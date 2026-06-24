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Harry Kane comenta a grande chance perdida contra Gana, e o capitão da Inglaterra admite que foi neutralizado no empate da Copa do Mundo
Inglaterra frustrada pela defesa compacta de Gana
Kane ficou praticamente sem aparecer, enquanto a Inglaterra empatou em 0 a 0 com Gana em sua segunda partida na Copa do Mundo. As expectativas estavam altíssimas após a emocionante vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na semana passada, jogo em que Kane marcou dois gols, com Jude Bellingham e Marcus Rashford também balançando as redes. No entanto, o técnico de Gana, Carlos Queiroz, montou sua equipe com uma estrutura defensiva compacta que neutralizou completamente o adversário.
Kane conseguiu apenas três toques dentro da área adversária durante toda a partida. Ele ficou bastante limitado e teve dificuldades para encontrar ritmo contra um adversário que se posicionava bem atrás. Apesar do resultado decepcionante, a Inglaterra manteve uma posição sólida no torneio.
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Perder uma chance crucial no final da partida
A partida poderia ter terminado de forma diferente se Kane tivesse aproveitado uma chance no final da partida dentro da área, depois que uma cabeçada de Nico O'Reilly ricocheteou na trave.
Em entrevista à imprensa após a partida, Kane explicou sua visão sobre a chance perdida. Ele disse: “A gente passa por jogos assim. Eu só estava esperando que uma oportunidade como aquela aparecesse para mim. Foi o tipo de jogo em que, como atacante, você fica esperando a bola quicar, e foi o que aconteceu. Não consegui chegar bem na bola, mas acredito que, na maioria das vezes, eu teria marcado. É o que é. Já sou atacante há tempo suficiente para saber que nem sempre a bola entra, então tenho que aceitar isso.”
A missão de marcação individual de Partey
Kane compreendeu perfeitamente por que as oportunidades foram tão escassas, destacando o rigoroso sistema de marcação individual empregado por Gana para neutralizá-lo. Thomas Partey ficou encarregado de marcá-lo de perto, o que reduziu drasticamente o espaço disponível nas áreas centrais. Kane detalhou as dificuldades táticas que enfrentou durante a partida, reconhecendo a solidez defensiva do adversário.
“Fui praticamente marcado individualmente por [Thomas] Partey durante grande parte da partida. Eu realmente não tive espaço para recuar e chegar mais tarde na área, e eles também defenderam bem a área”, acrescentou Kane. “Tivemos muitos cruzamentos, mas simplesmente não conseguimos dar o primeiro toque. As bolas pelo meio eram difíceis de trabalhar porque a área estava muito compacta.”
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O que vem a seguir para a Inglaterra?
Apesar desse empate sem gols, a Inglaterra ocupa atualmente a liderança do Grupo L com quatro pontos, à frente de Gana pelo saldo de gols. A Croácia vem logo atrás, com três pontos, enquanto o Panamá permanece na última posição, com zero pontos. Os Três Leões agora voltam sua atenção para a decisiva última partida da fase de grupos contra o Panamá, na qual terão como objetivo principal garantir a vitória para assegurar a liderança do grupo e avançar para a próxima fase.