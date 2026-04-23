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Harry KaneGetty Images
Yosua Arya

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Harry Kane chega aos 52 gols! O atacante inglês marca mais uma vez, levando o Bayern à vitória sobre o Bayer Leverkusen e mantendo vivo o sonho do triplo

H. Kane
Bayern de Munique
Bayer Leverkusen x Bayern de Munique
Bayer Leverkusen
Copa da Alemanha

Harry Kane marcou seu 52º gol nesta temporada extraordinária, ajudando o Bayern de Munique a garantir a vitória por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen. A vitória leva a equipe de Vincent Kompany à final da DFB-Pokal, na busca pelo triplo.

  • O Bayern avança para a final da DFB-Pokal

    A busca do Bayern de Munique pelo bicampeonato nacional continua em bom caminho após a vitória por 2 a 0 sobre o Bayer de Leverkusen na semifinal da DFB-Pokal. A equipe de Vincent Kompany viajará para Berlim para disputar a final pela primeira vez desde 2020, após uma atuação em que controlou o ritmo do jogo desde o apito inicial.


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    Kane abre o placar em uma exibição dominante

    A pressão implacável dos bávaros acabou por dar frutos aos 22 minutos. Jamal Musiala cruzou com perfeição pela direita; Diaz deixou a bola passar habilmente, permitindo que Kane mandasse a bola no ângulo superior da rede. Foi o 52º gol do capitão da Inglaterra na temporada, consolidando ainda mais sua incrível campanha na Alemanha.

    O resultado ficou definido nos momentos finais do tempo de acréscimo, quando Leon Goretzka lançou Diaz no contra-ataque. O ponta manteve a calma para marcar e fazer 2 a 0, provocando comemorações entre a torcida visitante. O Bayern agora aguarda o vencedor da segunda semifinal entre Stuttgart e Freiburg para saber quem será seu adversário em Berlim.

  • "Estávamos no controle"

    A vitória manteve vivas as esperanças do Bayern de conquistar todos os títulos restantes nesta temporada e também colocou Kane no caminho para conquistar ainda mais troféus. Após a partida, ele declarou ao site oficial do clube: “Foi uma atuação realmente sólida do início ao fim. A maneira como jogamos e como recuperamos a bola na zona alta do campo nos proporcionou boas oportunidades tanto no primeiro quanto no segundo tempo. A única coisa que poderíamos ter feito melhor é marcar mais gols. Nós os mantivemos no jogo. Os últimos 10 minutos são sempre um pouco tensos, é claro, mas no geral tivemos o controle. Eles não criaram muitas chances.”

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    A jornada para conquistar o triplo

    Com Kane continuando sua sequência de gols que bate recordes e a equipe demonstrando uma enorme solidez defensiva sob o comando de Kompany, a perspectiva de conquistar a tríplice coroa continua sendo uma possibilidade concreta. Embora Kompany possa fazer rodízio contra o Mainz na Bundesliga, onde o time já garantiu o título, o Bayern enfrentará o Paris Saint-Germain nas semifinais da Liga dos Campeões na próxima semana.

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