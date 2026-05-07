Harry Kane considera o Paris Saint-Germain o "favorito" para a final da Liga dos Campeões, enquanto o craque do Bayern de Munique admite que pode recusar o confronto contra o Arsenal

O PSG chega à final com a chance de se juntar ao Real Madrid como o único clube a defender com sucesso o título na era da Liga dos Campeões. Kane acredita que o fato de serem os atuais campeões lhes dá uma vantagem sobre os Gunners de Mikel Arteta.

“O PSG, por ser campeão, provavelmente tem o direito de ser considerado ligeiramente favorito, mas, no geral, são duas equipes de ponta se enfrentando e será uma partida equilibrada”, disse Kane ao avaliar a batalha tática que se aproxima.

O atacante de 32 anos elogiou a qualidade de ambas as finalistas, mas observou que a experiência do PSG em situações de alta pressão pode ser o fator decisivo. “É realmente equilibrado. São duas equipes totalmente diferentes na maneira de jogar, mas ambas muito fortes. Será uma final interessante. Nós e o PSG temos uma abordagem semelhante. Algumas das outras grandes equipes têm um estilo diferente. Essa é a beleza do futebol: pode ser qualquer coisa que te leve à vitória.”

Quando questionado se assistirá ao confronto entre o PSG e seu antigo rival do norte de Londres, o Arsenal, o ex-atacante do Tottenham admitiu que ainda não decidiu. “Não sei, depende de onde eu estiver. No momento, estou apenas decepcionado.”