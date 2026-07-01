Harry Kane: de desajeitado a jogador de classe mundial - a jogada de última hora de Thomas Tuchel marca a virada: como a Inglaterra evitou uma humilhação histórica na Copa do Mundo

Devido ao fato de a seleção inglesa ser a grande favorita, era de se esperar que a República Democrática do Congo buscasse sua salvação, acima de tudo, em um trabalho defensivo compacto. E foi exatamente isso que os africanos fizeram: se posicionaram com enorme disciplina, deixaram poucas brechas na maior parte do tempo e defenderam na última linha com tudo o que tinham.

No entanto, a chave para que eles causassem tantas dificuldades à Inglaterra não se resumiu apenas a isso. Pelo contrário, a qualidade de jogo demonstrada pelo azarão foi, no mínimo, tão importante quanto. Assim, a RD Congo conseguiu repetidamente sair da própria metade do campo, manter o jogo por mais tempo longe do próprio gol, ocupar a Inglaterra e não ficar sob pressão constante.

O fato de isso ter sido possível contra um adversário que, no papel, contava com um elenco claramente superior, diz muito sobre a qualidade futebolística da República Democrática do Congo. Com belas sequências de passes, a equipe do técnico Sébastien Desabre fez os adversários ingleses, tão cotados, correrem bastante; o trio do meio-campo formado por Sadiki (AFC Sunderland), Ngal’ayel Mukau (OSC Lille) e Samuel Moutoussamy (Atromitos Atenas) impressionou com segurança no domínio da bola e nos passes.

Os dois alas, Nathanael Mbuku (FC Augsburg) e o próprio Cipenga, deram um bom apoio, e o posicionamento em campo foi, na maioria das vezes, preciso. Já Yoane Wissa, na ponta do ataque, se destacou como pivô e, pouco antes do intervalo, esteve prestes a marcar o 2 a 0 com um chute que acertou a trave. Quem sabe se a Inglaterra teria conseguido se recuperar depois disso.

Jude Bellingham e companhia pareceram, por vezes, surpresos com a exibição do adversário, que também se mostrou forte com a bola, e tiveram dificuldades durante grande parte da partida para criar perigo. Dois padrões, em especial, se destacaram no jogo ofensivo do co-favorito à Copa do Mundo — que vacilou, mas, no fim das contas, não desistiu — após o primeiro intervalo para hidratação, no meio do primeiro tempo.

Primeiro, cruzamentos do meio-campo para evitar ter que passar pelo bloco compacto do adversário, que chegavam a Harry Kane ou a Jude Bellingham, que avançava do meio-campo. E, segundo, os dribles de Noni Madueke. Quando a equipe de Tuchel conseguia colocar o astro do Arsenal, com sua arrancada excepcional e controle de bola preciso pelo lado direito, em um um contra um com o adversário Arthur Masuaku, este último frequentemente se via sobrecarregado e a situação ficava perigosa na área da República Democrática do Congo.

Madueke, porém, foi substituído por Tuchel aos 60 minutos, assim como seu homólogo Marcus Rashford, dando entrada a Bukayo Saka e Anthony Gordon para dar um novo fôlego às laterais. No entanto, isso só surtiu efeito de verdade quando Tuchel, após o intervalo para hidratação no segundo tempo, fez mais uma substituição e, com isso, aplicou um golpe tático que acabou sendo decisivo: no lugar do fraco lateral-direito Spence, o técnico alemão da Inglaterra colocou, aos 71 minutos, o meio-campista ofensivo Eberechi Eze.

Declan Rice passou, então, da posição de volante para a lateral direita na zaga de quatro; apesar da função incomum, o astro do Arsenal se saiu claramente melhor ali do que Spence anteriormente. Combinado com o fato de que o recém-entrado Eze atuava mais avançado no meio-campo central do que Rice, a Inglaterra conseguiu desenvolver mais força na área adversária na fase final da partida. A pressão se tornou cada vez mais intensa, enquanto a República Democrática do Congo mal conseguiu criar momentos de alívio nos últimos 20 minutos.

Foi também por isso que os africanos perderam a chave para a vitória.