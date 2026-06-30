Harry Kane afirmou que ter optado por se transferir para o Bayern de Munique em vez de permanecer na Premier League foi um erro, enquanto Michael Owen considera o atacante “o melhor de todos os tempos da Inglaterra”

Em sua coluna no Daily Mail, Owen revelou que mudou completamente de opinião em relação a Kane, nomeando-o oficialmente o melhor atacante que a Inglaterra já produziu. Refletindo sobre sua própria carreira, o vencedor da Bola de Ouro admitiu que antes acreditava que a finalização fosse um dom inato, mas agora vê o astro do Bayern de Munique como um exemplo de excelência conquistada com esforço próprio, por meio de trabalho incansável e repetição.

“Quanto mais envelheço, mais percebo que estava errado sobre os atacantes — e Harry Kane é um exemplo do motivo pelo qual mudei de opinião”, escreveu Owen. “Isso pode parecer ridículo, considerando tudo o que Harry conquistou, mas não acho que ele tenha nascido para se tornar o jogador que é hoje. É isso, acima de tudo, que me faz admirá-lo. É por isso que, sem hesitar, o considero o maior atacante da história da Inglaterra.”