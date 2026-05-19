Hansi Flick parece estar muito impressionado com ele: será que o FC Barcelona vai realizar uma transferência espetacular para reforçar o ataque?

Abde tem um passado no Barça. Ele esteve sob contrato com o campeão espanhol de 2021 a 2023, mas não conseguiu se firmar no time. Entretanto, ele foi emprestado ao Osasuna, antes de o Barça vendê-lo para a Andaluzia por 7,5 milhões de euros. Os catalães teriam garantido na época não apenas uma participação na revenda, mas também uma cláusula de recompra. Isso facilitaria uma transferência no verão, apesar de um contrato válido até 2029 em Sevilha.

Nas últimas semanas, surgiram notícias contraditórias sobre o suposto interesse do Barcelona. Entre outras coisas, é questionável se Abde ficaria satisfeito com o papel de reserva no Camp Nou. Além disso, vários clubes da Premier League também teriam demonstrado interesse nele.

Considera-se provável que o Barcelona contrate, além de um substituto para Lewandowski no centro do ataque, mais um ala ofensivo. Um fator decisivo será o futuro de Marcus Rashford, até agora emprestado pelo Manchester United. O inglês gostaria de ficar, mas a opção de compra de 30 milhões de euros seria considerada alta demais pelos responsáveis, liderados pelo diretor esportivo Deco.