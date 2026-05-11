Hansi Flick, visivelmente emocionado, faz uma promessa aos torcedores do Barcelona sobre a Liga dos Campeões após conquistar o segundo título consecutivo da La Liga

As cenas no Camp Nou foram uma mistura de comemoração jubilosa e emoção crua, quando o Barcelona garantiu matematicamente o título da primeira divisão espanhola. Apesar da magnitude da vitória sobre seus eternos rivais, Flick apresentava uma figura comovente à beira do campo, tendo recebido a notícia da morte de seu pai poucas horas antes do início da partida.

Falando à imprensa, visivelmente emocionado, Flick disse: “Foi uma partida difícil e nunca vou esquecer este dia. Quero agradecer ao elenco, ao presidente, ao vice-presidente, ao Deco e a todos que nos apoiaram. No fim das contas, o mais importante é que estou muito orgulhoso de ter um time tão bom. Obrigado por essa determinação em lutar durante os 90 minutos. Temos que comemorar isso. Visca Barça e Visca Catalunya.”







