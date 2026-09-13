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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Harry Kane alcança a marca de 100 gols na Bundesliga, enquanto o Bayern de Munique garante vitória apertada sobre o Elversberg

H. Kane
Bayern de Munique
Elversberg x Bayern de Munique
Elversberg
Bundesliga

Harry Kane entrou para a história ao marcar seu 100º gol na Bundesliga e seu 150º no total pelo Bayern de Munique. O prolífico atacante inglês balançou as redes no segundo tempo para ajudar o gigante bávaro a garantir uma vitória fora de casa por 2 a 1, muito disputada, sobre o Elversberg no domingo, assegurando que o clube subisse para o quarto lugar na classificação inicial da liga.

  • Quebrando recordes em tempo recorde

    Kane teve outra atuação magistral para alcançar a impressionante marca de 100 gols na elite do futebol alemão em apenas 97 jogos. O atacante primeiro deu a assistência para Lennart Karl abrir o placar aos 26 minutos de partida, mostrando sua capacidade de criação de elite, antes de Maurice Krattenmacher empatar para os donos da casa.

    Aparecendo quando o Bayern de Munique mais precisou dele, Kane marcou o gol decisivo aos 72 minutos. De acordo com as estatísticas da partida da Sofascore, essa finalização histórica confirmou seu 100º gol na Bundesliga, coroando uma exibição individual extraordinária fora de casa.

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  • SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Um marco lendário para o atacante da Inglaterra

    O gol contra o Elversberg não apenas garantiu uma marca nacional; também representou seu 150º gol no total pelo Bayern de Munique em apenas 153 partidas em todas as competições. O lendário atacante inglês transformou completamente o ataque bávaro desde sua chegada.

    Com uma média de quase um gol por jogo, Kane continua a desafiar as expectativas e a reescrever a história moderna do clube. O Bayern de Munique tem dependido fortemente de seu talismã, e seus números subjacentes refletem uma atuação ofensiva dominante e completa, que deixa os defensores adversários constantemente sem resposta.


  • Forma imparável ao longo de todo o ano calendário

    Sua consistência fenomenal é perfeitamente ilustrada por sua produção impressionante ao longo do ano-calendário de 2026. Kane já soma 77 gols e deu nove assistências, levando seu total a incríveis 86 participações em gols nos últimos nove meses.

    Essa forma incansável foi mantida sem qualquer dificuldade na atual campanha. Em apenas quatro partidas nesta temporada, o artilheiro já contabilizou quatro gols e duas assistências. Estatísticas tão impressionantes destacam por que o gigante alemão tem um dos ataques mais letais do futebol europeu neste momento.

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    De olho no próximo desafio

    Após esta vitória suada fora de casa, o Bayern rapidamente voltará suas atenções para o próximo desafio doméstico. O gigante bávaro enfrentará o Union Berlin na próxima sexta-feira, antes da próxima pausa para jogos de seleções. Kane, sem dúvida, buscará ampliar sua incrível marca de 150 gols nessa partida, enquanto o clube tenta manter seu forte embalo neste início de temporada antes da parada.

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