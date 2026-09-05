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Moataz Elgammal

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Hansi Flick nomeia Raphinha como o novo capitão do Barcelona em um feito histórico para um jogador brasileiro

H. Flick
Raphinha
Barcelona
La Liga

Raphinha entrou oficialmente para a história ao se tornar o primeiro jogador brasileiro a ser nomeado capitão permanente do Barcelona. Após as saídas de importantes figuras de liderança, o técnico Hansi Flick e o elenco principal escolheram o atacante em grande fase para usar a braçadeira e liderar o atual campeão espanhol durante a próxima temporada 2026-27.

  • Papel de liderança histórico para Raphinha

    Raphinha foi nomeado capitão do Barcelona para a temporada 2026-27, tornando-se o primeiro brasileiro a ocupar o posto no clube, segundo a ESPN. Hansi Flick escolheu Raphinha e Pedri como capitão e vice-capitão, enquanto uma votação do elenco definiu que Eric García, Frenkie de Jong e Lamine Yamal completariam o grupo de liderança.

    Raphinha substitui Marc-André ter Stegen, que acertou uma transferência por empréstimo para o Ajax, enquanto Ronald Araújo também saiu por empréstimo para o Liverpool. Flick explicou a decisão, afirmando: "Minha comissão técnica e eu estamos aqui há dois anos, então temos uma visão mais ampla do que acontece no time. Para mim, era importante ter dois capitães. Eu decidi dois, e os outros jogadores foram nomeados pelo time."

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    Flick explica sua decisão sobre a braçadeira de capitão

    O técnico do Barcelona destacou a influência vital do brasileiro no vestiário como fator-chave para lhe entregar a braçadeira em definitivo. Depois de já ter atuado como capitão assistente no ano passado, Raphinha assumiu a responsabilidade quando outros líderes estavam ausentes.

    Flick detalhou a dinâmica de liderança e acrescentou: "Então o primeiro é Raphinha, o segundo é Pedri, o terceiro é Eric e depois Frenkie e Lamine. Para mim, quando vejo o time, os jogadores que têm muita influência, para mim são Raphinha e também Pedri, até porque eles quase sempre jogam. Foi uma decisão clara. Como eu disse, conheço o time muito melhor do que antes. É um bom grupo, uma boa equipe de liderança."

  • Prosperando em uma nova função central

    Desde que chegou ao clube vindo do Leeds United por cerca de € 55 milhões, em 2022, Raphinha se consolidou como uma peça indispensável. Ele marcou 80 gols em 180 partidas, ajudando o Barcelona a conquistar três títulos de LaLiga, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.

    Apesar de ter chegado como ponta-direita, ele atualmente vive grande fase como centroavante. “Ele está indo muito bem”, disse Flick sobre o atacante, que balançou as redes cinco vezes em três jogos de liga. “Ele é a melhor opção para nós no momento nessa posição. Ele dá início à dinâmica e à pressão porque tem muita intensidade e velocidade e nos ajuda bastante.”

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  • RaphinhaGetty Images

    O que vem a seguir para Barcelona e Raphinha?

    Raphinha deve seguir como centroavante no domingo, quando o Barcelona viaja ao Mestalla para enfrentar o Valencia. O clube tem a oportunidade de conquistar a quarta vitória consecutiva em LaLiga e aproveitar a derrota do Real Madrid para o Real Betis na sexta-feira. Enquanto isso, Flick tomará uma decisão de última hora sobre a condição física de Yamal antes do pontapé inicial.

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