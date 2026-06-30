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Harry Kane afirmou que ter optado por se transferir para o Bayern de Munique em vez de permanecer na Premier League foi um erro, enquanto Michael Owen considera o atacante “o melhor de todos os tempos da Inglaterra”
O maior de todos os tempos
Em sua coluna no Daily Mail, Owen revelou que mudou completamente de opinião em relação a Kane, nomeando-o oficialmente o melhor atacante que a Inglaterra já produziu. Refletindo sobre sua própria carreira, o vencedor da Bola de Ouro admitiu que antes acreditava que a finalização fosse um dom inato, mas agora vê o astro do Bayern de Munique como um exemplo de excelência conquistada com esforço próprio, por meio de trabalho incansável e repetição.
“Quanto mais envelheço, mais percebo que estava errado sobre os atacantes — e Harry Kane é um exemplo do motivo pelo qual mudei de opinião”, escreveu Owen. “Isso pode parecer ridículo, considerando tudo o que Harry conquistou, mas não acho que ele tenha nascido para se tornar o jogador que é hoje. É isso, acima de tudo, que me faz admirá-lo. É por isso que, sem hesitar, o considero o maior atacante da história da Inglaterra.”
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O erro da Bundesliga
Apesar de sua admiração pelo jogador, Owen continua firme em sua convicção de que a transferência para a Alemanha foi um retrocesso para um jogador do calibre de Kane. Ele argumentou que o domínio do Bayern de Munique em um campeonato “muito comum” não oferece o mesmo desafio nem o mesmo prestígio que teria representado quebrar o recorde histórico de gols da Premier League.
Owen expressou sua frustração com a transferência, observando que o atacante decidiu rejeitar o interesse do Barcelona e de outros grandes clubes para permanecer na Baviera. “Minha única reclamação em relação ao Harry é a transferência para o Bayern de Munique”, acrescentou ele. “Eu disse isso na época e não mudei de ideia. Entendo os benefícios, e espero que a Inglaterra perceba isso nas próximas semanas... Mas, em termos de carreira, ele está acima do nível da Bundesliga.”
Mentalidade de elite e longevidade
Owen elogiou a força mental e a resistência de Kane, destacando como o jogador de 32 anos tem continuado a adaptar seu estilo de jogo. Ele observou que a capacidade de Kane de recuar e articular jogadas amadureceu significativamente, mas afirmou que seu maior valor continua sendo sua calma de aço diante do gol, especialmente pela seleção nacional no cenário mundial.
“Sei que ele perdeu um pênalti contra a Croácia na partida de estreia, mas se tivermos um pênalti na final da Copa do Mundo, não quero que ninguém além de Harry Kane o cobrem”, insistiu Owen. “Ele tem nervos de aço. Adoro sua determinação. Adoro sua longevidade. Adoro o fato de ele nunca se lesionar. E adoro que seu jogo tenha ficado cada vez melhor.”
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Um legado que vai além das medalhas
Embora Kane tenha alcançado sucesso coletivo na Alemanha, Owen sugere que os títulos conquistados com o Bayern eram quase uma certeza e não definem sua grandeza. Em vez disso, ele vê Kane como uma figura inspiradora para os jovens jogadores, provando que a dedicação obsessiva pode superar a falta de vantagens físicas “concedidas por Deus”, como velocidade natural ou talento inato.
“Ganhar títulos da Bundesliga com o Bayern nunca definiria sua grandeza, porque o Bayern quase sempre os conquista”, concluiu Owen. “Nada disso muda o que sinto em relação a Kane. Ele é um jogador de futebol maravilhoso, um capitão excepcional e um ser humano brilhante. Mais importante ainda, ele é um exemplo. Um exemplo de que nem sempre é preciso nascer como Lionel Messi, Pelé ou Diego Maradona.”