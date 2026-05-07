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Harry Kane critica o Bayern por "falta de eficiência" na finalização após a dolorosa eliminação da Liga dos Campeões contra o PSG
Kane lamenta as oportunidades perdidas
A poderosa equipe da Baviera viu sua trajetória europeia chegar a um fim abrupto após o empate em 1 a 1 na Allianz Arena na noite de quarta-feira. Ao refletir sobre a decepção na zona mista, o atacante de 32 anos admitiu que o resultado era “difícil de engolir” logo após o apito final. O gol de Ousmane Dembélé no início da partida deixou o Bayern com uma tarefa difícil pela frente e, embora Kane tenha empatado nos acréscimos, foi muito pouco, muito tarde.
“Acho que, nos dois jogos, tivemos oportunidades suficientes para alcançar um resultado diferente, mas não deu certo”, disse Kane, apontando para a incapacidade da equipe de converter seu domínio em gols. “Do nosso ponto de vista, foi um pouco desperdiçador no terço ofensivo, mesmo tendo mostrado muito bom futebol no meio-campo. Mas o cruzamento final, o passe final, o chute final, simplesmente não deram certo hoje.”
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Igualando um recorde lendário de Ronaldo
Em um marco pessoal agridoce, o gol de empate de Kane no final da partida garantiu que ele gravasse seu nome nos livros de história ao lado de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ao marcar aos quatro minutos do tempo adicional, ele se tornou o primeiro jogador desde Cristiano Ronaldo, estrela do Al-Nassr, a marcar em seis partidas consecutivas da fase eliminatória da Liga dos Campeões. É uma sequência que o levou a balançar as redes em ambas as partidas contra a Atalanta, o Real Madrid e, agora, o PSG.
No entanto, os elogios pessoais ofereceram pouco consolo para o atacante, que continua em busca de seu primeiro troféu europeu. Apesar de uma campanha prolífica em Munique, na qual acumulou incríveis 55 gols e sete assistências em todas as competições, o prêmio máximo do futebol de clubes mais uma vez lhe escapou. Ele não hesitou em dar crédito ao adversário, acrescentando: “Parabéns ao PSG. Eles aproveitaram suas chances nas duas partidas. E é por isso que não estamos mais na competição.”
Controvérsia sobre a arbitragem causa indignação
Embora Kane tenha criticado a eficiência de sua equipe na finalização, ele ficou igualmente frustrado com a arbitragem. Assim como muitos de seus companheiros, o atacante considerou que o zagueiro do PSG, Nuno Mendes, deveria ter sido expulso no primeiro tempo por ter cometido uma segunda falta passível de cartão.
“Ele claramente deveria ter recebido o segundo cartão amarelo”, disse Kane, destacando um momento crucial que poderia ter mudado o rumo da partida caso o campeão da Ligue 1 fosse reduzido a 10 jogadores.
A sensação de injustiça foi compartilhada pelo técnico Vincent Kompany, que sugeriu que os árbitros carecem de bom senso depois que outra polêmica de mão envolvendo João Neves também foi ignorada. “Temos que analisar algumas das jogadas que foram decididas pelos árbitros nas duas partidas, o que… nunca é desculpa para tudo, mas é importante”, acrescentou Kompany durante sua avaliação pós-jogo.
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A atenção volta-se agora para a dobradinha nacional
A eliminação marca um final doloroso para a ambição do Bayern de conquistar a tríplice coroa, mas Kane foi enfático ao afirmar que a temporada não deve ser definida por um único resultado, declarando: “Sonhávamos em conquistar todos os títulos e tínhamos capacidade para alcançar isso. É por isso que dói neste momento. Não se pode ser julgado por apenas um jogo. Tivemos uma temporada fantástica até agora. Temos a chance de conquistar a dobradinha.”
Com o título da Bundesliga já praticamente garantido, o foco agora se volta inteiramente para a final da DFB-Pokal contra o Stuttgart, onde o Bayern ainda pode salvar uma campanha de sucesso.