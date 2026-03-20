Harry Kane ao Ballon d'Or? Ex-atacante da Inglaterra aposta que a estrela do Bayern de Munique "entrará na disputa" — mas somente se conquistar a Liga dos Campeões

Kane vem lidando com uma pequena lesão nos últimos tempos, o que levou o Bayern a administrar cuidadosamente sua agenda, mas ele parecia estar em plena forma e em grande fase contra a Atalanta. A Inglaterra está ansiosa para que seu capitão e ícone evite mais lesões inoportunas.

Heskey acrescentou sobre as questões de condicionamento físico no final de campanhas nacionais e continentais exaustivas: “Olha, quando se fala de Harry Kane, o seu talismã, aquele que não para de quebrar todos os recordes de gols onde quer que vá, é preciso ficar preocupado. É preciso tentar protegê-lo como se fosse de vidro, mas é difícil com cada vez mais jogos hoje em dia, não é? O calendário está ficando cada vez mais lotado, e isso já foi discutido antes quando se trata das pausas de inverno. Acredito que estejam pensando em trazer isso de volta, e é uma necessidade, porque a realidade é que, se realmente queremos conquistar o troféu na Copa do Mundo ou na Eurocopa, precisamos de pernas mais descansadas no final da temporada.

“É por isso que existe o período de entressafra e a pré-temporada, porque depois de uma longa temporada fica muito difícil. Você tem uma pausa e depois volta à ativa, mas a pausa dura apenas uma semana e é difícil; mas mentalmente você precisa se colocar no estado de espírito certo para saber que ainda está na batalha, que ainda tem que voltar à ativa, e acho que temos uma chance muito boa.

“O clima é o maior desafio para mim; o clima, para mim, vai ser o grande problema. Com a umidade, o calor... simplesmente não estamos acostumados a isso aqui, não é mesmo? Então, isso vai ser difícil. Mas temos jogadores, e o engraçado é que temos jogadores que já chegaram longe em torneios; temos jogadores mais jovens que já ganharam torneios, então eles sabem o que significa avançar nesses torneios e tentar vencer.”