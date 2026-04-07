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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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Harry Kane afirma que o Bayern de Munique, “sempre perigoso”, está ficando “ainda mais forte” depois que o atacante inglês ajudou a derrotar o Real Madrid na vitória da Liga dos Campeões

H. Kane
Bayern de Munique
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Liga dos Campeões

O craque do Bayern de Munique, Harry Kane, afirma que sua equipe se sente cada vez mais letal na frente do gol após garantir uma vitória crucial na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. O atacante marcou o segundo gol decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid, demonstrando uma química cada vez maior no elenco enquanto buscam a glória europeia nesta fase final da campanha.

  • Vitória decisiva no Bernabéu

    Em entrevista à TNT Sports após a partida, Kane expressou imensa satisfação com o resultado conquistado com muito esforço na Espanha. O Bayern garantiu uma vantagem crucial de 2 a 1 na primeira partida das quartas de final, com Luis Díaz abrindo o placar antes que o inglês dobrasse a vantagem logo após o intervalo. Os anfitriões reagiram com Kylian Mbappé, mas o gigante alemão se manteve firme.

    “Todo o hype em torno disso, vir a Madri e tentar conseguir um resultado é sempre algo difícil de fazer. Tivemos algumas boas chances, e é preciso dar crédito a eles, pois também tiveram”, observou o atacante.

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    O Bayern se fortalece em conjunto

    O prolífico artilheiro destacou o vínculo crescente entre seus companheiros de equipe como a principal razão para o sucesso. A química do time está visivelmente melhorando, e ele acredita que eles estão atingindo o auge exatamente no momento certo.

    “Podemos ficar muito felizes com a vitória e levar esse ânimo para a próxima semana”, disse ele. Refletindo sobre a força ofensiva da equipe, ele explicou o motivo de sua eficácia: “Tivemos momentos realmente bons juntos. Estamos na reta final da temporada agora. Quanto mais jogamos e treinamos juntos, mais forte fica essa conexão. Sempre nos sentimos perigosos, sempre temos a certeza de que podemos marcar gols.”

  • As impressionantes estatísticas da temporada de Kane & Co

    O impacto do atacante vai muito além de seus 34 toques na bola e 17 passes completos contra o time espanhol. Apesar de ter tido poucas finalizações de qualidade, ele converteu sua chance com implacabilidade, assistido por Michael Olise. Essa eficiência reflete seus números fenomenais nesta temporada. Ele acumulou a impressionante marca de 49 gols em 41 partidas em todas as competições. Isso inclui 31 gols em 26 jogos da Bundesliga e incríveis 11 gols em apenas 10 partidas europeias. Defensivamente, ele também contribuiu com duas rebatidas, provando que o clube bávaro conta com um jogador verdadeiramente completo liderando seu ataque.

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    De olho na segunda partida

    O foco passa imediatamente para o jogo de volta na Alemanha. Com uma vantagem mínima, o clube não tem absolutamente nenhuma margem para complacência. “Estamos em boa posição, temos que manter o foco. Agora é só uma questão de recuperar as forças, e na próxima semana chegará a hora de tentar repetir o feito”, concluiu.

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