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Hansi Flick se diz "surpreso" com a contratação de Gabriel Jesus pelo Barcelona em transferência de apenas € 10 milhões junto ao Arsenal
Jesus assina com o Barcelona
O Barcelona chegou a um acordo com o Arsenal para contratar Jesus por uma taxa inicial de € 10 milhões. O atacante brasileiro de 29 anos viajou para a Catalunha na segunda-feira para finalizar um contrato de dois anos.
Jesus esteve presente no Camp Nou para assistir aos novos companheiros de equipe destruírem o Rayo Vallecano por 5 a 2. A vitória dominante garantiu que o Barcelona mantivesse seu início perfeito na temporada de La Liga, com três vitórias consecutivas. Ele será oficialmente apresentado na terça-feira como a sexta grande contratação do clube na janela de transferências de verão.
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Flick reage a contratação barata
A taxa de transferência relativamente baixa pegou o técnico do Barcelona, Flick, de surpresa. O treinador alemão admitiu que não esperava que o clube da Premier League deixasse seu atacante sair tão tarde na janela.
"Fiquei um pouco surpreso por termos tido a oportunidade de contratá-lo", disse Flick, em declaração reproduzida pela ESPN. "Eu realmente o adoro, gosto do estilo dele de jogar futebol, combina com o nosso estilo. Acho que ele pode nos ajudar muito nos jogos."
Deco é elogiado por verão agitado
Jesus se junta a um elenco do Barcelona fortemente reforçado após um verão agitado de contratações. O diretor esportivo Deco já levou Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo e Dominik Livakovic ao Camp Nou. Flick fez questão de destacar rapidamente o papel decisivo de Deco para garantir Jesus.
"Para nós, ele pode ser um jogador importante, então obrigado ao Deco porque, mais uma vez, ele fez um excelente trabalho", declarou.
O gigante catalão havia tentado anteriormente contratar Julian Alvarez para reforçar seu ataque. No entanto, o rival doméstico Atletico Madrid recusou terminantemente negociar um acordo com o Barcelona.
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Acordos no último dia da janela parecem improváveis
Embora o Barcelona permaneça teoricamente aberto a contratar um novo zagueiro, a janela de transferências fecha na noite de terça-feira. O tempo está se esgotando rapidamente para o clube conduzir qualquer outro negócio de grande porte. Quando perguntado se os torcedores devem esperar mais alguma chegada nas próximas 24 horas, Flick minimizou essa possibilidade. "Acho que não, mas vamos ver", concluiu o treinador.
Com Jesus totalmente integrado ao elenco nesta semana, o Barcelona voltará sua atenção para os compromissos domésticos. O time de Flick enfrentará o Valencia no Mestalla em uma partida de LaLiga.
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