Kane teve outra atuação magistral para alcançar a impressionante marca de 100 gols na elite do futebol alemão em apenas 97 jogos. O atacante primeiro deu a assistência para Lennart Karl abrir o placar aos 26 minutos de partida, mostrando sua capacidade de criação de elite, antes de Maurice Krattenmacher empatar para os donos da casa.

Aparecendo quando o Bayern de Munique mais precisou dele, Kane marcou o gol decisivo aos 72 minutos. De acordo com as estatísticas da partida da Sofascore, essa finalização histórica confirmou seu 100º gol na Bundesliga, coroando uma exibição individual extraordinária fora de casa.