Hansi Flick não quer que o Barcelona contrate a estrela do Inter, Alessandro Bastoni, já que o técnico exige uma alternativa para a contratação de verão

Embora Bastoni seja há muito considerado um reforço prioritário, Flick levantou sérias dúvidas técnicas. O técnico alemão não está questionando a qualidade de nível mundial do italiano, mas sim sua adequação específica a um sistema tático agressivo e de alta intensidade, que exige que os defensores atuem em amplos espaços abertos.

De acordo com reportagens de Matteo Moretto, o cerne da questão reside na insistência de Flick em uma linha defensiva que joga mais avançada no campo. Nessa formação, os zagueiros centrais devem possuir velocidade de recuperação de elite e a capacidade de correr para trás de forma eficaz durante as transições. Embora Bastoni seja amplamente considerado um dos melhores zagueiros com bom domínio de bola da Europa, sua falta de velocidade pura na parte superior do campo é vista por Flick como um risco estrutural que poderia levar à fragilidade defensiva.