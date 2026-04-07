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Harry Kane afirma que o Bayern de Munique, “sempre perigoso”, está ficando “ainda mais forte” depois que o atacante inglês ajudou a derrotar o Real Madrid na vitória da Liga dos Campeões
Vitória decisiva no Bernabéu
Em entrevista à TNT Sports após a partida, Kane expressou imensa satisfação com o resultado conquistado com muito esforço na Espanha. O Bayern garantiu uma vantagem crucial de 2 a 1 na primeira partida das quartas de final, com Luis Díaz abrindo o placar antes que o inglês dobrasse a vantagem logo após o intervalo. Os anfitriões reagiram com Kylian Mbappé, mas o gigante alemão se manteve firme.
“Todo o hype em torno disso, vir a Madri e tentar conseguir um resultado é sempre algo difícil de fazer. Tivemos algumas boas chances, e é preciso dar crédito a eles, pois também tiveram”, observou o atacante.
- AFP
O Bayern se fortalece em conjunto
O prolífico artilheiro destacou o vínculo crescente entre seus companheiros de equipe como a principal razão para o sucesso. A química do time está visivelmente melhorando, e ele acredita que eles estão atingindo o auge exatamente no momento certo.
“Podemos ficar muito felizes com a vitória e levar esse ânimo para a próxima semana”, disse ele. Refletindo sobre a força ofensiva da equipe, ele explicou o motivo de sua eficácia: “Tivemos momentos realmente bons juntos. Estamos na reta final da temporada agora. Quanto mais jogamos e treinamos juntos, mais forte fica essa conexão. Sempre nos sentimos perigosos, sempre temos a certeza de que podemos marcar gols.”
As impressionantes estatísticas da temporada de Kane & Co
O impacto do atacante vai muito além de seus 34 toques na bola e 17 passes completos contra o time espanhol. Apesar de ter tido poucas finalizações de qualidade, ele converteu sua chance com implacabilidade, assistido por Michael Olise. Essa eficiência reflete seus números fenomenais nesta temporada. Ele acumulou a impressionante marca de 49 gols em 41 partidas em todas as competições. Isso inclui 31 gols em 26 jogos da Bundesliga e incríveis 11 gols em apenas 10 partidas europeias. Defensivamente, ele também contribuiu com duas rebatidas, provando que o clube bávaro conta com um jogador verdadeiramente completo liderando seu ataque.
- AFP
De olho na segunda partida
O foco passa imediatamente para o jogo de volta na Alemanha. Com uma vantagem mínima, o clube não tem absolutamente nenhuma margem para complacência. “Estamos em boa posição, temos que manter o foco. Agora é só uma questão de recuperar as forças, e na próxima semana chegará a hora de tentar repetir o feito”, concluiu.