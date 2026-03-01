Harry Kane conquista TRÊS recordes com dois gols pelo Bayern de Munique contra o Dortmund na vitória no Der Klassiker

Ao fazer isso, Kane transcendeu seus próprios marcos pessoais para alcançar um feito que não era visto há quase um século. Ele é agora o primeiro inglês a atingir a marca de 45 gols em uma temporada desde que o lendário Dixie Dean marcou 46 pelo Everton durante a campanha de 1931/32. Essa conquista estatística, que permaneceu por 94 anos, ressalta que os dois gols brilhantes de Kane são obra de um atacante que atua em um nível histórico de elite.

Incrivelmente, o pênalti também lhe rendeu mais um lugar nos livros de história. Ao registrar sua quarta dobradinha consecutiva na liga, ele se tornou apenas o terceiro jogador na história da Bundesliga a marcar quatro dobradinhas seguidas. Ele agora se junta a um clube exclusivo ao lado de Lothar Emmerich, do Dortmund, e Tomislav Maric, do Wolfsburg, que alcançaram o marco em 1967 e 2001, respectivamente. Isso se soma à sua crescente coleção de prêmios individuais desde que se transferiu do norte de Londres para Munique.