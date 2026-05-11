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Hansi Flick, visivelmente emocionado, faz uma promessa aos torcedores do Barcelona sobre a Liga dos Campeões após conquistar o segundo título consecutivo da La Liga
Flick conquista o título em meio a uma tragédia pessoal
As cenas no Camp Nou foram uma mistura de comemoração jubilosa e emoção crua, quando o Barcelona garantiu matematicamente o título da primeira divisão espanhola. Apesar da magnitude da vitória sobre seus eternos rivais, Flick apresentava uma figura comovente à beira do campo, tendo recebido a notícia da morte de seu pai poucas horas antes do início da partida.
Falando à imprensa, visivelmente emocionado, Flick disse: “Foi uma partida difícil e nunca vou esquecer este dia. Quero agradecer ao elenco, ao presidente, ao vice-presidente, ao Deco e a todos que nos apoiaram. No fim das contas, o mais importante é que estou muito orgulhoso de ter um time tão bom. Obrigado por essa determinação em lutar durante os 90 minutos. Temos que comemorar isso. Visca Barça e Visca Catalunya.”
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A glória na Liga dos Campeões é o próximo objetivo
Embora o título nacional já esteja guardado com segurança na vitrine de troféus, Flick já está de olho no domínio continental. O ex-técnico do Bayern de Munique fez uma declaração ousada sobre as ambições do clube, mirando o maior prêmio do futebol europeu de clubes.
“É fantástico ter conquistado a La Liga no El Clásico contra o Real Madrid. Não foi fácil; eles são um grande time. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores”, observou Flick. “E agora queremos chegar aos 100 pontos. Dito isso, os jogadores merecem uma comemoração agora. E no ano que vem vamos tentar conquistar a Liga dos Campeões.”
Elogios à resiliência defensiva e à profundidade do elenco
A caminhada do Barcelona rumo ao título assentou em uma base defensiva sólida, algo que Flick fez questão de destacar depois que sua zaga não sofreu gols contra o Real Madrid. O surgimento de jovens talentos e a confiabilidade dos jogadores do elenco revelaram-se fundamentais para superar uma temporada frequentemente marcada por problemas físicos.
“As lesões não facilitaram as coisas para nós, mas, mesmo assim, fomos fantásticos”, explicou o alemão. “Jogamos muito bem nesta reta final do campeonato. Nos saímos bem na defesa. [Pau] Cubarsi, Gerard Martin, Eric [Garcia]… Eles foram fantásticos. E pude aproveitar o banco porque havia muitos jogadores disponíveis. Pode levar algumas semanas… mas estamos felizes. Jogamos e defendemos muito bem contra um grande time. Estou orgulhoso – o que posso dizer? O clima neste vestiário é fabuloso. Estou feliz em Barcelona.”
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Uma "espetacular" coesão no vestiário
Flick também abordou a força mental de seu elenco e a cultura que construiu desde que chegou à Catalunha. Ele revelou que optou por ser sincero com seus jogadores sobre o falecimento de seu pai, uma decisão que gerou uma onda de apoio da equipe durante as comemorações do título.
“Não é fácil. É preciso saber lidar com as coisas. No início da temporada, falei sobre egos, mas depois o que vi nos treinos me deixou muito otimista”, observou Flick antes de abordar as notícias pré-jogo. “Minha mãe ligou para me dizer que meu pai tinha falecido. Tenho um bom relacionamento com os jogadores e queria contar a eles. Não é fácil falar em um dia como hoje. Mas a reação dos jogadores foi espetacular. Estou muito orgulhoso porque todos se sentem parte disso e estão conectados. É difícil para mim falar sobre isso hoje, mas estou feliz. Obrigado.”