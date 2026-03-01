Goal.com
Harry Kane conquista TRÊS recordes com dois gols pelo Bayern de Munique contra o Dortmund na vitória no Der Klassiker

Harry Kane continua a reescrever os livros de história na Alemanha, quebrando três recordes distintos de gols marcados ao balançar duas vezes as redes pelo Bayern de Munique na dramática vitória por 3 a 2 no Der Klassiker. O capitão da Inglaterra chegou a impressionantes 45 gols em todas as competições nesta temporada, com dois gols marcados no emocionante jogo de sábado, com cinco gols, fora de casa, contra o rival Borussia Dortmund.

  • Kane supera seu recorde pessoal com dois gols precisos

    Kane empatou para o Bayern aos 54 minutos, respondendo ao gol inicial de Nico Schlotterbeck. Depois que Joshua Kimmich encontrou Serge Gnabry na trave posterior, o cruzamento de cabeça de Gnabry deixou Kane livre para finalizar e igualar seu recorde de 44 gols em 2023/24. O drama continuou pouco depois, quando uma falta de Schlotterbeck em Josip Stanisic resultou em um pênalti para o Bayern apenas 15 minutos depois. O ex-craque do Tottenham Hotspur converteu o pênalti, colocando seu time em vantagem por 2 a 1 e alcançando a marca histórica de 45 gols nesta temporada.

    História inglesa e marcos da Bundesliga

    Ao fazer isso, Kane transcendeu seus próprios marcos pessoais para alcançar um feito que não era visto há quase um século. Ele é agora o primeiro inglês a atingir a marca de 45 gols em uma temporada desde que o lendário Dixie Dean marcou 46 pelo Everton durante a campanha de 1931/32. Essa conquista estatística, que permaneceu por 94 anos, ressalta que os dois gols brilhantes de Kane são obra de um atacante que atua em um nível histórico de elite.

    Incrivelmente, o pênalti também lhe rendeu mais um lugar nos livros de história. Ao registrar sua quarta dobradinha consecutiva na liga, ele se tornou apenas o terceiro jogador na história da Bundesliga a marcar quatro dobradinhas seguidas. Ele agora se junta a um clube exclusivo ao lado de Lothar Emmerich, do Dortmund, e Tomislav Maric, do Wolfsburg, que alcançaram o marco em 1967 e 2001, respectivamente. Isso se soma à sua crescente coleção de prêmios individuais desde que se transferiu do norte de Londres para Munique.

  • Mais para os livros de recordes

    Ainda mais impressionante foi o desempenho clínico de Kane no Der Klassiker, que lhe permitiu quebrar seu recorde pessoal de gols em nove partidas a menos do que sua marca anterior. Durante a temporada 2023/24, ele alcançou 44 gols em 45 partidas, atingindo esse pico em sua última partida contra o VfB Stuttgart em maio. No entanto, com um mínimo de 13 partidas ainda restantes na programação atual, o capitão da Inglaterra está bem posicionado para aumentar significativamente essa contagem, já que o Bayern de Munique busca títulos em várias frentes.

    A presença contínua do clube em vários torneios eliminatórios oferece inúmeras oportunidades de gol. O Bayern continua ativo tanto na Liga dos Campeões quanto na DFB-Pokal, onde uma boa campanha aumentaria ainda mais as estatísticas de Kane. Os jogadores de Vincent Kompany estão se preparando para o confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atalanta, um caminho que pode incluir até cinco partidas adicionais caso cheguem à final. Além disso, uma vitória sobre o Bayer Leverkusen nas semifinais da Pokal daria a Kane mais uma plataforma de alto nível para aumentar seu total histórico na final do torneio.

    Garantindo os troféus do Klassiker

    Esta conquista marca o mais recente marco pessoal para Kane, que recentemente ultrapassou a marca de 500 gols na carreira em menos partidas do que Cristiano Ronaldo. No entanto, o capitão da Inglaterra teve que dividir os holofotes durante um final caótico no Signal Iduna Park. Em um emocionante clássico, o pênalti recorde de Kane não garantiu o resultado imediatamente, já que Daniel Svensson, do Dortmund, empatou o placar em 2 a 2 com um voleio certeiro aos 83 minutos.

    Mas havia mais uma reviravolta reservada, com o capitão Kimmich garantindo a vitória para o Bayern apenas quatro minutos depois com um voleio, provocando cenas de euforia na torcida visitante. A vitória impressionante manteve os bávaros com 11 pontos de vantagem sobre o Dortmund na liderança da Bundesliga, enquanto eles buscam o segundo título consecutivo do campeonato.

