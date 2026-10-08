Os responsáveis no City Ground estavam no mercado em busca de um substituto adequado para Elliot Anderson, depois de terem negociado o internacional inglês com o Manchester City em uma venda de £116 milhões (US$ 153 milhões). Com dinheiro para gastar, o Nottingham Forest apresentou uma oferta de £40 milhões (US$ 53 milhões) por Armstrong.

O Everton estava disposto a negociar, com o clube de Merseyside ciente da necessidade de levantar fundos que poderiam ser reinvestidos em outro lugar. As conversas foram iniciadas e uma estrela formada em casa estava pronta para fazer as malas rumo ao City Ground.

A notícia dessa possível transferência surgiu antes do confronto do Everton com o Bournemouth. Os torcedores deixaram claro ao longo da referida partida da Premier League que eram veementemente contra a saída de uma grande promessa que deve seguir Anderson e chegar à seleção principal da Inglaterra em algum momento.

A diretoria do Everton entendeu o recado, em alto e bom som, com o Forest sendo informado de que o acordo proposto estava desfeito. É raro que torcedores tenham tamanha influência nos negócios de um clube, sendo difícil lembrar de uma situação parecida na elite do futebol inglês.