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Harry Kane ao Ballon d'Or? Ex-atacante da Inglaterra aposta que a estrela do Bayern de Munique "entrará na disputa" — mas somente se conquistar a Liga dos Campeões
Quantos gols Kane marcou pelo Bayern de Munique?
Kane tem conseguido manter um nível notável de regularidade individual desde que trocou o Tottenham — onde era o maior artilheiro de todos os tempos — pelo Bayern, em 2023. Os recordes foram reescritos na Alemanha, com 132 gols marcados em 135 partidas.
Uma jogada individual impressionante, na qual ele se contorceu por entre os espaços mais apertados na entrada da área antes de chutar no ângulo superior, foi registrada na goleada do Bayern sobre a Atalanta nas oitavas de final da Liga dos Campeões.
O jogador de 32 anos está claramente transbordando de confiança e tem mais um título da Bundesliga — além de sua terceira Chuteira de Ouro — em sua mira. Ele também liderará a busca da Inglaterra pela glória na Copa do Mundo neste verão como capitão de seu país.
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Será que Kane vai ganhar a Bola de Ouro em 2026?
Questionado sobre se Kane é um candidato sério ao Ballon d’Or, Heskey — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a Betinia — disse: “Ele está entre os melhores, não é mesmo? Ele definitivamente está na disputa — especialmente quando se trata do que ele realmente fez, todos os gols, os recordes de gols que vem quebrando; ele está definitivamente entre os melhores. O interessante é que estamos falando de Harry Kane como Ballon d’Or; teria sido a mesma coisa se ele tivesse ficado na Inglaterra? Provavelmente não.”
A Copa do Mundo provavelmente vai decidir quem vai levar a Bola de Ouro
Outro ex-atacante da seleção inglesa, Michael Owen, disse recentemente aoGOAL quando lhe foi feita a mesma pergunta — o ex-jogador do Liverpool e do Real Madrid, que conquistou sua própria Bola de Ouro em 2001, afirmou: “Eu uso a expressão ‘tempestade perfeita’. A Bola de Ouro é um cenário de tempestade perfeita: você precisa estar tendo uma temporada excepcional e fazer parte de um time excepcional — ou, pelo menos, de um time vencedor. Tudo isso ajuda e dá uma enorme vantagem.
“O Bayern de Munique vai ganhar o campeonato, está muito à frente; se eles ganharem a Liga dos Campeões e ele tiver uma Copa do Mundo decente, então, com certeza, Harry Kane teria uma chance de levar esse prêmio. São apenas suposições.
“Em um ano de Copa do Mundo, muito depende de quem ganha a Copa do Mundo. Isso vai ter um peso enorme. Alguém pode ter uma temporada mediana, mas se for o artilheiro da Copa do Mundo e marcar o gol da vitória na final, é bem difícil argumentar que não contribuiu para o prêmio máximo de todos os tempos, e isso vai ter um peso enorme. Se ele se mantiver em forma e saudável, tiver um bom desempenho e sua equipe for boa, então é claro que ele tem uma grande chance.”
Kane falou sobre a busca por esse prêmio: “Obviamente, eu adoraria ganhar a Bola de Ouro. Essencialmente, é um troféu de equipe que o melhor jogador daquela equipe ganha; então, não importa como você se saia em uma temporada, a menos que você vença as maiores competições, quem vai ganhar desta vez será o vencedor da Liga dos Campeões ou da Copa do Mundo.”
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A Inglaterra está desesperada para que o capitão Kane não sofra nenhuma lesão
Kane vem lidando com uma pequena lesão nos últimos tempos, o que levou o Bayern a administrar cuidadosamente sua agenda, mas ele parecia estar em plena forma e em grande fase contra a Atalanta. A Inglaterra está ansiosa para que seu capitão e ícone evite mais lesões inoportunas.
Heskey acrescentou sobre as questões de condicionamento físico no final de campanhas nacionais e continentais exaustivas: “Olha, quando se fala de Harry Kane, o seu talismã, aquele que não para de quebrar todos os recordes de gols onde quer que vá, é preciso ficar preocupado. É preciso tentar protegê-lo como se fosse de vidro, mas é difícil com cada vez mais jogos hoje em dia, não é? O calendário está ficando cada vez mais lotado, e isso já foi discutido antes quando se trata das pausas de inverno. Acredito que estejam pensando em trazer isso de volta, e é uma necessidade, porque a realidade é que, se realmente queremos conquistar o troféu na Copa do Mundo ou na Eurocopa, precisamos de pernas mais descansadas no final da temporada.
“É por isso que existe o período de entressafra e a pré-temporada, porque depois de uma longa temporada fica muito difícil. Você tem uma pausa e depois volta à ativa, mas a pausa dura apenas uma semana e é difícil; mas mentalmente você precisa se colocar no estado de espírito certo para saber que ainda está na batalha, que ainda tem que voltar à ativa, e acho que temos uma chance muito boa.
“O clima é o maior desafio para mim; o clima, para mim, vai ser o grande problema. Com a umidade, o calor... simplesmente não estamos acostumados a isso aqui, não é mesmo? Então, isso vai ser difícil. Mas temos jogadores, e o engraçado é que temos jogadores que já chegaram longe em torneios; temos jogadores mais jovens que já ganharam torneios, então eles sabem o que significa avançar nesses torneios e tentar vencer.”
Jogos da Inglaterra: Amistosos antes da divulgação da convocação para a Copa do Mundo
A Inglaterra disputará em breve amistosos contra o Uruguai e o Japão, enquanto Thomas Tuchel define sua seleção definitiva antes que os planos para a Copa do Mundo precisem ser finalizados. Kane, com 78 gols pela seleção, fará parte desse projeto e ainda pode vir a se tornar o primeiro inglês desde Owen a conquistar a Bola de Ouro.
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