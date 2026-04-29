Harry Kane bate o recorde de Steven Gerrard na Liga dos Campeões após marcar um gol decisivo pelo Bayern de Munique em um confronto emocionante contra o PSG

O atacante de 32 anos abriu o placar de pênalti aos 17 minutos, demonstrando nervos de aço após Luis Díaz ter sido derrubado na área. Ao converter o pênalti, Kane tornou-se o primeiro jogador inglês a marcar em seis partidas consecutivas da Liga dos Campeões, ultrapassando oficialmente a lenda do Liverpool, Gerrard, que conseguiu cinco gols seguidos durante a temporada 2007-08.

Não foi apenas um marco para o ex-jogador do Tottenham, já que ele também alcançou 61 participações em gols em uma única temporada pela primeira vez em sua carreira profissional. Sua incrível contagem agora é de 54 gols e sete assistências, marcando um recorde pessoal enquanto ele continua a justificar seu alto valor na Baviera.



