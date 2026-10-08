Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Harrison Armstrong Steven GerrardGetty/GOAL
Chris Burton
Traduzido por

Harrison Armstrong, o “Steven Gerrard do Everton”, protagonizou uma peculiaridade única de transferência ao ver os torcedores do Everton impedirem uma ida de £ 40 milhões para o Nottingham Forest

H. Armstrong
Everton
Premier League
Nottingham Forest

Harrison Armstrong, que foi apontado como o "Steven Gerrard do Everton", protagonizou uma peculiaridade única de transferência durante a janela de verão de 2026, como admitiu à GOAL o ex-jogador dos Toffees Alan Stubbs. O meio-campista de 19 anos pareceu destinado a deixar o Hill Dickinson Stadium em determinado momento, já que o Nottingham Forest acertou uma taxa, mas a reação contrária dos torcedores garantiu que nenhum negócio fosse concluído.

  • Torcedores protestaram contra a venda de Armstrong para o Forest

    Os responsáveis no City Ground estavam no mercado em busca de um substituto adequado para Elliot Anderson, depois de terem negociado o internacional inglês com o Manchester City em uma venda de £116 milhões (US$ 153 milhões). Com dinheiro para gastar, o Nottingham Forest apresentou uma oferta de £40 milhões (US$ 53 milhões) por Armstrong.

    O Everton estava disposto a negociar, com o clube de Merseyside ciente da necessidade de levantar fundos que poderiam ser reinvestidos em outro lugar. As conversas foram iniciadas e uma estrela formada em casa estava pronta para fazer as malas rumo ao City Ground.

    A notícia dessa possível transferência surgiu antes do confronto do Everton com o Bournemouth. Os torcedores deixaram claro ao longo da referida partida da Premier League que eram veementemente contra a saída de uma grande promessa que deve seguir Anderson e chegar à seleção principal da Inglaterra em algum momento.

    A diretoria do Everton entendeu o recado, em alto e bom som, com o Forest sendo informado de que o acordo proposto estava desfeito. É raro que torcedores tenham tamanha influência nos negócios de um clube, sendo difícil lembrar de uma situação parecida na elite do futebol inglês.

  • Harrison Armstrong Everton 2026-27Getty

    É raro que torcedores influenciem decisões de negócios

    Questionado se já viu algo parecido com a saga de Armstrong, o ex-zagueiro do Everton Stubbs, que falava por cortesia da Gambler Media, disse à GOAL: “Pessoalmente, não vi. Acho que poucas pessoas teriam visto.

    “Mas ele é, ou tem potencial para ser, um jogador realmente especial. E acho que, neste momento, é um caso em que todos no clube estão encantados por tê-lo. Mas provavelmente estão diminuindo a empolgação para tentar tirar a pressão dele. Porque ele vai receber muitos elogios. Vai ter muita gente falando dele de forma muito positiva. E ele vai ter de lidar com isso. E acho que o clube será muito bom em ajudá-lo a fazer isso.

    “Mas, para um jogador jovem, especialmente no meio-campo, ele é um talento muito, muito empolgante. É um jogador jovem muito, muito empolgante. E será interessante ver como ele vai florescer e cumprir seu potencial.

  • O que Moyes disse sobre manter Armstrong a bordo

    Depois de ver protestos nas arquibancadas durante o empate por 1 a 1 com o Bournemouth, o experiente técnico David Moyes disse sobre o desejo coletivo de manter Armstrong, cria de Finch Farm, em seu ambiente atual: “Acho que você sempre precisa considerar os torcedores; os torcedores nem sempre estão errados.

    “Mas também há momentos em que tive pessoas em clubes que são realmente poderosas e tomam decisões difíceis. Eu incluiria nisso Bryan Gray, que estava no Preston North End, e Sir Philip Carter, que estava no Everton quando cheguei pela primeira vez. Nem todas as decisões são populares, e às vezes eles precisam fazer isso por diferentes razões.

    “Os técnicos precisam tomar decisões sobre jogadores às vezes e elas parecem decisões enormes. Mas às vezes há decisões maiores a serem tomadas, e o clube, tenho certeza, vai tomar aquela que achar certa. Se eu fosse dizer algo a eles (os torcedores), diria que o técnico deles é torcedor do Everton.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Harrison Armstrong Everton 2026-27Getty

    Quando o contrato de Armstrong com o Everton expira

    Armstrong assinou seu mais recente contrato com o Everton em janeiro de 2025, e esse vínculo vai até o verão de 2028. Restará apenas 12 meses desse acordo quando a atual temporada chegar ao fim.

    Isso pode colocar o Everton em outra situação complicada, já que equipes como o Forest estarão acompanhando de perto a situação. Uma renovação de contrato provavelmente será discutida, mas as conversas sobre saída também podem voltar a surgir, à medida que o valor do talentoso adolescente continua a subir.

Premier League
Hull crest
Hull
HUL
Everton crest
Everton
EVE
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO