Em entrevista à TNT Sports após a partida, Kane expressou imensa satisfação com o resultado conquistado com muito esforço na Espanha. O Bayern garantiu uma vantagem crucial de 2 a 1 na primeira partida das quartas de final, com Luis Díaz abrindo o placar antes que o inglês dobrasse a vantagem logo após o intervalo. Os anfitriões reagiram com Kylian Mbappé, mas o gigante alemão se manteve firme.

“Todo o hype em torno disso, vir a Madri e tentar conseguir um resultado é sempre algo difícil de fazer. Tivemos algumas boas chances, e é preciso dar crédito a eles, pois também tiveram”, observou o atacante.