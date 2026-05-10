Hansi Flick sofre uma perda trágica antes do El Clásico, com o Barcelona anunciando o falecimento do pai do técnico

O clube catalão divulgou um comunicado oficial na tarde de domingo confirmando o falecimento. A notícia chegou enquanto o time finalizava os preparativos para a visita do Real Madrid, partida que pode significar a conquista do título da La Liga. O clube expressou suas condolências, afirmando que compartilha da dor do seu técnico durante o que descreveu como um momento muito difícil para a família Flick.

Flick optou por informar seus jogadores e comissão técnica sobre o luto durante a reunião matinal. De acordo com reportagens do Marca, o técnico alemão deixou claro que pretendia comandar a partida da área técnica. Embora ele venha a viajar de volta à Alemanha para cuidar de assuntos familiares, seu foco imediato continua sendo as obrigações profissionais do último El Clásico da temporada.