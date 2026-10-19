O Barcelona voltou de Sevilha com três pontos, mas sofreu duas baixas por lesão: Eric Garcia e Jules Kounde estão oficialmente fora da viagem a Paris.

O clube enfrenta uma grave crise na defesa. Para piorar, Gerard Martin precisou ser substituído após sentir um incômodo no pé. Parece muito improvável que Martin seja titular no Parc des Princes, o que deixa o elenco com pouquíssimos defensores de origem e obriga o técnico a buscar alternativas entre os jogadores de meio-campo que tem à disposição.