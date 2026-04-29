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Harry Kane bate o recorde de Steven Gerrard na Liga dos Campeões após marcar um gol decisivo pelo Bayern de Munique em um confronto emocionante contra o PSG
Noite de recordes para o capitão da Inglaterra
O atacante de 32 anos abriu o placar de pênalti aos 17 minutos, demonstrando nervos de aço após Luis Díaz ter sido derrubado na área. Ao converter o pênalti, Kane tornou-se o primeiro jogador inglês a marcar em seis partidas consecutivas da Liga dos Campeões, ultrapassando oficialmente a lenda do Liverpool, Gerrard, que conseguiu cinco gols seguidos durante a temporada 2007-08.
Não foi apenas um marco para o ex-jogador do Tottenham, já que ele também alcançou 61 participações em gols em uma única temporada pela primeira vez em sua carreira profissional. Sua incrível contagem agora é de 54 gols e sete assistências, marcando um recorde pessoal enquanto ele continua a justificar seu alto valor na Baviera.
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Um clássico instantâneo da Liga dos Campeões
A partida no Parc des Princes ficará marcada como um dos confrontos mais caóticos da história da competição. Após o gol de abertura de Kane, o jogo ganhou vida quando Khvicha Kvaratskhelia, João Neves e Ousmane Dembélé viraram o placar para os anfitriões. Michael Olise manteve o Bayern na disputa com um chute forte de 20 metros, mas o PSG acabou assumindo uma vantagem dominante de 5 a 2 aos 60 minutos.
Refletindo sobre a natureza frenética da partida, Kane disse à Amazon Prime: “Acho que vocês viram duas equipes de alto nível em campo. Especialmente no jogo ofensivo, na transição, na velocidade, na intensidade, nos duelos individuais. Duas das melhores equipes se enfrentando de igual para igual. Tivemos momentos em que poderíamos ter encerrado o jogo mais cedo.”
O Bayern se recusa a ceder
Apesar da desvantagem de três gols, a equipe de Vincent Kompany demonstrou imensa garra para voltar ao jogo. Gols no final da partida de Dayot Upamecano e Luis Díaz mudaram o rumo da partida, deixando o placar final em 5 a 4 e garantindo que a segunda partida em Munique permaneça em equilíbrio delicado. Kane não hesitou em elogiar seus companheiros pela resiliência em um ambiente hostil.
“Temos muito orgulho de termos chegado a 5 a 4, porque jogar fora de casa, perdendo por 5 a 2, pode ser uma situação realmente difícil. Mas lutamos, nos esforçamos e estamos de volta à disputa”, acrescentou o atacante.
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Em busca de Lewandowski e da glória europeia
O total de 54 gols de Kane nesta temporada o coloca entre os melhores, sendo a maior marca alcançada por um jogador nas cinco principais ligas da Europa desde que Robert Lewandowski marcou 55 na temporada 2019-20. Embora o recorde do atacante polonês na Bundesliga em uma única temporada possa estar um pouco fora de alcance, o foco principal de Kane continua sendo trazer a Taça da Europa de volta a Munique. Com o apoio da torcida local, Kane está confiante na reviravolta.
Olhando para a partida de volta, Kane observou: “Conforme o jogo avançava, ficamos cada vez melhores. Eles começaram a se cansar, então iremos à Allianz Arena e tentaremos manter a mesma intensidade. Houve muitos momentos decisivos em campo e provavelmente será a mesma coisa na próxima semana. Então, jogando em casa com a torcida nos apoiando na Allianz Arena, esperamos que isso nos impulsione para a vitória.”