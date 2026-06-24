Kane ficou praticamente sem aparecer, enquanto a Inglaterra empatou em 0 a 0 com Gana em sua segunda partida na Copa do Mundo. As expectativas estavam altíssimas após a emocionante vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na semana passada, jogo em que Kane marcou dois gols, com Jude Bellingham e Marcus Rashford também balançando as redes. No entanto, o técnico de Gana, Carlos Queiroz, montou sua equipe com uma estrutura defensiva compacta que neutralizou completamente o adversário.

Kane conseguiu apenas três toques dentro da área adversária durante toda a partida. Ele ficou bastante limitado e teve dificuldades para encontrar ritmo contra um adversário que se posicionava bem atrás. Apesar do resultado decepcionante, a Inglaterra manteve uma posição sólida no torneio.