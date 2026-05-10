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Hansi Flick sofre uma perda trágica antes do El Clásico, com o Barcelona anunciando o falecimento do pai do técnico
Tragédia no dia do jogo
O clube catalão divulgou um comunicado oficial na tarde de domingo confirmando o falecimento. A notícia chegou enquanto o time finalizava os preparativos para a visita do Real Madrid, partida que pode significar a conquista do título da La Liga. O clube expressou suas condolências, afirmando que compartilha da dor do seu técnico durante o que descreveu como um momento muito difícil para a família Flick.
Flick optou por informar seus jogadores e comissão técnica sobre o luto durante a reunião matinal. De acordo com reportagens do Marca, o técnico alemão deixou claro que pretendia comandar a partida da área técnica. Embora ele venha a viajar de volta à Alemanha para cuidar de assuntos familiares, seu foco imediato continua sendo as obrigações profissionais do último El Clásico da temporada.
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Apoio do Blaugrana
A mensagem oficial do clube destacou a união em torno do seu treinador. O comunicado dizia: "O FC Barcelona e toda a família blaugrana desejam enviar todo o nosso carinho a Hansi Flick após o falecimento de seu pai. Compartilhamos sua dor e nossos pensamentos estão com você e sua família neste momento difícil.” Flick tornou-se uma figura altamente respeitada entre o elenco principal em um curto período. Sua decisão de permanecer para a partida ressoou entre os jogadores, que agora enfrentam a tarefa de se concentrar em campo em meio às notícias tristes. O clube ainda não confirmou os detalhes da viagem de Flick após o apito final na noite de domingo.
A história em jogo
O que está em jogo neste Clássico é sem precedentes, já que o Barcelona lidera a tabela com 11 pontos de vantagem e, pela primeira vez na história, tem a chance de garantir matematicamente o título da La Liga diretamente contra o Real Madrid. Uma vitória não só confirmaria o time como campeão da temporada 2025-26, mas também igualaria o histórico de confrontos diretos entre os dois clubes em competições oficiais, com 106 vitórias para cada um.
O Real Madrid entra em campo sem o craque Kylian Mbappé. O atacante não viajou com a equipe de Álvaro Arbeloa após relatar desconforto físico durante o último treino no sábado. Essa ausência deixa os visitantes sem sua principal arma ofensiva na tentativa de adiar as comemorações do Barcelona. Para o time da casa, um empate seria tecnicamente suficiente para garantir o troféu, mas o objetivo continua sendo uma vitória definitiva.
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O elenco apoia Flick
O clima dentro do elenco continua sendo de profundo respeito pela liderança de Flick e por sua decisão de permanecer para a partida desta noite. Os jogadores têm elogiado constantemente sua personalidade acessível, mas exigente, com Fermin López destacando recentemente a evolução coletiva da equipe sob a orientação do alemão. Essa harmonia interna será fundamental para que eles enfrentem uma partida dessa magnitude em meio a circunstâncias pessoais tão sombrias.
Independentemente do resultado, o técnico deve viajar para a Alemanha para cuidar de responsabilidades familiares imediatamente após a partida. Será uma noite em que o dever profissional e a perda pessoal se cruzam, enquanto Flick busca selar um triunfo histórico no campeonato antes de partir para estar com seus familiares.