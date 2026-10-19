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Hansi Flick revela opções defensivas do Barcelona contra o Paris Saint-Germain após baixas importantes por lesão
Crise de lesões atinge a defesa do Barcelona
O Barcelona voltou de Sevilha com três pontos, mas sofreu duas baixas por lesão: Eric Garcia e Jules Kounde estão oficialmente fora da viagem a Paris.
O clube enfrenta uma grave crise na defesa. Para piorar, Gerard Martin precisou ser substituído após sentir um incômodo no pé. Parece muito improvável que Martin seja titular no Parc des Princes, o que deixa o elenco com pouquíssimos defensores de origem e obriga o técnico a buscar alternativas entre os jogadores de meio-campo que tem à disposição.
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Flick considera usar meio-campistas na zaga
Durante a entrevista coletiva antes da partida, Flick falou sobre a falta de opções na defesa e explicou seu plano alternativo para a equipe. “Frenkie de Jong pode jogar, e Alex Campos também está conosco. Tenho certeza de que tudo vai dar certo. Talvez não estejamos vivendo nosso melhor momento, mas temos que aceitar isso”, explicou o alemão.
De Jong, que recebeu liberação médica recentemente, antes do jogo contra o Real Betis, já atuou como zagueiro sob o comando de Ronald Koeman. Além disso, Rodri tem experiência como zagueiro pelo Manchester City.
Elogios ao adversário e notícia animadora sobre Raphinha
Apesar da lista crescente de lesionados, o treinador mantém uma visão bastante positiva para o confronto europeu e confirmou um reforço importante no ataque. "Ele será titular amanhã", disse Flick sobre Raphinha. O treinador também pediu à equipe que encare o grande desafio contra o PSG.
"Acho que o jogo de amanhã é um bom teste para nós. Quero que nossa equipe jogue com confiança, como faz um time que venceu suas últimas 11 partidas. Vamos enfrentar o melhor time do mundo nos últimos dois anos, e esta é uma oportunidade para nós."
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Qual é o próximo passo do Barcelona?
O Barcelona tem uma semana decisiva pela frente: enfrenta o Paris Saint-Germain antes de voltar as atenções para o clássico que se aproxima. Flick, porém, se recusou a pensar além de terça-feira. “O próximo jogo é sempre o mais importante e, por isso, o jogo de amanhã é o mais importante”, insistiu. Sobre seu defensor francês lesionado, o técnico concluiu: “Esperamos que Jules Kounde esteja pronto até o fim da semana.”
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