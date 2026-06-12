Harry Kane, considerado “fenomenal”, é incentivado a ignorar o debate habitual sobre a seleção inglesa, enquanto um ex-jogador dos Três Leões explica por que o atacante do Bayern de Munique, autor de 61 gols, continua batendo recordes

Waddle, no entanto, não está convencido de que Kane — que enfrentou muitas críticas durante a Euro 2024 — deva mudar seu estilo de jogo. Questionado sobre se o eterno atacante deveria resistir à tentação de recuar, o ex-jogador da seleção inglesa e do Tottenham, Waddle — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do NewBettingOffers.co.uk — disse: “Ele já fez isso no Tottenham também. É assim que ele joga.

“Harry é um jogador muito bom. Ele nunca se baseou na velocidade. Ele se baseia na rapidez de raciocínio. Normalmente, um atacante é muito, muito rápido ou muito forte, bom no jogo aéreo. Harry é diferente. Ele é uma espécie de nove/dez, mas obtém muito sucesso com isso.

“Você provavelmente pode pensar: ‘Eu o marquei, eu o peguei’. Seus movimentos são muito bons na área. Não é como se ele ficasse correndo de um lado para outro. Você nunca vê o Harry fazer nada rápido. Ele lê bem o jogo.

“Eu o vi jogar como camisa 10 pelo Bayern nesta temporada, e ele jogou muito, muito bem nessa posição. Você poderia, na verdade, escalá-lo como camisa 10 e colocar um camisa nove, Ollie Watkins, na frente, se quiser — Marcus Rashford. Ele sabe jogar como camisa 10 muito, muito bem. Eu já o vi jogar assim.

“Acho difícil contestar a afirmação de que ‘sim, ele marca gols na área’, mas ele vem marcando há cinco anos. Ele simplesmente nunca parou de marcar gols, sejamos honestos. Ele está fazendo algo certo.

“Todos nós dizemos: ‘não queremos que você volte para o meio-campo, não queremos que você faça isso’, mas isso faz parte do seu repertório e é parte de como ele consegue seus gols, acredite ou não. Eu diria apenas: o que o Harry Kane está fazendo neste momento, nas últimas duas, três, quatro temporadas, continue fazendo o que você está fazendo, amigo, porque sua média de gols por jogo é absolutamente fenomenal.”