Harry Kane aponta o PSG como favorito à Liga dos Campeões enquanto a Uefa confirma os potes do sorteio da fase de liga de 2026-27

Kane aumentou a expectativa antes da campanha 2026-27 da Liga dos Campeões da UEFA ao declarar o PSG como o favorito absoluto para levantar o troféu mais cobiçado do futebol europeu de clubes. Kane acredita que o status de campeão em duas temporadas consecutivas faz do clube a escolha natural para o título mais uma vez nesta temporada.

O capitão da Inglaterra foi claro em sua avaliação da hierarquia ao ser perguntado sobre os candidatos ao troféu. Kane disse: "Acho que o PSG é o primeiro favorito, já que ganhou duas vezes seguidas, e depois, claro, há outros como Bayern, Arsenal, Real Madrid, Barcelona... Todos os grandes times estarão lá", disse Kane à Marca.