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Harry Kane dá indícios de permanência no Bayern de Munique, com novo contrato esperado dentro de um mês, enquanto o Barcelona segue monitorando o capitão da Inglaterra
Avanço positivo nas negociações por contrato
Kane revelou que espera comprometer seu futuro de longo prazo com o Bayern de Munique ao assinar um novo contrato dentro do próximo mês. Falando enquanto estava a serviço da seleção da Inglaterra, Kane confirmou que o processo tem sido transparente e cordial. Ele disse aos repórteres: "As conversas estão indo bem. Tenho sido bastante aberto e honesto sobre isso. Ainda estamos em conversas agora e acho que elas estão progredindo da maneira certa. Os dois lados têm tratado disso com muita tranquilidade."
Ele acrescentou: "Todo mundo pode ver que estou feliz lá, pela forma como estou jogando, pela forma como falo fora de campo. Acho que é simplesmente algo aberto e honesto. Espero que algo seja resolvido. Ao longo do próximo mês, mais ou menos, deve haver algum tipo de decisão, e acho que ela será positiva."
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Interesse do Barcelona e forma recorde
A situação contratual de Kane não passou despercebida pela elite da Europa, com o líder de La Liga, o Barcelona, supostamente monitorando sua disponibilidade à medida que seu vínculo atual se aproxima dos nove meses finais. O atacante da Inglaterra chegou a Munique após uma transferência de € 120 milhões do Tottenham Hotspur e, desde então, se consolidou como um dos finalizadores mais letais da história da primeira divisão alemã.
Seu impacto foi destacado ainda na semana passada, quando ele quebrou uma marca histórica no futebol alemão. Durante a dominante vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin, Kane se tornou o jogador mais rápido da história a chegar a 100 gols na Bundesliga, alcançando o feito apenas 49 anos depois de o recorde anterior ter sido estabelecido. Com impressionantes 152 gols em 154 partidas pelo clube, sua importância para a equipe segue indiscutível.
Abordando a identidade tática da Inglaterra
Enquanto o futuro de Kane no clube domina as manchetes, ele também usou sua plataforma na seleção para defender a abordagem tática da Inglaterra. Têm aumentado as críticas ao estilo de jogo da Inglaterra em comparação com o domínio baseado na posse de bola de equipes como a Espanha.
Kane, no entanto, acredita que a Inglaterra deve se orgulhar de seu retrospecto recente em torneios. "A realidade é que temos um dos melhores retrospectos da história recente no nível de seleções. Temos uma identidade com Gareth e Thomas, e grande parte disso é união, poder, força e fisicalidade. Só acho que, nos maiores momentos, não mostramos isso, não mostramos nosso verdadeiro eu."
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Qual é o próximo passo para Harry Kane?
Com seu futuro no Bayern de Munique ainda por ser resolvido, o foco imediato de Kane está na Inglaterra, que terá uma agenda exigente na Liga das Nações contra Espanha, Tchéquia e Croácia.
Quando a pausa internacional terminar, Kane retornará ao Bayern e enfrentará um período movimentado no clube, começando com um duelo da Bundesliga contra o Augsburg antes de um grande confronto pela Liga dos Campeões com o Arsenal, vice-campeão da última temporada.
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