Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Getafe CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Hansi Flick sofre uma perda trágica antes do El Clásico, com o Barcelona anunciando o falecimento do pai do técnico

Barcelona
H. Flick
Barcelona x Real Madrid
Real Madrid
La Liga

O Barcelona confirmou o falecimento do pai de Hansi Flick na manhã do confronto do El Clásico contra o Real Madrid. A notícia abalou o clima no Spotify Camp Nou, onde o clube se preparava para comemorar o título; segundo relatos, Flick decidiu permanecer com a equipe para a partida antes de retornar à Alemanha para estar com a família.

  • Tragédia no dia do jogo

    O clube catalão divulgou um comunicado oficial na tarde de domingo confirmando o falecimento. A notícia chegou enquanto o time finalizava os preparativos para a visita do Real Madrid, partida que pode significar a conquista do título da La Liga. O clube expressou suas condolências, afirmando que compartilha da dor do seu técnico durante o que descreveu como um momento muito difícil para a família Flick.

    Flick optou por informar seus jogadores e comissão técnica sobre o luto durante a reunião matinal. De acordo com reportagens do Marca, o técnico alemão deixou claro que pretendia comandar a partida da área técnica. Embora ele venha a viajar de volta à Alemanha para cuidar de assuntos familiares, seu foco imediato continua sendo as obrigações profissionais do último El Clásico da temporada.

    • Publicidade
  • Hansi FlickGetty Images

    Apoio do Blaugrana

    A mensagem oficial do clube destacou a união em torno do seu treinador. O comunicado dizia: "O FC Barcelona e toda a família blaugrana desejam enviar todo o nosso carinho a Hansi Flick após o falecimento de seu pai. Compartilhamos sua dor e nossos pensamentos estão com você e sua família neste momento difícil.” Flick tornou-se uma figura altamente respeitada entre o elenco principal em um curto período. Sua decisão de permanecer para a partida ressoou entre os jogadores, que agora enfrentam a tarefa de se concentrar em campo em meio às notícias tristes. O clube ainda não confirmou os detalhes da viagem de Flick após o apito final na noite de domingo.



  • A história em jogo

    O que está em jogo neste Clássico é sem precedentes, já que o Barcelona lidera a tabela com 11 pontos de vantagem e, pela primeira vez na história, tem a chance de garantir matematicamente o título da La Liga diretamente contra o Real Madrid. Uma vitória não só confirmaria o time como campeão da temporada 2025-26, mas também igualaria o histórico de confrontos diretos entre os dois clubes em competições oficiais, com 106 vitórias para cada um.

    O Real Madrid entra em campo sem o craque Kylian Mbappé. O atacante não viajou com a equipe de Álvaro Arbeloa após relatar desconforto físico durante o último treino no sábado. Essa ausência deixa os visitantes sem sua principal arma ofensiva na tentativa de adiar as comemorações do Barcelona. Para o time da casa, um empate seria tecnicamente suficiente para garantir o troféu, mas o objetivo continua sendo uma vitória definitiva.

  • FlickIMAGO / ZUMA Press

    O elenco apoia Flick

    O clima dentro do elenco continua sendo de profundo respeito pela liderança de Flick e por sua decisão de permanecer para a partida desta noite. Os jogadores têm elogiado constantemente sua personalidade acessível, mas exigente, com Fermin López destacando recentemente a evolução coletiva da equipe sob a orientação do alemão. Essa harmonia interna será fundamental para que eles enfrentem uma partida dessa magnitude em meio a circunstâncias pessoais tão sombrias.

    Independentemente do resultado, o técnico deve viajar para a Alemanha para cuidar de responsabilidades familiares imediatamente após a partida. Será uma noite em que o dever profissional e a perda pessoal se cruzam, enquanto Flick busca selar um triunfo histórico no campeonato antes de partir para estar com seus familiares.


La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA