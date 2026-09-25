Kane revelou que espera comprometer seu futuro de longo prazo com o Bayern de Munique ao assinar um novo contrato dentro do próximo mês. Falando enquanto estava a serviço da seleção da Inglaterra, Kane confirmou que o processo tem sido transparente e cordial. Ele disse aos repórteres: "As conversas estão indo bem. Tenho sido bastante aberto e honesto sobre isso. Ainda estamos em conversas agora e acho que elas estão progredindo da maneira certa. Os dois lados têm tratado disso com muita tranquilidade."

Ele acrescentou: "Todo mundo pode ver que estou feliz lá, pela forma como estou jogando, pela forma como falo fora de campo. Acho que é simplesmente algo aberto e honesto. Espero que algo seja resolvido. Ao longo do próximo mês, mais ou menos, deve haver algum tipo de decisão, e acho que ela será positiva."



