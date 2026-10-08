Getty/GOAL
Traduzido por
Harrison Armstrong, o “Steven Gerrard do Everton”, protagonizou uma peculiaridade única de transferência ao ver os torcedores do Everton impedirem uma ida de £ 40 milhões para o Nottingham Forest
Torcedores protestaram contra a venda de Armstrong para o Forest
Os responsáveis no City Ground estavam no mercado em busca de um substituto adequado para Elliot Anderson, depois de terem negociado o internacional inglês com o Manchester City em uma venda de £116 milhões (US$ 153 milhões). Com dinheiro para gastar, o Nottingham Forest apresentou uma oferta de £40 milhões (US$ 53 milhões) por Armstrong.
O Everton estava disposto a negociar, com o clube de Merseyside ciente da necessidade de levantar fundos que poderiam ser reinvestidos em outro lugar. As conversas foram iniciadas e uma estrela formada em casa estava pronta para fazer as malas rumo ao City Ground.
A notícia dessa possível transferência surgiu antes do confronto do Everton com o Bournemouth. Os torcedores deixaram claro ao longo da referida partida da Premier League que eram veementemente contra a saída de uma grande promessa que deve seguir Anderson e chegar à seleção principal da Inglaterra em algum momento.
A diretoria do Everton entendeu o recado, em alto e bom som, com o Forest sendo informado de que o acordo proposto estava desfeito. É raro que torcedores tenham tamanha influência nos negócios de um clube, sendo difícil lembrar de uma situação parecida na elite do futebol inglês.
- Getty
É raro que torcedores influenciem decisões de negócios
Questionado se já viu algo parecido com a saga de Armstrong, o ex-zagueiro do Everton Stubbs, que falava por cortesia da Gambler Media, disse à GOAL: “Pessoalmente, não vi. Acho que poucas pessoas teriam visto.
“Mas ele é, ou tem potencial para ser, um jogador realmente especial. E acho que, neste momento, é um caso em que todos no clube estão encantados por tê-lo. Mas provavelmente estão diminuindo a empolgação para tentar tirar a pressão dele. Porque ele vai receber muitos elogios. Vai ter muita gente falando dele de forma muito positiva. E ele vai ter de lidar com isso. E acho que o clube será muito bom em ajudá-lo a fazer isso.
“Mas, para um jogador jovem, especialmente no meio-campo, ele é um talento muito, muito empolgante. É um jogador jovem muito, muito empolgante. E será interessante ver como ele vai florescer e cumprir seu potencial.
O que Moyes disse sobre manter Armstrong a bordo
Depois de ver protestos nas arquibancadas durante o empate por 1 a 1 com o Bournemouth, o experiente técnico David Moyes disse sobre o desejo coletivo de manter Armstrong, cria de Finch Farm, em seu ambiente atual: “Acho que você sempre precisa considerar os torcedores; os torcedores nem sempre estão errados.
“Mas também há momentos em que tive pessoas em clubes que são realmente poderosas e tomam decisões difíceis. Eu incluiria nisso Bryan Gray, que estava no Preston North End, e Sir Philip Carter, que estava no Everton quando cheguei pela primeira vez. Nem todas as decisões são populares, e às vezes eles precisam fazer isso por diferentes razões.
“Os técnicos precisam tomar decisões sobre jogadores às vezes e elas parecem decisões enormes. Mas às vezes há decisões maiores a serem tomadas, e o clube, tenho certeza, vai tomar aquela que achar certa. Se eu fosse dizer algo a eles (os torcedores), diria que o técnico deles é torcedor do Everton.”
- Getty
Quando o contrato de Armstrong com o Everton expira
Armstrong assinou seu mais recente contrato com o Everton em janeiro de 2025, e esse vínculo vai até o verão de 2028. Restará apenas 12 meses desse acordo quando a atual temporada chegar ao fim.
Isso pode colocar o Everton em outra situação complicada, já que equipes como o Forest estarão acompanhando de perto a situação. Uma renovação de contrato provavelmente será discutida, mas as conversas sobre saída também podem voltar a surgir, à medida que o valor do talentoso adolescente continua a subir.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.