Harry Kane afirmou que a Copa do Mundo não influenciará sua candidatura à Bola de Ouro, já que seu notável desempenho no Bayern de Munique o coloca “na disputa”

Essas proezas o colocam na disputa pelo prêmio de Bola de Ouro. Questionado sobre se Kane precisa de um título na Copa do Mundo — após não ter conseguido o sucesso na Liga dos Campeões — para ganhar o Ballon d’Or, o ex-atacante da Inglaterra Fowler — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetMGM — disse: “Não necessariamente. Acho que, do ponto de vista individual, é claro que isso seria brilhante. Acho que, no caso de Harry Kane, seu histórico já está comprovado. Ele foi para a Alemanha e provavelmente superou as expectativas de muita gente sobre o quão bem ele se sairia por lá.

“Quando se pensa na Bola de Ouro e nos grandes jogadores, ele tem que ser mencionado. Ele tem que estar entre os melhores por causa de seu histórico. Não acho que ganhar a Copa do Mundo vá influenciar em nada a decisão. Para ser justo, acho que ele já provou seu valor.

“Ele não ganhou a Liga dos Campeões este ano. Obviamente, ele ganhou a Bundesliga e tem sido fantástico em termos de gols e desempenho. Mas não tenho certeza se ganhar a Copa do Mundo lhe dará aquele empurrãozinho extra, se é que você quer ganhar isso, porque acho que ele já provou seu valor. Para mim, isso não significa: ‘vamos dar a ele a Bola de Ouro porque ele ganhou a Copa do Mundo’. Seu histórico tem sido brilhante de qualquer maneira. Ele deve estar na disputa.

“Ele provavelmente é a escolha certa em termos de gols. Veja o jovem [Lamine] Yamal, que tem sido fantástico. Tem o [Ousmane] Dembélé, que obviamente vem de duas vitórias na Liga dos Campeões e vai ser mencionado de novo. Mas, por que o Harry Kane não seria mencionado, já que seus gols têm sido fantásticos?”