervalo, esteve prestes a marcar o 2 a 0 com um chute que acertou a trave. Quem sabe se a Inglaterra teria conseguido se recuperar depois disso.

    Jude Bellingham e companhia pareceram, por vezes, surpresos com a exibição do adversário, que também se mostrou forte com a bola, e tiveram dificuldades durante grande parte da partida para criar perigo. Dois padrões, em especial, se destacaram no jogo ofensivo do co-favorito à Copa do Mundo — que vacilou, mas, no fim das contas, não desistiu — após o primeiro intervalo para hidratação, no meio do primeiro tempo.

    Primeiro, cruzamentos do meio-campo para evitar ter que passar pelo bloco compacto do adversário, que chegavam a Harry Kane ou a Jude Bellingham, que avançava do meio-campo. E, segundo, os dribles de Noni Madueke. Quando a equipe de Tuchel conseguia colocar o astro do Arsenal, com sua arrancada excepcional e controle de bola preciso pelo lado direito, em um um contra um com o adversário Arthur Masuaku, este último frequentemente se via sobrecarregado e a situação ficava perigosa na área da República Democrática do Congo.

    Madueke, porém, foi substituído por Tuchel aos 60 minutos, assim como seu homólogo Marcus Rashford, dando entrada a Bukayo Saka e Anthony Gordon para dar um novo fôlego às laterais. No entanto, isso só surtiu efeito de verdade quando Tuchel, após o intervalo para hidratação no segundo tempo, fez mais uma substituição e, com isso, aplicou um golpe tático que acabou sendo decisivo: no lugar do fraco lateral-direito Spence, o técnico alemão da Inglaterra colocou, aos 71 minutos, o meio-campista ofensivo Eberechi Eze.

    Declan Rice passou, então, da posição de volante para a lateral direita na zaga de quatro; apesar da função incomum, o astro do Arsenal se saiu claramente melhor ali do que Spence anteriormente. Combinado com o fato de que o recém-entrado Eze atuava mais avançado no meio-campo central do que Rice, a Inglaterra conseguiu desenvolver mais força na área adversária na fase final da partida. A pressão se tornou cada vez mais intensa, enquanto a República Democrática do Congo mal conseguiu criar momentos de alívio nos últimos 20 minutos.

    Foi também por isso que os africanos perderam a chave para a vitória.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Inglaterra x República Democrática do Congo 2 a 1 (0 a 1) — os dados da partida


    Jogo

    Inglaterra x República Democrática do Congo

    Resultado

    2 a 1 (0 a 1)

    Gols

    0 a 1 Cipenga (7'), 1 a 1, 2 a 1 Kane (75', 86')

    Competição

    Copa do Mundo de 2026, oitavas de final

    Local

    Atlanta (EUA)


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