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Hansi Flick não quer que o Barcelona contrate a estrela do Inter, Alessandro Bastoni, já que o técnico exige uma alternativa para a contratação de verão
O veto tático de Flick em relação a Bastoni
Embora Bastoni seja há muito considerado um reforço prioritário, Flick levantou sérias dúvidas técnicas. O técnico alemão não está questionando a qualidade de nível mundial do italiano, mas sim sua adequação específica a um sistema tático agressivo e de alta intensidade, que exige que os defensores atuem em amplos espaços abertos.
De acordo com reportagens de Matteo Moretto, o cerne da questão reside na insistência de Flick em uma linha defensiva que joga mais avançada no campo. Nessa formação, os zagueiros centrais devem possuir velocidade de recuperação de elite e a capacidade de correr para trás de forma eficaz durante as transições. Embora Bastoni seja amplamente considerado um dos melhores zagueiros com bom domínio de bola da Europa, sua falta de velocidade pura na parte superior do campo é vista por Flick como um risco estrutural que poderia levar à fragilidade defensiva.
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O fator Cubarsí no recrutamento
O surgimento de Pau Cubarsí como um dos pilares do futuro do Barcelona mudou radicalmente o perfil do jogador que o clube procura. O jogo de Cubarsí baseia-se em um posicionamento de elite, na leitura do jogo e na distribuição, mas ele não é um “velocista”. Flick acredita que, para maximizar o potencial do jovem, ele deve ser escalado ao lado de um companheiro físico e veloz, capaz de cobrir o espaço atrás dele quando o adversário parte em contra-ataque.
Juntar Cubarsí com Bastoni — dois jogadores que se destacam com a bola, mas carecem de velocidade explosiva na recuperação — é um cenário que Flick está determinado a evitar. O técnico teme repetir erros táticos do passado, em que a defesa ficou exposta por falta de equilíbrio. Esse “filtro tático” agora tem prioridade sobre oportunidades de mercado ou a mera reputação do jogador, esfriando efetivamente o interesse pelo capitão da Inter, avaliado em € 70 milhões.
O dilema da Deco e as alternativas de mercado
Essa decisão coloca o diretor esportivo Deco em uma posição difícil, já que ele dedicou bastante tempo a preparar o terreno para a contratação de Bastoni. Embora Deco continue a valorizar a operação do ponto de vista do prestígio e da qualidade técnica, a palavra de Flick é, atualmente, lei no banco de reservas. O clube está agora voltando sua atenção para a busca por zagueiros centrais que apresentem um perfil mais adequado para equilibrar o estilo de jogo cerebral de Cubarsí.
A decisão reflete uma mudança mais ampla no Barcelona, onde cada possível contratação deve agora passar por uma rigorosa avaliação de adequação às exigências específicas do estilo de Flick. O clube busca se afastar do recrutamento “caótico”, garantindo que a unidade defensiva seja coesa o suficiente para lidar com as exigências da pressão alta.
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Flick fica até 2028
O Barcelona garantiu oficialmente o futuro de Flick a longo prazo, com o técnico alemão assinando uma extensão de contrato que o mantém no clube até junho de 2028. O ex-técnico do Bayern de Munique transformou o gigante catalão novamente em uma força dominante, conquistando cinco troféus durante sua impressionante passagem de dois anos até o momento.