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Harry Kane, considerado “fenomenal”, é incentivado a ignorar o debate habitual sobre a seleção inglesa, enquanto um ex-jogador dos Três Leões explica por que o atacante do Bayern de Munique, autor de 61 gols, continua batendo recordes
O maior artilheiro de todos os tempos da Inglaterra: quantos gols Kane já marcou?
Os temíveis atacantes de número 9 costumam dar o seu melhor dentro da grande área, e é a partir dessas posições que costumam balançar as redes com frequência. Kane dominou essa arte ao longo de sua carreira, e os livros de história continuam sendo reescritos.
O maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham elevou sua contagem de gols pela seleção para 79 em 114 partidas. O status de “GOAT” (o melhor de todos os tempos) está ao seu alcance se ele conseguir conquistar um título importante vestindo a camisa de seu país.
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Kane, campeão da Bundesliga, registra os melhores números da carreira no Bayern
A fase final da Copa do Mundo na América do Norte representa para Kane sua mais recente oportunidade de conquistar esse título, depois de ter quebrado a maldição dos troféus no Bayern de Munique ao se tornar bicampeão da Bundesliga. Ele marcou 61 gols pelo clube durante a temporada 2025-26, a melhor de sua carreira.
Esses números foram alcançados apesar de ele frequentemente deixar sua posição de atacante central para participar da construção de jogadas. O jogador de 32 anos pode muitas vezes dar o toque final decisivo, mas ele já está envolvido em muitas jogadas antes disso.
Às vezes, questiona-se se ele precisa replicar essa abordagem do clube com a Inglaterra, já que os Três Leões não carecem de criatividade na construção de jogadas e precisam que seu capitão dê uma contribuição capaz de mudar o rumo da partida em um setor onde outros têm deixado a desejar de forma alarmante.
Kane precisa recuar ou ficar na área de pênalti e arredores?
Waddle, no entanto, não está convencido de que Kane — que enfrentou muitas críticas durante a Euro 2024 — deva mudar seu estilo de jogo. Questionado sobre se o eterno atacante deveria resistir à tentação de recuar, o ex-jogador da seleção inglesa e do Tottenham, Waddle — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do NewBettingOffers.co.uk — disse: “Ele já fez isso no Tottenham também. É assim que ele joga.
“Harry é um jogador muito bom. Ele nunca se baseou na velocidade. Ele se baseia na rapidez de raciocínio. Normalmente, um atacante é muito, muito rápido ou muito forte, bom no jogo aéreo. Harry é diferente. Ele é uma espécie de nove/dez, mas obtém muito sucesso com isso.
“Você provavelmente pode pensar: ‘Eu o marquei, eu o peguei’. Seus movimentos são muito bons na área. Não é como se ele ficasse correndo de um lado para outro. Você nunca vê o Harry fazer nada rápido. Ele lê bem o jogo.
“Eu o vi jogar como camisa 10 pelo Bayern nesta temporada, e ele jogou muito, muito bem nessa posição. Você poderia, na verdade, escalá-lo como camisa 10 e colocar um camisa nove, Ollie Watkins, na frente, se quiser — Marcus Rashford. Ele sabe jogar como camisa 10 muito, muito bem. Eu já o vi jogar assim.
“Acho difícil contestar a afirmação de que ‘sim, ele marca gols na área’, mas ele vem marcando há cinco anos. Ele simplesmente nunca parou de marcar gols, sejamos honestos. Ele está fazendo algo certo.
“Todos nós dizemos: ‘não queremos que você volte para o meio-campo, não queremos que você faça isso’, mas isso faz parte do seu repertório e é parte de como ele consegue seus gols, acredite ou não. Eu diria apenas: o que o Harry Kane está fazendo neste momento, nas últimas duas, três, quatro temporadas, continue fazendo o que você está fazendo, amigo, porque sua média de gols por jogo é absolutamente fenomenal.”
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Vai voltar para casa? Kane e a Inglaterra têm como objetivo a glória na Copa do Mundo
Kane parece ser o exemplo perfeito do ditado “se não está quebrado, não conserte”, já que não há motivo para ele alterar seu estilo de jogo enquanto sua produtividade continua tão alta. Se os gols começassem a escassear, essa situação poderia ser reavaliada.
Atualmente, ele mantém um nível individual notável, o que leva a especulações sobre uma possível candidatura ao prêmio Ballon d’Or, e a Inglaterra não se importará com a posição em que seu capitão atua em campo se 60 anos de sofrimento na busca por títulos puderem chegar ao fim em 2026.