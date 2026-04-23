Harry Kane chega aos 52 gols! O atacante inglês marca mais uma vez, levando o Bayern à vitória sobre o Bayer Leverkusen e mantendo vivo o sonho do triplo

A pressão implacável dos bávaros acabou por dar frutos aos 22 minutos. Jamal Musiala cruzou com perfeição pela direita; Diaz deixou a bola passar habilmente, permitindo que Kane mandasse a bola no ângulo superior da rede. Foi o 52º gol do capitão da Inglaterra na temporada, consolidando ainda mais sua incrível campanha na Alemanha.

O resultado ficou definido nos momentos finais do tempo de acréscimo, quando Leon Goretzka lançou Diaz no contra-ataque. O ponta manteve a calma para marcar e fazer 2 a 0, provocando comemorações entre a torcida visitante. O Bayern agora aguarda o vencedor da segunda semifinal entre Stuttgart e Freiburg para saber quem será seu adversário em Berlim.