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Harry Kane aponta o PSG como favorito à Liga dos Campeões enquanto a Uefa confirma os potes do sorteio da fase de liga de 2026-27
Posicionando o PSG como o principal rival
Kane aumentou a expectativa antes da campanha 2026-27 da Liga dos Campeões da UEFA ao declarar o PSG como o favorito absoluto para levantar o troféu mais cobiçado do futebol europeu de clubes. Kane acredita que o status de campeão em duas temporadas consecutivas faz do clube a escolha natural para o título mais uma vez nesta temporada.
O capitão da Inglaterra foi claro em sua avaliação da hierarquia ao ser perguntado sobre os candidatos ao troféu. Kane disse: "Acho que o PSG é o primeiro favorito, já que ganhou duas vezes seguidas, e depois, claro, há outros como Bayern, Arsenal, Real Madrid, Barcelona... Todos os grandes times estarão lá", disse Kane à Marca.
- Getty
Refletindo sobre decepções continentais do passado
À medida que o sorteio da fase de liga se aproxima, o cenário competitivo foi formalizado com a confirmação dos potes. Os 36 postulantes à Champions League foram divididos em quatro potes para a próxima cerimônia. O Bayern está no Pote 1 ao lado de pesos-pesados como Real Madrid, Manchester City e Liverpool, garantindo um início de alta intensidade para o reformulado torneio continental.
Ao refletir sobre a campanha do Bayern na edição anterior da competição, Kane se mostrou otimista apesar da eliminação na semifinal. "Acho que fizemos uma campanha muito boa na Europa. Perdemos contra uma grande equipe como o PSG por uma margem muito pequena, então às vezes você tem que aceitar essas coisas e seguir em frente. Desde o primeiro dia em que cheguei aqui, sei que também os outros jogadores e os treinadores voltaram ao trabalho com a mesma mentalidade", observou Kane.
Nova temporada, mesma ambição para Kane
Com a página virada em relação à temporada passada, Kane está totalmente focado em conquistar títulos na Baviera. A Champions League segue sendo o prêmio máximo para um jogador de seu calibre, e ele insiste que a fome dentro do elenco do Bayern não diminuiu após os recentes quase fracassos. O clube está desesperado para voltar ao topo do futebol europeu e levar o troféu de volta à Allianz Arena pela primeira vez desde 2020.
O atacante enfatizou que os resultados do ano passado já não importam enquanto eles se preparam para uma nova investida no continente. Kane explicou: "A temporada passada já ficou para trás e veremos o que acontece nesta. Agora é seguir em frente, lutar por esta temporada e, obviamente, a Champions League é um dos nossos grandes objetivos. Estamos prontos para trabalhar duro e ver aonde essa jornada nos leva, sabendo que cada partida nesta competição apresenta um desafio único e difícil."
- AFP
Formato reformulado cria caminho mais longo
Com as equipes tendo de enfrentar uma fase de liga de oito jogos antes do mata-mata, Kane sabe bem disso enquanto se prepara para um calendário apertado. O Bayern precisará manter a consistência ao longo de vários meses para garantir uma das primeiras posições para as fases posteriores da competição.
"Estamos apenas começando. Estamos no pé da montanha e ainda há um longo caminho a percorrer na subida, muitos jogos pela frente, oito partidas na fase de liga e, obviamente, depois vem toda a fase mata-mata", concluiu Kane.
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