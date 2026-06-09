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Harry Kane admite que o ex-companheiro de equipe do Tottenham, Christian Eriksen, terá de tomar “algumas decisões” após o segundo desmaio em campo
Kane entra em contato com ex-companheiro de equipe
O capitão da Inglaterra confirmou que esteve em contato com Eriksen após o angustiante colapso do meio-campista dinamarquês no domingo. O incidente ocorreu durante o amistoso de preparação da Dinamarca contra a Ucrânia, gerando temores imediatos quanto à saúde e ao futuro do jogador de 34 anos no futebol.
Falando antes dos preparativos da Inglaterra para a Copa do Mundo, Kane expressou seu alívio pelo sucesso das intervenções médicas. Em uma entrevista emocionante, o atacante do Bayern de Munique disse à ITV Football: “Entrei em contato com ele [Eriksen] hoje”, ao tentar oferecer apoio a um jogador com quem passou seis anos e meio jogando no norte de Londres.
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Desfibrilador evita tragédia com estrela da Dinamarca
O mundo do futebol ficou em choque quando Eriksen, que voltou ao futebol profissional com um desfibrilador cardioversor implantável (ICD) após sua parada cardíaca em 2021, caiu no gramado mais uma vez. Os primeiros relatos indicam que o dispositivo funcionou conforme o esperado durante o episódio de domingo.
Kane destacou a importância da rápida resposta médica e da tecnologia que salvou a vida do meio-campista mais uma vez. Refletindo sobre as cenas angustiantes do fim de semana, o capitão da Inglaterra comentou: “O principal é que o desfibrilador estava lá e funcionou.”
Ele acrescentou: “Ainda não tive notícias do Christian, mas, obviamente, ele divulgou um comunicado dizendo que vai se afastar para descansar e passar algum tempo com a família agora, o que eu acho importante”.
Futuro incerto para o ex-craque do Spurs
Embora o perigo médico imediato pareça ter passado, o incidente inevitavelmente levantou dúvidas sobre se Eriksen poderá continuar sua carreira no mais alto nível. Tendo defendido o Ajax, o Tottenham, a Inter, o Brentford e o Manchester United, o veterano continua sendo uma figura emblemática para seu país.
Kane admitiu que seu amigo agora enfrenta um período difícil de reflexão sobre sua saúde e sua carreira como jogador. Ele afirmou que Eriksen “tem algumas decisões a tomar”, enquanto o dinamarquês equilibra sua paixão pelo esporte com a realidade de um segundo incidente cardíaco grave em cinco anos.
O mundo do futebol se une em apoio a Eriksen
O mais recente susto com a saúde provocou uma onda de apoio em todo o mundo, com ex-clubes e ex-companheiros de equipe enviando mensagens de boa sorte ao meia dinamarquês. A resiliência de Eriksen já havia sido uma fonte de inspiração, mas o caráter “assustador” deste último colapso mudou o foco para o seu bem-estar a longo prazo.
Para Kane e a seleção inglesa, a notícia serviu como um lembrete preocupante das pressões do cenário internacional. Enquanto a Dinamarca se prepara para o próximo torneio, a situação de seu jogador mais icônico da era moderna continua sendo a principal preocupação tanto para os torcedores quanto para os colegas.