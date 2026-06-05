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Harry Kane afirmou que a Copa do Mundo não influenciará sua candidatura à Bola de Ouro, já que seu notável desempenho no Bayern de Munique o coloca “na disputa”
Kane, artilheiro histórico, busca fazer mais história com a Inglaterra
O maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham elevou para 78 o número de gols marcados pela seleção inglesa. Ele tem como meta chegar à marca dos 100 gols, juntando-se a nomes como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no seleto clube dos centurionistas, além de quebrar o recorde de partidas disputadas pela Inglaterra — que atualmente é de 125 convocações.
A braçadeira de capitão será vestida novamente quando ele disputar o principal evento da FIFA neste verão, com muitos apostando que ele fará mais história ao conquistar sua segunda Chuteira de Ouro no maior palco do esporte.
Se ele chegar ao topo dessa lista, a Inglaterra deve chegar perto do prêmio máximo – encerrando, nesse processo, 60 anos de sofrimento na busca por títulos. Kane já conquistou seu segundo título da Bundesliga e a taça da DFB-Pokal nesta temporada. Ele marcou 61 gols pelo Bayern em 51 jogos em todas as competições.
Será que Kane, estrela do Bayern de Munique, é um candidato ao Ballon d'Or em 2026?
Essas proezas o colocam na disputa pelo prêmio de Bola de Ouro. Questionado sobre se Kane precisa de um título na Copa do Mundo — após não ter conseguido o sucesso na Liga dos Campeões — para ganhar o Ballon d’Or, o ex-atacante da Inglaterra Fowler — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetMGM — disse: “Não necessariamente. Acho que, do ponto de vista individual, é claro que isso seria brilhante. Acho que, no caso de Harry Kane, seu histórico já está comprovado. Ele foi para a Alemanha e provavelmente superou as expectativas de muita gente sobre o quão bem ele se sairia por lá.
“Quando se pensa na Bola de Ouro e nos grandes jogadores, ele tem que ser mencionado. Ele tem que estar entre os melhores por causa de seu histórico. Não acho que ganhar a Copa do Mundo vá influenciar em nada a decisão. Para ser justo, acho que ele já provou seu valor.
“Ele não ganhou a Liga dos Campeões este ano. Obviamente, ele ganhou a Bundesliga e tem sido fantástico em termos de gols e desempenho. Mas não tenho certeza se ganhar a Copa do Mundo lhe dará aquele empurrãozinho extra, se é que você quer ganhar isso, porque acho que ele já provou seu valor. Para mim, isso não significa: ‘vamos dar a ele a Bola de Ouro porque ele ganhou a Copa do Mundo’. Seu histórico tem sido brilhante de qualquer maneira. Ele deve estar na disputa.
“Ele provavelmente é a escolha certa em termos de gols. Veja o jovem [Lamine] Yamal, que tem sido fantástico. Tem o [Ousmane] Dembélé, que obviamente vem de duas vitórias na Liga dos Campeões e vai ser mencionado de novo. Mas, por que o Harry Kane não seria mencionado, já que seus gols têm sido fantásticos?”
Kane admite que uma vitória na Copa do Mundo ajudaria sua candidatura à Bola de Ouro
Kane nunca escondeu que gostaria de seguir os passos de jogadores como Ronaldo e Messi, conquistando os prêmios individuais mais prestigiados. Ele admite que a glória na Copa do Mundo ajudaria consideravelmente nessa causa.
O atacante de 32 anos afirmou: “Eu seria um dos favoritos, com certeza. Considerando os troféus que ganhei nesta temporada e o número de gols que marquei, eu estaria na disputa. Especialmente porque, caso a Inglaterra vença a Copa do Mundo, é de se imaginar que o troféu vá para um jogador inglês.”
O último inglês a ganhar a Bola de Ouro: quem foi e quando?
O ex-atacante do Liverpool, do Real Madrid e da seleção inglesa, Michael Owen, continua sendo o último inglês a conquistar a Bola de Ouro. Ele alcançou esse feito notável há um quarto de século, em 2001.
Kane não é o único candidato a quebrar essa sequência de jejum em 2026, com Declan Rice — recém-saído de ajudar o Arsenal a conquistar seu primeiro título da Premier League em 22 anos — também na disputa. Jude Bellingham, que continua sendo um “Galáctico” no Real Madrid, gigante da La Liga, é outra superestrela da Inglaterra considerada capaz de conquistar uma Bola de Ouro em algum momento num futuro não muito distante.