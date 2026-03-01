Goal.com
Harry Kane admite que está atrás do recorde de Robert Lewandowski na Bundesliga após marcar dois gols pelo Bayern no Der Klassiker

O astro inglês Harry Kane confirmou que está oficialmente buscando o recorde histórico de gols em uma única temporada da Bundesliga, pertencente a Robert Lewandowski, após uma atuação decisiva contra o Borussia Dortmund. O capitão da Inglaterra foi o destaque da partida no Signal Iduna Park no sábado, marcando duas vezes na emocionante vitória do Bayern de Munique por 3 a 2 sobre seus rivais.


  • A enxurrada de recordes de Kane

    Os dois gols elevaram a contagem de Kane na liga para 30 gols em apenas 24 partidas, mantendo-o firme na disputa pelo recorde de 41 gols da Bundesliga estabelecido por Robert Lewandowski durante a campanha 2020-21. O ex-craque do Tottenham também se tornou o primeiro inglês a atingir a marca de 45 gols em uma única temporada desde que Dixie Dean marcou 46 em 1931-32.

    Além disso, sua confiabilidade na marca dos 12 metros continua sendo uma arma vital para a equipe de Vincent Kompany. Kane converteu um pênalti crucial no segundo tempo no sábado para empatar um recorde de longa data da Bundesliga de cobranças de pênalti bem-sucedidas em uma única temporada, igualando a marca de 10 de Paul Breitner em 1980-81. 

    Ao registrar sua quarta dobradinha consecutiva no campeonato, ele também se tornou apenas o terceiro jogador na história da Bundesliga a marcar quatro gols consecutivos. Ele se junta a um clube exclusivo ao lado de Lothar Emmerich, do Dortmund, e Tomislav Marić, do Wolfsburg, que alcançaram o marco em 1967 e 2001, respectivamente.

    O atacante está atualmente jogando em um nível raramente visto no futebol europeu, alcançando seu melhor número de gols em uma temporada com nove partidas a menos do que precisou em sua campanha de estreia pelo time bávaro em 2023/24.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BAYERN MUNICHAFP

    Olhos no prêmio

    Quando questionado diretamente se estava buscando o recorde de Lewandowski, Kane disse aos repórteres após o apito final: “Com certeza”, antes de acrescentar: “Tenho que continuar fazendo o que estou fazendo. Ainda há muitos jogos pela frente. Preciso tentar ser consistente durante esse período. Veremos no final de abril ou início de maio se isso é possível. Mas, claro, agora é só uma possibilidade, e eu só tenho que fazer o que faço.”

    Na mesma fase do ano em que bateu o recorde, Lewandowski estava, na verdade, um gol à frente do ritmo atual de Kane, com 31 gols.

  • A busca pela consistência e pelos troféus

    Apesar de seus números individuais impressionantes, o foco principal de Kane continua sendo manter a Meisterschale na Allianz Arena. Os bávaros atualmente desfrutam de uma vantagem de 11 pontos na liderança, mas o capitão da Inglaterra se recusa a deixar a complacência se instalar no vestiário. Com 10 partidas restantes no calendário, o experiente atacante sabe exatamente como a disputa pelo título pode mudar rapidamente se o ritmo cair durante a reta final. 

    “Tínhamos uma vantagem de 11 pontos há algumas semanas e vimos como isso pode mudar rapidamente em duas partidas”, alertou Kane, acrescentando que o time precisa simplesmente manter o foco. Tendo recentemente ultrapassado a marca de 500 gols pelo clube e pela seleção, o apetite do atacante por títulos continua tão forte como sempre. Agora que finalmente conquistou títulos importantes e acabou com sua famosa seca de troféus, ele está ansioso para construir uma coleção substancial. Com o Bayern ainda lutando em várias frentes, tanto na Liga dos Campeões quanto na DFB-Pokal, Kane tem muitas oportunidades para transformar sua campanha recordista em uma série de conquistas.

  • Kimmich & Olisegetty

    Drama no final garante a vitória no Klassiker

    O clássico correspondeu às expectativas de um confronto de pesos pesados, com mudanças na liderança e drama no final, mantendo os torcedores no Signal Iduna Park na ponta de seus assentos. Embora a genialidade de Kane tenha colocado o Bayern em uma posição forte, eles foram forçados a se esforçar ao máximo depois que Daniel Svensson marcou um voleio certeiro aos 83 minutos, empatando o placar em 2 a 2. Parecia que os pontos seriam divididos, até que Joshua Kimmich apareceu com um voleio sensacional quatro minutos depois, garantindo os três pontos para os visitantes.

    A vitória dá um grande impulso psicológico aos jogadores de Kompany, que agora somam quatro vitórias consecutivas no campeonato. Para Kane, o foco muda imediatamente para o próximo desafio, enquanto ele continua sua busca pela imortalidade no futebol alemão. Se ele mantiver sua média atual de gols, o recorde de Lewandowski pode em breve se tornar uma nota de rodapé na história da “era Harry Kane” em Munique.

