Harry Kane admite que o ex-companheiro de equipe do Tottenham, Christian Eriksen, terá de tomar “algumas decisões” após o segundo desmaio em campo

O capitão da Inglaterra confirmou que esteve em contato com Eriksen após o angustiante colapso do meio-campista dinamarquês no domingo. O incidente ocorreu durante o amistoso de preparação da Dinamarca contra a Ucrânia, gerando temores imediatos quanto à saúde e ao futuro do jogador de 34 anos no futebol.

Falando antes dos preparativos da Inglaterra para a Copa do Mundo, Kane expressou seu alívio pelo sucesso das intervenções médicas. Em uma entrevista emocionante, o atacante do Bayern de Munique disse à ITV Football: “Entrei em contato com ele [Eriksen] hoje”, ao tentar oferecer apoio a um jogador com quem passou seis anos e meio jogando no norte de Londres.



