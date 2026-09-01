O Barcelona chegou a um acordo com o Arsenal para contratar Jesus por uma taxa inicial de € 10 milhões. O atacante brasileiro de 29 anos viajou para a Catalunha na segunda-feira para finalizar um contrato de dois anos.

Jesus esteve presente no Camp Nou para assistir aos novos companheiros de equipe destruírem o Rayo Vallecano por 5 a 2. A vitória dominante garantiu que o Barcelona mantivesse seu início perfeito na temporada de La Liga, com três vitórias consecutivas. Ele será oficialmente apresentado na terça-feira como a sexta grande contratação do clube na janela de transferências de verão.