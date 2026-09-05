Hansi Flick nomeia Raphinha como o novo capitão do Barcelona em um feito histórico para um jogador brasileiro

Raphinha foi nomeado capitão do Barcelona para a temporada 2026-27, tornando-se o primeiro brasileiro a ocupar o posto no clube, segundo a ESPN. Hansi Flick escolheu Raphinha e Pedri como capitão e vice-capitão, enquanto uma votação do elenco definiu que Eric García, Frenkie de Jong e Lamine Yamal completariam o grupo de liderança.

Raphinha substitui Marc-André ter Stegen, que acertou uma transferência por empréstimo para o Ajax, enquanto Ronald Araújo também saiu por empréstimo para o Liverpool. Flick explicou a decisão, afirmando: "Minha comissão técnica e eu estamos aqui há dois anos, então temos uma visão mais ampla do que acontece no time. Para mim, era importante ter dois capitães. Eu decidi dois, e os outros jogadores foram nomeados pelo time."