A poderosa equipe da Baviera viu sua trajetória europeia chegar a um fim abrupto após o empate em 1 a 1 na Allianz Arena na noite de quarta-feira. Ao refletir sobre a decepção na zona mista, o atacante de 32 anos admitiu que o resultado era “difícil de engolir” logo após o apito final. O gol de Ousmane Dembélé no início da partida deixou o Bayern com uma tarefa difícil pela frente e, embora Kane tenha empatado nos acréscimos, foi muito pouco, muito tarde.

“Acho que, nos dois jogos, tivemos oportunidades suficientes para alcançar um resultado diferente, mas não deu certo”, disse Kane, apontando para a incapacidade da equipe de converter seu domínio em gols. “Do nosso ponto de vista, foi um pouco desperdiçador no terço ofensivo, mesmo tendo mostrado muito bom futebol no meio-campo. Mas o cruzamento final, o passe final, o chute final, simplesmente não deram certo hoje.”