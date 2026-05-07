Getty Images Sport
Traduzido por
Harry Kane considera o Paris Saint-Germain o "favorito" para a final da Liga dos Campeões, enquanto o craque do Bayern de Munique admite que pode recusar o confronto contra o Arsenal
O sonho da Liga dos Campeões termina em agonia
A busca de Kane pelo seu primeiro título da Liga dos Campeões terá que esperar pelo menos mais um ano, depois que o Bayern foi eliminado pelo PSG nas semifinais. Apesar de uma atuação corajosa na partida de volta na Allianz Arena, o empate em 1 a 1 não foi suficiente para reverter a desvantagem, resultando em uma derrota por 6 a 5 no placar agregado para o gigante alemão. O capitão da Inglaterra conseguiu marcar nos acréscimos, mas o gol acabou sendo apenas um consolo, já que o apito final deu início às comemorações dos visitantes parisienses.
Em declarações após a partida, o atacante expressou sua decepção com a eliminação da equipe. “É difícil de aceitar agora. Ao longo das duas partidas, tivemos momentos suficientes para ter um resultado diferente, mas as coisas não correram a nosso favor. Algumas decisões hoje não foram a nosso favor e [nós] jogamos muito bem, mas faltou o passe final”, disse Kane aos repórteres.
- Getty Images Sport
Gigantes franceses são favoritos ao título
O PSG chega à final com a chance de se juntar ao Real Madrid como o único clube a defender com sucesso o título na era da Liga dos Campeões. Kane acredita que o fato de serem os atuais campeões lhes dá uma vantagem sobre os Gunners de Mikel Arteta.
“O PSG, por ser campeão, provavelmente tem o direito de ser considerado ligeiramente favorito, mas, no geral, são duas equipes de ponta se enfrentando e será uma partida equilibrada”, disse Kane ao avaliar a batalha tática que se aproxima.
O atacante de 32 anos elogiou a qualidade de ambas as finalistas, mas observou que a experiência do PSG em situações de alta pressão pode ser o fator decisivo. “É realmente equilibrado. São duas equipes totalmente diferentes na maneira de jogar, mas ambas muito fortes. Será uma final interessante. Nós e o PSG temos uma abordagem semelhante. Algumas das outras grandes equipes têm um estilo diferente. Essa é a beleza do futebol: pode ser qualquer coisa que te leve à vitória.”
Quando questionado se assistirá ao confronto entre o PSG e seu antigo rival do norte de Londres, o Arsenal, o ex-atacante do Tottenham admitiu que ainda não decidiu. “Não sei, depende de onde eu estiver. No momento, estou apenas decepcionado.”
Frustração com as decisões da arbitragem
A segunda partida da semifinal não ficou isenta de drama, já que o Bayern se sentiu prejudicado por várias decisões do árbitro João Pinheiro. Kane foi particularmente veemente em relação a um pênalti não marcado por uma mão de João Neves e à não expulsão de Nuno Mendes. “Todos que assistiram ao jogo chegarão à mesma conclusão”, disse Kane. “Como você marca a mão na semana passada e não marca nesta semana, as duas decisões são simplesmente absurdas. O PSG deveria ter recebido um segundo cartão amarelo claro. Ele [o árbitro] mudou de ideia, talvez a atmosfera tenha afetado ele.”
- AFP
Uma história agridoce para o capitão da Inglaterra
Embora o resultado da equipe tenha sido devastador, Kane conseguiu alcançar um marco pessoal que o coloca no seleto grupo dos grandes. Ao marcar o gol de empate nos acréscimos daquela noite, ele se tornou o primeiro jogador desde Cristiano Ronaldo a marcar em seis partidas consecutivas da fase eliminatória da Liga dos Campeões. No entanto, o recorde serviu de pouco consolo para um jogador que marcou 55 gols em todas as competições nesta temporada, mas que enfrentará o destino de uma campanha continental sem títulos.
“Acho que foi uma temporada muito forte, mas na Liga dos Campeões tudo sempre se resume aos detalhes finais”, refletiu Kane. “Tínhamos o sonho de conquistar todos os troféus, somos bons o suficiente para conseguir isso e é por isso que dói.” O Bayern agora terá que voltar seu foco para as competições nacionais, buscando garantir a dobradinha doméstica, com a final da DFB-Pokal contra o Stuttgart servindo como sua principal chance de redenção.