Harry Kane admite que está atrás do recorde de Robert Lewandowski na Bundesliga após marcar dois gols pelo Bayern no Der Klassiker

Os dois gols elevaram a contagem de Kane na liga para 30 gols em apenas 24 partidas, mantendo-o firme na disputa pelo recorde de 41 gols da Bundesliga estabelecido por Robert Lewandowski durante a campanha 2020-21. O ex-craque do Tottenham também se tornou o primeiro inglês a atingir a marca de 45 gols em uma única temporada desde que Dixie Dean marcou 46 em 1931-32.

Além disso, sua confiabilidade na marca dos 12 metros continua sendo uma arma vital para a equipe de Vincent Kompany. Kane converteu um pênalti crucial no segundo tempo no sábado para empatar um recorde de longa data da Bundesliga de cobranças de pênalti bem-sucedidas em uma única temporada, igualando a marca de 10 de Paul Breitner em 1980-81.

Ao registrar sua quarta dobradinha consecutiva no campeonato, ele também se tornou apenas o terceiro jogador na história da Bundesliga a marcar quatro gols consecutivos. Ele se junta a um clube exclusivo ao lado de Lothar Emmerich, do Dortmund, e Tomislav Marić, do Wolfsburg, que alcançaram o marco em 1967 e 2001, respectivamente.

O atacante está atualmente jogando em um nível raramente visto no futebol europeu, alcançando seu melhor número de gols em uma temporada com nove partidas a menos do que precisou em sua campanha de estreia pelo time bávaro em 2023/24.